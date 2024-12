Attack on Titan: THE LAST ATTACK, ecco il teaser trailer!

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment presentano Attack on Titan: THE LAST ATTACK, l’evento cinematografico che unisce i due capitoli finali dell’omonima serie (L’attacco dei giganti) basata sul celebre manga di Hajime Isayama. Il 3, 4 e 5 marzo 2025 nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures.

Attack on Titan racconta la storia in cui in un remoto passato gli ultimi resti dell’umanità sono costretti a ritirarsi dietro le imponenti mura di una città fortificata per sfuggire agli enormi Titani divoratori di uomini che si aggirano all’esterno. Solo gli eroici membri del “Corpo di Indagine” osano allontanarsi oltre la sicurezza delle mura, ma anche quei coraggiosi guerrieri raramente riescono a tornare vivi. Un giovane bambino, Eren Yeager, dopo aver perso la madre a causa dei mostruosi Titani, decide di arruolarsi giurando di sconfiggere i Titani una volta per tutte. La pluripremiata serie di Attack on Titan ha debuttato nel 2014 con quattro stagioni e si è conclusa nell’autunno del 2023, conquistando fan e critica. Tre delle stagioni hanno ottenuto il 100% del punteggio della critica e oltre il 90% del punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes. Inoltre la serie si è classificata al 23° posto tra i 250 migliori programmi televisivi su IMDb (secondo la valutazione degli utenti di IMDb).

Attack on Titan: THE LAST ATTACK è diretto da Yûichirô Hayashi, la storia originale è di Hajime Isayama, il Character Design di Tomohiro Kishi, la Direzione artistica di Kuniaki Nemoto, la Direzione principale dell’animazione di Daisuke Niinuma mentre il montaggio è di Masato Yoshitake. Le musiche sono di KOHTA YAMAMOTO e Hiroyuki Sawano. L’animazione e la produzione sono di MAPPA (Maruyama Animation Produce Project Association).

Crunchyroll e Sony Pictures presentano Attack on Titan: THE LAST ATTACK il 3, 4 e 5 marzo 2025 al cinema distribuito da Eagle Pictures.