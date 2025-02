Cosa è successo ai Vendicatori dopo Avengers: Endgame (e perché Sam non vuole riportarli indietro)

Captain America: Brave New World affronta finalmente il futuro dei Vendicatori dell’MCU sei anni dopo la loro ultima riunione in Avengers: Endgame, anche se Sam Wilson ha espresso dubbi sul fatto di riportarli insieme dopo tutto quello che è successo. Dato che il predecessore di Sam Wilson, Steve Rogers, è stato il leader degli Avengers per tutta la loro permanenza nell’MCU, è logico che Sam sia colui che affronta la loro assenza ora che detiene il mantello di Capitan America. Questo è particolarmente vero dopo che altri colleghi chiave come Thor e Bruce Banner non hanno nemmeno tentato di riunirsi nelle loro apparizioni più recenti.

Tuttavia, non è Sam Wilson a lanciare l’idea in Captain America: Civil War. Al contrario, il presidente Thaddeus Ross chiede al nuovo Capitan America di riunire la squadra, nonostante abbia avuto un ruolo chiave nella loro dissoluzione in Captain America: Civil War, un punto che non sfugge a Sam. Anche se gli Avengers si sarebbero riuniti involontariamente in Avengers: Endgame nella battaglia di importanza cruciale sulla Terra, non ci volle molto perché le conseguenze si facessero sentire e li vedessero immediatamente sciogliersi di nuovo. Ora, è solo questione di tempo prima che si formi una nuova formazione di Avengers.

Perché gli Avengers si sono sciolti dopo Endgame

La squadra era alla fine senza una guida prima di andare per la propria strada

Nonostante il titolo del film, gli Avengers non si sono tecnicamente riformati in Avengers: Infinity War, e la loro disparità è stata un fattore chiave nella vittoria di Thanos. Ciò è dovuto alla spaccatura tra i membri in Captain America: Civil War, anche se sarebbero stati costretti a riunirsi in un ultimo disperato tentativo di invertire lo Snap in Avengers: Endgame. Dopo aver messo in atto con successo il Time Heist per invertire lo Snap, la più grande iterazione della squadra si sarebbe poi radunata contro un Thanos che viaggiava nel tempo nella Battaglia della Terra. In seguito, varie circostanze li avrebbero separati ancora una volta.

Status dei Vendicatori dopo Avengers: Endgame

Steve Rogers/Capitan America – In pensione

Iron Man – Deceduto

Thor – Viaggia nel cosmo

Hulk intelligente – Ritornato alla forma umana – Ha incontrato Shang-Chi e ha lavorato con Capitan Marvel – Ha addestrato sua cugina Jen Walters come She-Hulk – Ha viaggiato a Sakaar per trovare suo figlio, Skaar

Vedova Nera – Deceduta

Occhio di Falco – Ritirato

Wanda Maximoff: Scomparsa per creare magicamente una famiglia e soggiogare Westview – Contorta dalla Forza Oscura prima di sacrificarsi per distruggerla.

Visione – Deceduta

War Machine – Ha continuato a lavorare per il governo degli Stati Uniti o forse è stata sostituita da uno Skrull tra Avengers: Endgame e Secret Invasion .

e . Sam Wilson/Capitan America – Ha iniziato a lavorare con il governo degli Stati Uniti.

Spider-Man – Ha continuato i suoi studi prima di far dimenticare a tutti Peter Parker.

Rocket Raccoon – Si è riunito ai Guardiani della Galassia prima di guidare la nuova versione.

Nebula – Si è unita di nuovo ai Guardiani della Galassia prima di andarsene per aiutare Knowhere.

Captain Marvel – Affronta minacce in tutto l’universo.

Ant-Man – Ha scritto “Attenti al piccoletto” – Ha viaggiato nel Regno Quantico prima di sconfiggere Kang insieme a Wasp, Cassie Lang, Hank Pym e Janet Van Dyne.

Il team si è avvicinato al riassemblamento in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, dove Bruce Banner e Carol Danvers consultano Shang-Chi, Katy e Wong riguardo ai Dieci Anelli. In definitiva, mentre diversi ex membri dei Vendicatori hanno continuato a operare dopo Avengers: Endgame, l‘assenza di un leader dopo il ritiro di Steve Rogers e la morte di Tony Stark ha lasciato un vuoto che deve ancora essere colmato. Pertanto, poiché è molto probabile che questa responsabilità ricada sul nuovo Capitan America, Sam Wilson ha espresso reticenza quando gli è stato chiesto in Captain America: Brave New World.

Perché Sam Wilson non vuole riportare in vita i Vendicatori

Sam Wilson è preoccupato per la supervisione del governo

Dopo aver finalmente abbracciato il ruolo in The Falcon and the Winter Soldier, il nuovo Capitan America è tornato in Captain America: Brave New World come agente di spicco del governo degli Stati Uniti. Dopo la vittoria presidenziale di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, Sam condivide le preoccupazioni di lavorare con una figura un tempo decisamente antagonista, anche se alla fine si rimette all’autorità dell’ufficio. Questo culmina nel fatto che Sam Wilson si oppone all’idea di riformare i Vendicatori sotto la giurisdizione del presidente Ross quando questi fa la sua richiesta subito dopo aver vinto la sua campagna elettorale.

La reticenza di Sam rispecchia quella di Steve Rogers, il che spiega ulteriormente perché il suo predecessore lo abbia scelto per il ruolo. La ribellione di Steve contro gli Accordi di Sokovia in Captain America: Civil War è in parte dovuta alla preoccupazione che i Vendicatori (e altri supereroi) possano essere limitati dai capricci del governo. Sam affronta questa preoccupazione con Ross, chiedendogli cosa accadrebbe se lui e gli Avengers non fossero d’accordo su come affrontare una situazione, anche se Ross liquida l’eventualità come qualcosa su cui potrebbero tornare se mai dovesse presentarsi.

Sam si rende conto che il mondo ha bisogno degli Avengers dopo gli eventi di Captain America: Brave New World

Il presidente Ross concede a Capitan America abbastanza tempo per valutare la richiesta prima di rispondere. La decisione di Sam è poi resa molto più facile dagli eventi successivi, in cui Samuel Sterns orchestra quasi una guerra tra Stati Uniti e Giappone e riesce a far sì che il presidente Ross si trasformi in Hulk Rosso e scateni il caos nella capitale. Sam è costantemente consapevole dei suoi limiti fisici di fronte a tali minacce, ribadendo che avrebbe dovuto prendere il siero dei super soldati prima, per poi decidere che l’aiuto di altri supereroi sarebbe stato particolarmente utile durante il suo incontro ravvicinato con Red Hulk.

Sam riconosce che Red Hulk potrebbe ucciderlo con un solo pugno e che sopravvive al loro incontro solo grazie alle ali e allo scudo di vibranio, prima di convincere Red Hulk a desistere.

Fortunatamente, la furia del presidente Ross gli avrebbe fatto perdere la presidenza e rischiava l’incarcerazione sulla Zattera, alleviando ulteriormente la pressione della decisione di Sam. Dopo aver fatto visita a Ross a bordo della Zattera, Wilson visita Joaquin Torres in ospedale, dove è ricoverato per le ferite riportate, e gli propone di inserire il nuovo Falcon tra i primi membri della nuova squadra. Anche se la sua decisione di riformare i Vendicatori alla fine di Captain America: Brave New World non elude la possibile supervisione del governo, sembra che Sam Wilson abbia deciso di dare priorità alla necessità di fornire al mondo i Vendicatori.