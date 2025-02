Captain America: Brave New World, la spiegazione del finale

ATTENZIONE SPOILER DA Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World è al cinema e, nell’atto finale del film, Red Hulk viene scatenato! Sam Wilson vola immediatamente in azione, ritrovandosi rapidamente sopraffatto dal Presidente degli Stati Uniti fuori controllo.

Thaddeus “Thunderbolt” Ross non è un Hulk intelligente; è un mostro furioso e solo la tuta e le ali di Vibranio di Cap gli danno una mano a sopravvivere. Dopo che una notevole quantità di danni è stata inflitta alla Casa Bianca, Sam conduce Red Hulk in una strada deserta fiancheggiata da fiori di ciliegio.

La lotta continua e Red Hulk sta per schiacciare la testa dell’eroe dopo avergli strappato un’ala. Notando che una “piuma” della sua ala carica di Vibranio è riuscito a perforare la pelle del cattivo, Sam usa l’ala rimanente per pugnalare Red Hulk e scatenare l’energia immagazzinata al suo interno. Red Hulk sembra essere stato sconfitto ma si rialza rapidamente per continuare la lotta. Tuttavia, Sam lo convince a calmarsi e, notando i fiori di ciliegio di cui aveva parlato prima con sua figlia Betty, Ross torna alla normalità.

Più tardi, Sam riesce a liberare Isaiah Bradley dalla prigione dove era rinchiuso a causa del lavaggio del cervello che gli aveva fatto The Leader allo scopo di fargli attaccare Ross, viene firmato un trattato che significa che il mondo condividerà l’Adamantio (è a questo che si riferisce “Brave New World”), e Sam fa visita a Ross nel Raft.

Sam e Ross fanno pace

Lo ringrazia per essersi assunto la responsabilità delle sue azioni e rispetta chiaramente il fatto che l’ex Presidente abbia accettato il suo destino per aiutare il paese a guarire. Ross riceve quindi finalmente la visita di sua figlia Betty dopo anni di allontanamento.

Sam incontra un Joaquin Torres ferito, in ospedale (era stato ferito durante la lotta sopra l’Isola Celestiale), e conferma che ha intenzione di riunire gli Avengers, con il nuovo Falcon come parte della sua squadra. Condividono una battuta su Torres che chiede ai Wakandiani una nuova tuta mentre il film finisce.

