5 cose che il film Harry Potter e Calice di Fuoco ha omesso sul Torneo Tremaghi

Il Torneo Tremaghi era al centro della trama di Harry Potter e il Calice di Fuoco, ma molte cose sulla competizione sono state tralasciate nell’adattamento cinematografico. Questo è stato vero per molti dei film di Harry Potter. Tuttavia, a causa della natura complessa della storia che circonda il quarto anno di Harry a Hogwarts, il film Calice di fuoco è particolarmente noto per aver tagliato anche importanti dettagli del libro. Questo è stato una delusione per molti fan, che hanno trovato il Torneo Tremaghi tra gli eventi preferiti dei libri.

I primi tre libri e film di Harry Potter avevano stabilito una formula per la serie, ma tutto questo è stato buttato fuori dalla finestra per Calice di Fuoco. Prima ancora di arrivare a Hogwarts per la quarta volta, Harry sapeva che quell’anno sarebbe successo qualcosa di eccitante. Il Quidditch fu cancellato, gli orari delle lezioni furono modificati e i funzionari del Ministero erano presenti a scuola, il tutto per il pericoloso ed emozionante Torneo Tremaghi. Naturalmente, la competizione ebbe un ruolo nel ritorno di Lord Voldemort nel film Calice di fuoco, ma altri dettagli importanti furono tralasciati o alterati.

5 Il Torneo Tremaghi è stato organizzato in parte da Ludo Bagman Nei film di Harry Potter, il Torneo Tremaghi è stato organizzato da Barty Couch Sr. Sebbene egli abbia avuto un ruolo nella competizione in quanto capo del Dipartimento di Cooperazione Magica Internazionale, nei libri è stato il capo del Dipartimento di Giochi e Sport Magici a occuparsi della realizzazione dell’evento. Si trattava di Ludo Bagman, un giocatore di Quidditch professionista e fallito, con problemi di gioco d’azzardo, che era stato escluso dai libri di Harry Potter. Crouch e Bagman non andavano d’accordo. Per un certo periodo, questo ha fatto sì che Bagman sembrasse uno dei maggiori sospettati di aver messo il nome di Harry nel Calice, dal momento che sembrava avere un interesse non etico nella vittoria del Ragazzo che Visse. Naturalmente, alla fine si è scoperto che aveva scommesso molto sulla vittoria di Harry nella Coppa Tremaghi e che, se il ragazzo avesse fallito, si sarebbe trovato in guai seri con i folletti della Gringotts. Quando tutto si risolse nel libro Calice di Fuoco, Bagman si diede alla fuga.

4 Foto di – – © 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. – Harry Potter Publishing RightsJ.K.R. Il film Harry Potter e Calice di Fuoco ha rovinato la prima Prova Tremaghi La prima Prova Tremaghi fu il momento in cui Harry dimostrò ufficialmente di essere un concorrente del torneo. Prima di affrontare la Coda di corno ungherese, i compagni di Hogwarts di Harry, e anche alcuni suoi amici, pensavano che fosse troppo giovane e in cerca di attenzioni. Tutto cambiò quando non solo superò il drago e recuperò l’uovo d’oro, ma lo fece nel minor tempo possibile (a pari merito con Viktor Krum). Certo, ha avuto un po’ di aiuto da Malocchio Moody, ma nel complesso le abilità di volo di Harry hanno fatto il loro lavoro, cosa che i film di Harry Potter hanno completamente modificato. Nel libro Calice di Fuoco, Harry usò la sua scopa per attirare il drago il più in alto possibile e si tuffò il più velocemente possibile verso il suolo, dove si tirò su appena in tempo per evitare di schiantarsi. Era una manovra di Quidditch che aveva visto eseguire da Krum alla Coppa del Mondo, il che la rendeva particolarmente sorprendente per un ragazzo di 14 anni. È stato un momento emozionante che ha tenuto i lettori con il fiato sospeso, ma è stato escluso dal film. Nel film, invece, la Coda di Corno si è liberata dalla sua catena e ha inseguito Harry per tutta Hogwarts (mentre i professori non facevano nulla) prima di cadere da un dirupo.

3 © 2002 Warner Bros. All Rights Reserved. Harry Potter Publishing Rights/J.K.R Dobby ha avuto un ruolo importante nella seconda vittoria di Harry nel compito Tremaghi Nel film Calice di Fuoco, Harry deve il suo successo nella seconda Prova Tremaghi a Neville Paciock, che gli ha indicato l’erba gigliata. Era una soluzione abbastanza semplice e sensata, vista la passione di Neville per l’erboristeria, ma è stata comunque una delusione per i fan del libro. Nei libri di Harry Potter, infatti, era stato Dobby a dare a Harry la Gillyweed dopo aver sentito il professor Moody dire alla McGranitt che si chiedeva se Harry avrebbe preso in considerazione l’uso della pianta magica. Si trattava di un cambiamento abbastanza semplice, ma con conseguenze più significative. La natura dolce di Dobby lo ha reso subito il preferito dei fan di Harry Potter, rendendo le sue apparizioni nei libri qualcosa di atteso dai lettori. Purtroppo, dati i tempi e i costi necessari per portare sullo schermo un elfo domestico magico, i film hanno incluso Dobby solo nella Camera dei Segreti e nei Doni della Morte. Questo significa che il coinvolgimento dell’elfo in Calice di fuoco, compresa la sua associazione con l’elfo domestico Crouch Winky, è stato tagliato. In definitiva, questo ha reso la morte di Dobby nei film dei Doni della Morte meno d’impatto, poiché Harry lo conosceva appena nella versione cinematografica della storia.

2 Foto di – – © 2005 Warner Bros. Entertainment Inc. – Harry Potter Publishing RightsJ.K.R. Il film Calice di Fuoco ha tralasciato le parti migliori della Terza Prova Tremaghi Il film Calice di Fuoco ha dedicato molto più tempo a parlare di quanto fosse terribile e difficile la terza Prova Tremaghi che al labirinto stesso. Una volta entrato, Harry incontra solo pochi ostacoli, tutti legati alla magia del labirinto. Le siepi prendevano vita e cercavano di afferrarlo, il vento lo trascinava e la nebbia rendeva difficile vedere. A parte questo, non sembrava esserci nulla a sostegno dell’affermazione di Silente secondo cui il labirinto avrebbe “cambiato” coloro che vi entravano. Questo non era il caso del libro di Harry Potter. Anche se Harry notò che il labirinto non era così difficile come si aspettava (in seguito si scoprì che era dovuto al fatto che Barty Crouch Jr si stava impegnando per mantenere libera la strada del ragazzo verso la Coppa dei Maghi), incontrò diversi nemici formidabili. Si è imbattuto nelle Vescichette e nei Boggart travestiti da dissennatori di Hagrid, ma è stata la Sfinge che i lettori erano più ansiosi di vedere nei film di Harry Potter. La creatura dava a Harry un indovinello e minacciava di attaccarlo se avesse sbagliato: una scena così emozionante che i fan sono rimasti sconvolti nel vedere che era stata tagliata.