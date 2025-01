Beckett: la spiegazione del finale del film con John David Washington

Una vicenda kafkiana è quel tipo situazione paradossale e in genere angosciante, che viene accettata come status quo, implicando l’impossibilità di qualunque reazione tanto sul piano pratico quanto su quello psicologico. Tale meccanismo si ritrova alla base di tanti film, che giocano proprio con l’apparente illogicità di alcune vicende da cui sembra non poterci essere via di fuga. Un film che recentemente ha proposto a partire da tali basi un racconto thriller con elementi di da spy movie è Beckett, diretto nel 2021 dall’italiano Ferdinando Cito Filomarino, qui al suo secondo lungometraggio nonché il primo girato in lingua inglese.

Partendo da una propria idea originale, il regista ha infatti sviluppato una storia che, svolgendosi in mezzo a degli sconvolgimenti politici in Grecia, dà vita ad una forsennata caccia all’uomo durante la quale continuano ad emergere realtà impensabili. Un’opera di genere dunque che sa come intrattenere, stupire e sollevare riflessioni. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Beckett

In Beckett si racconta la storia di un turista americano che durante una vacanza in Grecia con la moglie April rimane coinvolto in un grave incidente. Beckett, questo il nome del turista, non immagina che questo sinistro diverrà per lui un vero incubo, perché da questo momento in poi si ritrova nel mirino di una vera e propria caccia all’uomo. L’unica cosa che può fare è fuggire per cercare di sopravvivere e tentare di raggiungere l’ambasciata americana, sita nella parte opposta del paese. Mentre la tensione sale e i disordini politici aumentano, Beckett si ritrova sempre più al centro di fitta una rete di cospirazioni., dalla quale sembra impossibilitato a uscire.

Ad interpretare il protagonista, Beckett, vi è l’attore John David Washington, divenuto celebre grazie al film BlackKklansman e poi con Tenet e Malcolm & Marie. L’attore Boyd Holbrook interpreta Stephen Tynan, impiegato dell’ambasciata americana ad Atene, mentre la premio Oscar Alicia Vikander è April, moglie di Beckett. L’attrice Vicky Krieps, nota per il film Il filo nascosto, interpreta Lena, un’attivista politica tedesca in Grecia. È poi presente l’attore Michael Stuhlbarg nel ruolo del padri di April, mentre Panos Koronis ricopre il ruolo dell’agente Xenakis, un ufficiale di polizia greco corrotto e Lena Kitsopoulou quello di una donna che lavora con Xenakis per dare la caccia a Beckett.

La spiegazione del finale

Beckett – un nome che non può che far pensare a quello del drammaturgo premio Nobel Samuel Beckett, celebre per il suo Teatro dell’Assurdo (come assurda è la situazione in cui il protagonista del film si caccia) – si scopre dunque essere finito suo malgrado al centro di un incubo kafkiano, dal quale non sembra esserci scampo né possibilità di sapere di cosa realmente egli è accusato. Beckett, dunque, è l’uomo comune che diventa vittima di una più grande cospirazione politica. Alla fine del film, infatti, egli è ormai un eroe tragico, la cui colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel corso della storia si viene infatti a sapere che le persone che inseguono Beckett sono le stesse persone che inseguono Karras, il candidato della sinistra alle elezioni, di cui hanno rapito il nipote.

Quando Beckett scopre che il rapimento del bambino è politicamente motivato, chiede allora a due attiviste di essere portato ad Atene dove può fornire informazioni sul ragazzo scomparso, da lui casualmente incontrato durante l’incidente. Durante il viaggio, l’auto viene però fermata a un controllo della polizia, quindi Beckett si ritira e prende un treno. Riesce così a raggiungere l’ambasciata americana ad Atene, ma viene fermato all’ultimo minuto da un agente, Steven Tynan. Si scopre a quel punto che il politico liberale è stato ucciso, e il ragazzo rimane nelle mani degli estremisti di estrema destra. Mentre fino ad allora si è creduto che il rapimento fosse politicamente motivato, si scopre infine che il politico era profondamente indebitato.

Beckett era dunque solo un capro espiatorio. Era stato pianificato di incolpare lui del rapimento per coprire ciò che stava realmente accadendo. Motivato dall’ingiustizia che si sta perpetrando, Beckett si lancia in modalità eroe, riuscendo infine a trovare e salvare il bambino. Riesce così a riportare equilibrio in quella vicenda e riabilitare la propria persona, venendo dunque lasciato libero di andare dalle autorità. Il finale ha però un che di profondamente amaro in quanto Beckett, guardandosi il palmo, nota un cuore che April aveva disegnato sulla sua mano prima dell’incidente. L’uomo ha dunque finalmente il tempo di riflettere sull’incidente, sulla perdita della donna amata e sul fatto che sarebbe dovuto morire lui invece di lei.

Tuttavia, Beckett ha anche guadagnato la consapevolezza che può continuare a vivere senza April. Essendo sopravvissuto a un evento molto più grande di lui, ha ora trovato un significato nell’essere sopravvissuto all’incidente. Sebbene convinto che sarebbe dovuto morire lui, uscendone indenne Beckett è stato in grado di cogliere l’occasione per salvare qualcun altro. Se fosse morto, probabilmente sarebbe morto anche il bambino rapito. Dopo essere riuscito in ciò, capisce che la sua vita può ancora avere uno scopo. Anche se sarà per sempre sconvolto per la perdita di April, vedere il cuore dal lei disegnato sul suo palmo, gli permette di sviluppare la convinzione che, in un modo o nell’altro, lei sarà sempre con lui.

Il trailer di Beckett e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Beckett grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Netflix e Rai Play. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 22 gennaio alle ore 21:10 sul canale Rai Movie.

