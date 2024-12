Bad Boys: Ride or Die, la spiegazione del finale

Il finale di Bad Boys: Ride or Die scioglie diversi nodi della trama dei film precedenti e sottolinea un tema importante che è stato ripreso dal precedente capitolo della serie. Quarto film della serie Bad Boys, il film riunisce Will Smith e Martin Lawrence nei panni di Mike e Marcus, una coppia di detective del dipartimento di polizia di Miami.

Ognuno dei film della serie è caratterizzato da un’azione assurda, con la coppia che elimina centinaia di criminali senza nome nel corso degli anni. Sono passati quindici anni tra il secondo e il terzo film, con Bad Boys For Life che evidenzia come le nuove generazioni di poliziotti come Kelly di Vanessa Hudgens e Dorn di Alexander Ludwig possano aiutarli ad andare avanti.

Cinque anni dopo, i personaggi di Bad Boys: Ride or Die scoprono alcune retcon nella storia della serie, rivelando che la morte del capitano Howard in Bad Boys For Life era collegata a un complotto segreto che controlla Miama da anni. Nel frattempo, Mike e Marcus hanno anche la possibilità di confrontarsi con dilemmi più complicati e personali, come la relazione di Mike con suo figlio Armando (interpretato da Jacob Scipio) e l’incontro ravvicinato di Marcus con la morte. Sebbene il film risolva la maggior parte di queste trame entro il suo finale, Bad Boys: Ride or Die indica anche la possibilità di sviluppi futuri per il franchise di Bad Boys.

Bad Boys: Ride or Die, il piano del cattivo e l’identità della talpa

Bad Boys: Ride or Die collega i cattivi agli antagonisti di Bad Boys 2 e Bad Boys For Life

Bad Boys: Ride or Die rivisita silenziosamente due dei film precedenti della serie, collegandoli tutti attraverso una vasta cospirazione tra i cartelli della droga e la polizia di Miami. Una delle grandi rivelazioni di Ride or Die è incentrata su Lockwood, un avvocato e James McGrath, un membro dell’esercito degli Stati Uniti. Si scopre che la coppia ha fatto parte di una cospirazione con i cartelli, consentendo il trasporto di droga in Florida in cambio della loro assistenza nel monitoraggio del confine. Sebbene tecnicamente fatto per “proteggere” la nazione dai terroristi dopo l’11 settembre, il piano alla fine ha corrotto l’autorità di Miami.

In che modo il piano del cattivo di Bad Boys: Ride Or Die modifica il franchise

Il traffico di droga in Bad Boys 2 si rivela essere parte di questa cospirazione, così come Isabel Aretas di Bad Boys For Life. Diventato sospettoso dopo gli eventi di Bad Boys 2, si scopre che il capitano Howard ha trascorso anni a indagare sulla cospirazione. Questo è stato il vero motivo per cui è stato messo sulla lista nera di Isabel, che lo ha portato alla morte per mano di Armando in Bad Boys For Life. La rivelazione collega tutti i film in una cospirazione sovraordinata che ha utilizzato il potere della polizia e dell’esercito per promuovere il traffico di droga a Miami. Ciò rende anche McGrath e Lockwood due dei più grandi cattivi sovraordinati del franchise di Bad Boys.

Perché Mike lascia scappare Armando

Il figlio di Mike potrebbe essere il futuro del franchise

Armando è stato introdotto in Bad Boys For Life. Il principale assassino di sua madre Isabel, si scopre essere anche il figlio illegittimo di Mike. Alla fine di Bad Boys For Life, Armando ha risparmiato suo padre ed è stato infine arrestato per i suoi crimini. Armando ha un ruolo importante in Bad Boys: Ride or Die, poiché è l’unico che può identificare McGrath e aiutare a svelare la cospirazione nel dipartimento di polizia di Miami. Gran parte della seconda parte del film segue Armando mentre lui, Mike e Marcus cercano di raggiungere la città per scoprire la verità. Nel climax del film, Armando lavora insieme a Mike e ai suoi alleati in AMMO per abbattere McGrath, venendo gravemente

Dopo aver salvato la nipote di Howard, Callie, Armando ottiene una grazia inaspettata dalla madre vendicativa di Callie, Judy. Questo dà a Mike la possibilità di aiutare Armando a scappare. Dopo aver trovato un terreno comune e aver dimostrato che Armando è capace di redenzione, Mike permette ad Amarndo di scappare per continuare potenzialmente su un percorso più eroico. Armando potrebbe potenzialmente prendere il comando in storie future, tornando nella vita di Mike o forse persino eseguendo la sua forma di giustizia altrove. La volontà di Mike di lasciare che Armando scappi parla della sua fede in suo figlio e delle sue possibilità di redenzione.

Il significato delle visioni di Marcus spiegato

Un’esperienza di pre-morte ha un ruolo nel finale di Bad Boys: Ride or Die

All’inizio di Bad Boys: Ride or Die, Marcus ha un infarto quasi fatale al matrimonio di Mike. Ciò fa sì che il personaggio abbia una serie di visioni che lo influenzano per il resto del film, convincendolo persino di essere diventato funzionalmente invincibile perché “non è ancora il suo momento”. Una delle visioni più importanti si concentra su Howard, che Marcus vede in piedi accanto a un albero e un pappagallo sulla spiaggia. È qui che Howard sembra dire a Marcus che la morte non è ancora arrivata per lui. Questo finisce per fungere da presagio per il finale del film, dove Marcus scopre un albero e un pappagallo simili prima di essere catturato da McGrath.

Costretto a scegliere tra McGrath che uccide Marcus o sua moglie Theresa, Mike si rende conto che la convinzione di Marcus stava anticipando quel momento. Sparando a Marcus senza ucciderlo con il suo giubbotto antiproiettile, Mike riesce a sorprendere McGrath abbastanza a lungo da sparare al cattivo più volte. Marcus sopravvive alla fine del film, ma apparentemente fa di nuovo i conti con la sua mortalità mentre insulta Mike per la sua decisione di sparargli per salvare la situazione.

Come Mike supera i suoi attacchi di panico nel finale di Bad Boys: Ride Or Die

Sono collegati al passato del personaggio

Una delle più grandi trame di Bad Boys: For Life è incentrata su Mike e il suo nuovo schema di attacchi di panico. Questo è un cambiamento importante per il quarto film di Bad Boys, poiché Marcus crede di essere invincibile mentre la sicurezza di Mike è completamente scomparsa. Alla fine si scopre che Mike si incolpa per la morte del suo capitano, con il suo ruolo negli eventi di Bad Boys for Life e Bad Boys: Ride or Die che pesa molto sulla sua coscienza. Mike si blocca in diversi punti chiave del film, qualcosa che deve superare alla fine.

Nel terzo atto di Bad Boys: Ride or Die, Mike si blocca di nuovo durante un momento cruciale. Tuttavia, ha un’altra visione del capitano Howard, una che assicura a Mike che la morte di Howard non è colpa sua. Ciò consente a Mike di superare finalmente il suo senso di colpa e tornare a essere chi era una volta, restituendo al personaggio la sua sicurezza. Questa è la spinta di cui Mike aveva bisogno per completare l’arco narrativo del suo personaggio e concludere la storia di Bad Boys: Ride or Die.

Come Bad Boys: Ride or Die prepara un sequel

I Bad Boys non stanno diventando più giovani

Bad Boys: Ride or Die si conclude con una nota ampiamente ottimistica per i personaggi principali, con Marcus e Mike riuniti alle loro famiglie sani e salvi. Mentre Mike non sa cosa ne è stato di Armando, il suo ruolo nel climax del film e il loro addio hanno indicato che il personaggio rimarrà una figura eroica in futuro. Un potenziale sequel potrebbe riportare in vita il personaggio e verificare i suoi sforzi futuri, confermando in un modo o nell’altro se le speranze di Mike per suo figlio sono fondate. Per AMMO, il finale di Bad Boys: Ride or Die è una grande vittoria, con Rita e Dorn che sopravvivono entrambi ai loro incontri con la morte durante la parte finale del film.

Tuttavia, anche con la cospirazione segreta al centro dei film risolta, ci sono alcuni aspetti persistenti del mondo di Bad Boys che potrebbero essere affrontati in un sequel. L’associazione pubblica e romantica di Lockwood con Rita potrebbe gettare sospetti sulla sua integrità in futuro. L’alleanza del cartello con Lockwood e McGrath è ormai finita, il che significa che potrebbe esserci un vuoto che altri criminali potrebbero provare a colmare. Mike e Marcus si confrontano entrambi con la loro mortalità nel film, che potrebbe essere ulteriormente messa a fuoco in un seguito che li costringe davvero a fare i conti con la loro età.

Bad Boys 5 non è ancora confermato

Sebbene ci siano molti modi in cui la storia di Bad Boys: Ride or Die potrebbe essere continuata in Bad Boys 5, un quinto film purtroppo non è stato ancora confermato. Will Smith e Martin Lawrence sono entrambi aperti a tornare per Bad Boys 5, ma il prossimo film non è stato annunciato, il che significa che lo studio potrebbe aspettare prima di dare il via libera a un altro film.

Il vero significato di Bad Boys: Ride or Die

Lavorare con gli eroi del futuro è la chiave per ripristinare il passato

Uno degli elementi di base di Bad Boys: Ride or Die si concentra sull’eredità e sulla famiglia. La rivelazione che Howard aveva lavorato segretamente a un’indagine per un decennio e mezzo prima della sua morte evidenzia la natura pericolosa del loro lavoro. In ciascuna delle tre principali relazioni genitore/figlio del film, la volontà dell’anziano di stare al fianco e di avere fiducia nel figlio avvantaggia il mondo. La fede di Mike in Armando viene ricompensata con la possibilità di abbattere McGrath. Il genero di Marcus, Donnie, dimostra il suo coraggio e salva la famiglia di Marcus, guadagnandosi un rispetto dovuto da Marcus. Callie che si mette di fronte ad Armando convince Judy a non uccidere il suo salvatore.

Ognuna di queste istanze crea un bene più grande a lungo termine e si dimostra cruciale sia per salvare l’eredità di Howard sia per rivelare la verità su McGrath. Si basa su temi simili delle nuove generazioni che realizzano il loro potenziale in Bad Boys For Life, evidenziando come la forma di giustizia che Mike e Marcus combattono prosperi negli altri, anche mentre continuano a impegnarsi nel compiere il loro dovere. Il finale di Bad Boys: Ride or Die evidenzia il valore di lottare per la verità del passato insieme alle generazioni future, fondamentale per ottenere giustizia.