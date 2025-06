Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, Andy Serkis fornisce dettagli sulle riprese del film

Andy Serkis ha finalmente rivelato quando inizieranno le riprese di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. Ambientato tra Lo Hobbit e La compagnia dell’anello, il film esplorerà più a fondo il viaggio del personaggio titolare prima dell’incontro con Frodo e della sua fatidica fine ne Il ritorno del re. Con Serkis che riprende il suo iconico ruolo dai film de Il Signore degli Anelli, il pubblico vedrà l’attore interpretare Gollum per la prima volta dal 2012, quando uscì Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato.

Parlando con Collider della realizzazione di The Hunt for Gollum, Andy Serkis ha rivelato che il film è nelle prime fasi di produzione e che le riprese avranno luogo “tra l’inizio e la metà del prossimo anno”. Sebbene Serkis affermi ch si tratta di un “film di notevoli dimensioni”, è entusiasta di iniziare a lavorarci e sostiene che sarà pronto per l’uscita nel dicembre 2027. “Sono incredibilmente entusiasta di tornare a lavorare con i miei amici e la mia famiglia in Nuova Zelanda e di realizzare qualcosa che, credo, sarà sorprendente, ma che allo stesso tempo sarà parte integrante della tradizione e dell’atmosfera della trilogia“, ha affermato l’attore.

“La sensibilità del film sarà, credo, simile a quella della trilogia, ma stiamo approfondendo il personaggio precedentemente noto come Smeagol, ma più comunemente conosciuto come Gollum”, ha concluso. Nel complesso, The Hunt for Gollum sembra essere sulla buona strada con il suo programma di produzione. Anche se l’uscita del film su Gollum è stata posticipata di un anno, sembra che il team dietro al progetto sia quasi pronto per iniziare le riprese. Spesso ci vogliono uno o due anni per girare e montare un blockbuster hollywoodiano, quindi iniziare in qualsiasi momento tra gennaio e giugno 2026 dovrebbe dare ai registi abbastanza tempo per finire Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum.

I commenti di Serkis suggeriscono anche che la storia rimarrà fedele alla tradizione e all’estetica della trilogia Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, soprattutto perché le riprese si svolgeranno in Nuova Zelanda, come i precedenti film della serie. Allo stesso modo, Serkis ha lasciato intendere che il film esplorerà il personaggio di Smeagol/Gollum in un modo che nessun altro film ha mai fatto prima. Questo dovrebbe contribuire a rendere Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum uno studio epico e unico di uno dei personaggi più affascinanti della saga.

Quando si svolgerà Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum?

Il mondo costruito da Tolkien ne Il Signore degli Anelli è vasto e comprensivo, con molte storie lasciate in sospeso attraverso la Prima, la Seconda e la Terza Era. Descrivendo la regia del prossimo film come “un sogno che si avvera“, Andy Serkis ha rivelato che il progetto è quello di raccontare le storie non sfruttate di questo mondo. “Abbiamo iniziato a parlarne circa otto mesi fa“, ha ricordato l’attore. “Dicevano: ‘Andy vogliamo davvero rinvigorire la Terra di Mezzo. Ci sono così tante storie nuove che vogliamo coinvolgere“.

Dato che Gollum incontra la sua fine tra le fiamme del Monte Fato verso la fine de Il ritorno del Re, è lecito aspettarsi che il film si svolgerà prima di quegli eventi, idealmente anche prima che Frodo intraprenda il suo viaggio. Questo suggerisce che personaggi iconici come Aragorn, Boromir, Gandalf e Legolas potrebbero tornare in qualche modo, come suggerisce Serkis. Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia originale, si è detto interessato se la trama è quella giusta, e anche Ian McKellen si è detto pronto a riprendere il personaggio di Gandalf.

