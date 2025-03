Black Hawk Down: le differenze tra il film di Ridley Scott e la storia vera

Trent’anni fa, il 3 ottobre 1993, si svolse la battaglia di Mogadiscio. È nota anche come “Battaglia del Mar Nero” dai veterani statunitensi che vi presero parte, o “Giorno dei Rangers” dai somali, ed è stata resa popolare come “Black Hawk Down”. Otto anni dopo, Ridley Scott ha diretto un film intitolato proprio Black Hawk Down, adattamento dell’omonimo libro di Mark Bowden. Questo nome deriva dalla chiamata radio che segue l’abbattimento e la caduta definitiva dell’aereo da guerra statunitense chiamato “Black Hawk”.

Venerato film di guerra basato su un vero evento storico, Black Hawk Down si è poi guadagnato due Oscar, ma sfortunatamente per Scott, non è riuscito a vincere il premio per la miglior regia per la seconda volta consecutiva (era stato nominato l’anno prima per Il Gladiatore). Tuttavia, sebbene Black Hawk Down sia stato acclamato per aver cambiato le carte in tavola nella rappresentazione della guerra al cinema, presenta numerose inesattezze storiche. Scopriamole in questo approfondimento.

Black Hawk Down non offre il giusto contesto sulla battaglia di Mogadiscio

Raccontare la storia di una guerra che si è svolta nell’arco di 24 ore nel corso di un film non è una passeggiata. Ridley Scott è stato elogiato, anche da esperti militari, per come ha mostrato il realismo della guerra urbana in Black Hawk Down e il film rimane in gran parte fedele alla ricostruzione degli eventi fatta da Bowden nel suo libro. Tuttavia, mentre il film tenta di contestualizzare gli eventi che hanno portato alla battaglia utilizzando schede di testo all’inizio, manca di alcuni fatti significativi. Ad esempio, il film tralascia il raid del Lunedì di Sangue, noto anche come Operazione Michigan, che ebbe luogo il 12 luglio 1993 e che ebbe un’influenza significativa sulla battaglia di Mogadiscio.

Durante il raid, l’Operazione delle Nazioni Unite in Somalia (UNOSOM) attaccò i partecipanti a una riunione che si stava tenendo nella villa di Mogadiscio del Ministro della Difesa di Mohammed Farrah Aidid, Abdi Hassan Awale. Nel suo libro Bowden afferma che le vittime del raid furono più di 70, come confermato dalle interviste a vari testimoni. Questa cifra è però stata contestata. L’ONU le valuta in 13. Secondo il libro di Bowden, i funzionari americani e dell’UNOSOM hanno insistito sul fatto che l’operazione era necessaria per sbarazzarsi degli strenui sostenitori di Aidid.

Bowden, molti giornalisti locali e stranieri, tra cui il corrispondente di guerra americano Scott Peterson e organizzazioni di giustizia come Human Rights Watch hanno contestato le affermazioni, affermando che l’incontro era stato organizzato dagli anziani del clan per convincere il partito politico di Aidid a fare la pace con l’UNOSOM. Il significato di questo raid sarebbe dunque stato quello di mettere i somali contro gli americani e gli stranieri. Nel film, la rabbia dei locali nei confronti delle truppe americane è vivida e i loro sentimenti vengono mostrati nella scena in cui il “Black Hawk” viene abbattuto.

Questa problematica mancanza di contesto per gli eventi di Black Hawk Down dà l’impressione che i somali fossero contro gli americani che erano andati ad aiutarli senza un motivo apparente. Un’altra rappresentazione errata del contesto nel film è l’uccisione di soldati pakistani da parte della milizia di Aidid, come viene mostrato nei testi all’inizio del film. Sebbene il film annoti che “a giugno, la milizia di Aidid tende un’imboscata e massacra 24 soldati pakistani”, non ne fornisce il contesto. I soldati pakistani si erano recati a Radio Mogadiscio, popolare in città e portavoce di Aidid contro l’UNOSOM, per ispezionare un deposito di armi situato nella stazione.

In precedenza erano circolate notizie secondo cui le Nazioni Unite stavano progettando di sequestrare le infrastrutture di trasmissione di Aidid. L’attacco ai soldati pakistani da parte dei miliziani di Aidid è scaturito da questa paura. Se Aidid era effettivamente un signore della guerra temuto e spietato, era un signore della guerra tra molti altri. La rappresentazione dell’omicidio dei soldati pakistani senza questo contesto demonizza Aidid come l’unico cattivo responsabile dei problemi somali e mostra i suoi uomini come selvaggi che uccidono per niente. Ciò è ulteriormente accentuato nella sequenza di apertura del film, che mostra la milizia di Aidid sparare ai benefattori degli aiuti alimentari.

All’epoca di Black Hawk Down, il personale statunitense autorizzato dal Presidente George Bush aveva già contribuito ad alleviare il problema della fame e consegnato il programma alle Nazioni Unite. Quest’ultimo nel film, in particolare, trae in inganno sul fatto che la missione del soldato americano che ha portato alla battaglia di Mogadiscio aveva lo scopo di impedire ad Aidid di interferire con gli aiuti alimentari per i cittadini affamati, mentre l’obiettivo della missione era quello di arrestare o uccidere Aidid in seguito al suo coinvolgimento nell’attacco alle forze di pace delle Nazioni Unite. È questo travisamento dei fatti che ha portato alcuni a criticare il film come una riscrittura della storia unilaterale e di stampo americano.

Il film sminuisce il ruolo dei soldati malesi e pakistani

Black Hawk Down non dà poi credito ai soldati pakistani e malesi che hanno avuto un ruolo significativo nella battaglia. Secondo il maggiore Jeff Struecker, quando i soldati americani hanno esaurito le risorse necessarie per la battaglia, hanno chiesto l’aiuto delle Nazioni Unite e diversi Paesi, in particolare Pakistan e Malesia, sono venuti in loro soccorso. Struecker ha espresso parole gentili per i soldati malesi, affermando che, insieme ai soldati pakistani, hanno fornito loro armature e carri armati che sono stati fondamentali per la loro sopravvivenza nella battaglia. L’ex presidente pakistano, il defunto Pervez Musharaff, è quindi rimasto sconcertato dal mancato riconoscimento del ruolo dei suoi compatrioti nella battaglia nel film.

Osman Ali Atto contesta il ritratto che si fa di lui nel film

Osman Ali Atto era il finanziatore di Aidid e una delle risorse chiave che i soldati americani catturarono e interrogarono per condurli ad Aidid. In Black Hawk Down, Atto viene arrestato mentre è in transito quando i soldati, sulla base di informazioni di intelligence, immobilizzano le sue tre auto. Anche nel film, la cattura di Atto è in gran parte pacifica, poiché si arrende quando viene messo alle strette. In un’intervista alla BBC, Atto contesta però questa rappresentazione. Afferma che l’arresto è stato cruento. “Viaggiavo con una sola Fiat 124, non con tre veicoli come si vede nel film”, ha dichiarato, aggiungendo che la sua auto è stata colpita almeno 50 volte e che ci sono state delle vittime.

In Black Hawk Down, Atto è un omone che fuma il sigaro, arrogante, sarcastico e con gli orecchini, un tropo comune nella rappresentazione hollywoodiana della guerra e dei signori della droga. Ma nella realtà è ben lontano dal personaggio che viene rappresentato nel film. La BBC ha descritto Atto come “niente di simile nella vita reale”, riferendo che non fuma sigari e non indossa orecchini, il che non solo è un travisamento ma rischia anche di essere un’appropriazione culturale, dato che tradizionalmente solo le donne somale indossano orecchini, e un uomo nella sua posizione di leader di una società conservatrice come la sua non andrebbe contro tale tradizione. Tuttavia, con il film Atto concorda sul fatto che non ha fornito ai suoi interrogatori alcuna informazione su Aidid.

Non è però solo Atto a sollevare critiche nei confronti di Black Hawk Dawn. La rappresentazione generale dei somali e di Mogadiscio è infatti molto lontana dalla realtà. I somali hanno caratteristiche fisiche cuspidate uniche e gli attori che interpretano i somali nel film non li rappresentano adeguatamente. Il film è stato infatti criticato proprio per la mancanza di attori somali. Anche la lingua parlata nel film non è quella parlata nel Paese del Corno d’Africa. Infine, la Mogadiscio dell’epoca, come descritta nel libro di Bowden, era colorata e vivace, mentre in Black Hawk Down è ritratta come una città devastata e spenta.

Il nome del personaggio di Ewan McGregor in Black Hawk Down è stato cambiato

In Black Hawk Down, Ewan McGregor interpreta il ranger John Grimes. Grimes, come la persona reale che rappresenta, è ritratto come un eroe. Ma il vero soldato che il personaggio di Grimes rappresenta è il ranger John “Stebby” Stebbins. Come riporta il Guardian, Mark Browden, lo sceneggiatore del film e del libro da cui è tratto, ha dichiarato di aver ricevuto pressioni dal Pentagono per cambiare il nome di Stebby dopo che il ranger era stato deferito al tribunale e riconosciuto colpevole di aggressione e stupro di una minorenne.

Nell’articolo del Guardian, la moglie di Stebby, Nora Stebbins, ha scritto al New York Post lamentandosi della rappresentazione eroica del suo ex marito. Ha scritto in parte: “Il mio ex marito viene dipinto come un eroe americano, mentre la verità è che non lo è”. Black Hawk Down di Ridley Scott è dunque un film visivamente e tecnicamente impressionante, in cui il realismo della guerra e gli aspetti umani positivi del sacrificio, della collaborazione e del coraggio sono ben presenti. È anche uno dei migliori lavori di Scott, un film che si può rivedere più volte e, a più di trent’anni dall’evento reale su cui si basa, forse è giunto il momento di rivederlo.

Tuttavia, in un mondo in cui il cinema ha un’influenza così forte, le inesattezze storiche di Black Hawk Down, soprattutto se si fregiano della dicitura “basato su eventi reali”, possono avere un impatto significativo sulla comprensione della storia da parte del pubblico. Gli elementi che il film trascura, dunque, pur sembrando eventi minori, sono evidentemente importanti per la cultura somala, per la percezione che la gente ha della battaglia di Mogadiscio e per il contesto in cui essa si è svolta.