Batman: il cambiamento più controverso del DCEU ha messo in ombra la parte migliore del Cavaliere Oscuro di Ben Affleck

La DCEU (Director’s Cut Extended Universe) ha introdotto un punto debole di Batman che ha fatto sì che il Cavaliere Oscuro di Ben Affleck si distinguesse da ogni altra interpretazione live-action del personaggio. Mentre i piani originali per The Batman sono stati scartati e il Crociato Incappucciato della DCEU è rimasto senza un film solista, Ben Affleck ha interpretato Batman cinque volte nella DCEU. Nel corso delle sue apparizioni, il Batman di Affleck ha tracciato un chiaro arco di carattere che lo ha portato da un giustiziere temuto e diffidente a un eroe salvatore del mondo. Con il finale sottilmente catastrofico di The Flash, Batman era diventato una leggenda saggia e stagionata sia per gli eroi che per i civili.

Una delle principali critiche mosse al Batman della DCEU è stata la sua violazione della regola del non uccidere. A differenza della maggior parte delle iterazioni del suo omologo dei fumetti, il Batman della DCEU interpretato da Ben Affleck ha ucciso molti dei suoi avversari, ferendoli brutalmente con gadget o attacchi corpo a corpo che hanno lasciato alle sue vittime poche possibilità di sopravvivenza. Secondo il retroscena di Batman, la morte di Robin fuori dallo schermo del DCEU ha reso Batman un vigilante cinico che non crede più nella redenzione. Anche altre interpretazioni live-action di Batman hanno infranto le rispettive regole di non uccisione, ma il Batman del DCEU ha fatto di tutto per lasciare i suoi nemici sull’orlo della morte.

Powered by

Il Batman del DCEU di Ben Affleck uccide, ma capisce anche di essere mortale

Il Batman di Ben Affleck si prepara alla morte almeno due volte nel DCEU

Oltre alla sua infranta regola del non uccidere, il Batman di Ben Affleck si distingue dalle altre interpretazioni live-action del Cavaliere Oscuro per la sua straordinaria abilità fisica. Il Batman di Affleck è ancora l’interpretazione più forte, più veloce, più agile e più resistente del personaggio apparsa sul grande schermo. Inoltre, il Batman di Affleck accetta anche la sua mortalità quando si trova in una situazione insormontabile. Batman si prepara alla morte quando Doomsday attiva la sua vista termica nella battaglia finale di Batman v Superman: Dawn of Justice, e si rifiuta di combattere contro Superman quando quest’ultimo si ribella in entrambi i tagli di Justice League.

Nonostante sia più forte di tutti gli altri Batman live-action, il Cavaliere Oscuro del DCEU accetta la sua mortalità. Versioni più deboli di Batman sono sopravvissute a incidenti proporzionalmente più pericolosi. Ad esempio, il Batman di Christian Bale è sopravvissuto a due cadute da edifici alti e si è ripreso da una frattura alla schiena in tempi record nella trilogia Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, mentre il Batman di Robert Pattinson è uscito indenne da un colpo di fucile al petto e da un’esplosione di una bomba proprio davanti al suo viso. I Batman di Bale e Pattinson hanno dovuto affrontare le conseguenze fisiche di questi incidenti nei rispettivi film, ma non hanno mai corso il rischio di morire.

La decisione di Zack Snyder di rendere Batman di Ben Affleck estremamente forte e vulnerabile è geniale

Il Batman del DCEU è sia il più forte che il più vulnerabile

Le abilità fisiche quasi sovrumane di Batman nel DCEU hanno portato una ventata di aria fresca a un personaggio che per decenni si è affidato al realismo sul grande schermo. Finora, il Batman del DCEU è stato l’unico ad aver convissuto con superuomini, eroi e cattivi di ogni tipo e di ogni livello di potere. Il Batman di Ben Affleck è notevolmente più potente di dozzine di personaggi del DCEU, ma non è nemmeno all’altezza di molti altri, indipendentemente da quanto possa essere intelligente, esperto o sveglio.

Il Batman di Ben Affleck non sfugge mai alla morte con un piano contorto all’ultimo secondo

Dalla sua introduzione in Batman v Superman: Dawn of Justice alla sua apparizione minore nella sequenza di apertura di The Flash, il Batman del DCEU è raffigurato come un eroe abile ma imperfetto. Il Batman di Ben Affleck non sfugge mai alla morte con un piano contorto all’ultimo secondo. Quando Doomsday lo ha quasi ucciso in Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman è sopravvissuto solo perché Wonder Woman è intervenuta in tempo; e quando Superman stava per ucciderlo in Justice League, Lois Lane ha salvato Batman solo perché Alfred è stato abbastanza veloce da mettere in atto il piano di riserva di Batman giusto in tempo. Il Batman di Ben Affleck è un eroe fisicamente potente e geniale, ma i suoi limiti sono evidenti.

Il Batman della DCU può portare i punti di forza e le debolezze del Cavaliere Oscuro a un livello superiore

Il Batman della DCU potrebbe essere ancora più forte e vulnerabile del Cavaliere Oscuro di Ben Affleck

Dopo una breve apparizione animata in Creature Commandos, il Batman della DCU si sta preparando a fare il suo debutto in live-action in Andy Muschietti’s The Brave and the Bold, se non prima. Il Batman della DCU sarà probabilmente ancora più potente del Cavaliere Oscuro della DCEU, non solo perché la DCU ha una più ampia varietà di personaggi con livelli di potere senza precedenti, ma anche perché Creature Commandos ha già confermato che Batman ha catturato cattivi potenti come Clayface e Doctor Phosphorus. Come il Batman della DCEU, anche la versione della DCU del Cavaliere Oscuro si incrocerà e farà squadra con altri potenti eroi come Superman e Wonder Woman.

Tutti i potenti eroi e i cattivi della DCU potrebbero anche costringere Batman a fare affidamento sul suo ingegno piuttosto che sulla sua forza fisica. Analogamente all’incontro di Batman con Doomsday in Batman v Superman:

Dawn of Justice o la battaglia unilaterale di Batman e della Justice League contro Superman in Justice League, c’è poco che Batman della DCU possa fare in una lotta contro un esercito di Lanterne Nere o figure mitiche come Circe, almeno in termini di forza bruta. Il riconoscimento da parte di Batman dei propri limiti e della propria mortalità potrebbe invece spingerlo a trovare modi intelligenti per fermare cattivi come questi nella DCU.