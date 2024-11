Chi era Macrino, l’imperatore romano interpretato da Denzel Washington ne Il Gladiatore II

Il Gladiatore II è il ritorno sanguinolento del regista Ridley Scott all’antica Roma, 24 anni dopo che gli spettatori hanno visto l’ex generale trasformato in gladiatore Massimo Decimo Meridio sfidare l’imperatore Commodo.

Questo nuovo capitolo introduce un nuovo cast di personaggi che perseguono i propri interessi, e forse il più misterioso di questi è l’addestratore di gladiatori Macrinus di Denzel Washington.

Powered by

Macrinus è esistito?

Sì, ma non ha assolutamente nulla a che fare con i gladiatori. Il vero Macrinus era un uomo politico che si è fatto strada dai ranghi relativamente bassi della classe equestre e *possibile spoiler per il film* è poi diventato un imperatore romano di breve durata.

Nella versione romanzata de Il Gladiatore II della dinastia dei Severi, Macrinus è un trafficante d’armi, proprietario di una scuderia di gladiatori e un astuto politico che mira ad ottenere più potere.

Il vero Macrino non era un uomo d’affari dietro le quinte che usava i gladiatori, come si dice nel film, come suo “strumento”. In realtà, egli occupava una posizione di rilievo nella cerchia dell’imperatore. Gestì tutti gli affari civili di Roma, prima di cogliere l’opportunità di salire sul trono imperiale dopo la morte di Caracalla.

La prima vita di Macrino: conosceva Marco Aurelio?

Non ci sono prove che Macrino abbia avuto rapporti con l’imperatore Marco Aurelio, tanto meno che Aurelio lo abbia tenuto come schiavo, come suggerisce il Gladiatore II.

Marco Opellio Macrino nacque intorno al 164 d.C. nella Mauretania Caesariensis, una provincia romana nell’odierna Algeria. Aveva origini berbere e lo storico e senatore Cassio Dio lo descrisse come “moro di nascita”.

Poco si sa della sua prima vita. Cresciuto in una famiglia equestre (che era il nome dell’ordine sociale al di sotto della classe senatoria), deve aver ricevuto una buona educazione, poiché si formò come avvocato e si trasferì a Roma, dove prosperò.

Dio attribuisce questo successo non alla sua conoscenza della legge e dei precedenti, ma “alla sua fedele osservanza”.

Qual è il rapporto di Macrino con Caracalla e Geta?

“Ho la fiducia degli imperatori”, dice Macrino di Caracalla e Geta nel Gladiatore II. Ma come ci è arrivato? La risposta è nella Guardia Pretoriana, la guardia del corpo imperiale d’élite.

Macrino si fece notare da Plauziano che, in quanto capo della Guardia Pretoriana durante il regno di Settimio Severo, era un potente funzionario. La faccenda poteva andare rapidamente storta: Plauziano cadde dal potere e fu giustiziato nel 205 d.C., ma Macrino riuscì a mantenere il favore grazie agli amici del Senato.

Continuò a lavorare come avvocato, assumendo al contempo responsabilità burocratiche sotto Severo. Tra queste, la gestione della Via Flaminia, una delle principali strade che conducevano a Roma, e delle finanze imperiali.

Alla morte di Severo, nel 211 d.C., i suoi figli Caracalla e Geta salirono al trono come co-regnanti, anche se per breve tempo. Caracalla fece uccidere il fratello prima della fine dell’anno e instaurò il proprio regno. Nominò quindi Macrino prefetto del pretorio, elevando l’avvocato dalle origini equestri a una delle più alte cariche dell’impero.

“Macrino presumibilmente non ha una grande formazione in termini di legge e politica nella tradizione romana”, afferma la professoressa Alison Futrell, storica di Roma e dei giochi gladiatori, che ha parlato con HistoryExtra per il nostro video Gladiator II: historian reaction.

“Alcune delle nostre fonti pensano a lui come a qualcuno che sta facendo del suo meglio, qualcuno che non viene presentato come assolutamente malvagio o privo di principi o immorale fino in fondo come lo sono altri vicini al centro del potere”.

Macrino e l’assassinio di Caracalla

Oltre agli incarichi giudiziari, legali e amministrativi, Macrino era comandante della Guardia Pretoriana e della Legio II Parthia, una delle legioni dell’esercito romano. In questi ruoli, si unì alla campagna del giovane imperatore Caracalla contro l’impero partico a est.

L’invasione fallì e Macrino si rese conto che il paranoico Caracalla, che aveva una storia di salassi, avrebbe potuto rivoltarsi contro di lui. Si suppone che l’imperatore avesse sentito una profezia secondo la quale il suo prefetto pretoriano lo avrebbe rovesciato e quindi meditò di far uccidere Macrino. Ma non si era preparato a un attacco preventivo.

L’8 aprile del 217, un soldato scontento pugnalò a morte Caracalla sul ciglio di una strada nell’odierna Turchia, scegliendo un momento in cui l’imperatore stava dando il cambio. L’assassino era stato presumibilmente reclutato da Macrino.

Come è diventato imperatore Macrino?

Tre giorni dopo l’assassinio di Caracalla, l’esercito proclamò Macrino nuovo imperatore. Quando la notizia tornò a Roma, il Senato non ebbe motivo di contestare questa mossa: molti senatori disprezzavano Caracalla, quindi si rallegrarono della sua morte e accettarono di buon grado Macrino sul trono.

Tuttavia i soldati amavano Caracalla. Per tenerli dalla sua parte, Macrino divinizzò l’uomo che aveva fatto uccidere. Adottò quindi il nome di “Severo” per associarlo alla dinastia regnante.

Macrino passò alla storia diventando il primo imperatore a non provenire dall’aristocrazia romana o dalla classe senatoria. Inoltre, non avrebbe mai messo piede a Roma come imperatore.

Il regno di Macrino come imperatore

Dopo la sua ascesa al ruolo di imperatore, Macrino rimase nell’accampamento dell’esercito ad Antiochia, dove la sua priorità era la guerra contro l’impero partico. Le forze nemiche si erano raggruppate e avevano invaso la Mesopotamia, dando vita a una battaglia estremamente sanguinosa ma indecisiva nell’estate del 217, a Nisibis.

Piuttosto che continuare la lunga campagna iniziata dal suo predecessore, Macrino decise di chiedere la pace. Per questo, accettò condizioni sfavorevoli per Roma e pagò ingenti somme di denaro ai Parti. La guerra poteva essere finita, ma il regno di Macrino ne risentì presto.

Nell’affrontare altre minacce provenienti dall’Armenia e dalla Dacia, Macrino si astenne da ulteriori impegni militari. Restituì tutto e tutti i beni sequestrati agli Armeni, confermando il loro status di regno cliente di Roma, e ordinò il rilascio degli ostaggi dacici.

Non passò molto tempo prima che Macrino si facesse dei nemici sia in Senato (dove il risentimento per il suo background relativamente umile si incancrenì) sia nell’esercito. Tagliò la paga delle nuove reclute e rivalutò la moneta – ribaltando i cambiamenti istituiti da Caracalla – il che danneggiò la sua popolarità tra i soldati.

Un altro nemico era Giulia Domna, madre di Caracalla e figura politica a sé stante. Saputo che aveva iniziato a cospirare contro di lui, Macrino la fece arrestare. Ma con la salute già cagionevole, Giulia Domna si lasciò morire di fame.

C’era una cospirazione contro Macrino?

La sorella di Giulia Domna, Giulia Maesa, continuò a complottare contro Macrino, diffondendo la voce che suo nipote quattordicenne, Bassiano – meglio conosciuto come Elagabalo (e talvolta noto alla storia come Eliogabalo) – fosse in realtà il figlio illegittimo di Caracalla. In questo modo il ragazzo, che ricopriva la carica di sacerdote capo del dio del sole siriano Elegabal, ricevette un ampio sostegno all’interno dell’esercito.

Molti soldati cambiarono fedeltà: dopo che Giulia Maesa ebbe fatto entrare clandestinamente Elagabalo nell’accampamento militare di Raphanea, nella Siria romana, la Legio III Gallica lo proclamò imperatore nel maggio del 218 d.C..

Macrino rispose nominando il figlio di nove anni, Diadumeniano, come co-regnante, nella speranza di dare l’impressione di una linea dinastica stabile. Il suo prefetto pretoriano, Ulpiano Giuliano, fu inviato a capo di un distaccamento di cavalleria per sedare la ribellione di Elagabalo, ma i suoi uomini lo uccisero e si unirono al futuro imperatore bambino.

Come morì Macrino?

Nel giugno del 218 d.C., le forze di Macrino incontrarono le legioni ormai fedeli a Elagabalo nella battaglia di Antiochia e subirono una sconfitta decisiva. Il suo regno era praticamente finito dopo 14 mesi e Macrino fuggì a Roma per raccogliere consensi. Ma durante il viaggio, nonostante la rasatura dei capelli e della barba, fu riconosciuto e catturato.

Macrino fu giustiziato poco dopo. La stessa sorte toccò al giovane figlio, prima che le loro teste fossero inviate a Elagabalo.

Il Senato riconobbe immediatamente Elagabalo come imperatore, dopo aver dichiarato Macrino e suo figlio nemici dello Stato. Non avendo ancora finito, pronunciarono la damnatio memoriae, la distruzione della memoria, cancellandoli dagli atti e mutilando la loro immagine.

Per questo motivo, rimangono solo poche risorse che attestano la vita di Macrino, in particolare le parole di Cassio Dio, che, come senatore, non vedeva di buon occhio questo emergente del Nord Africa.

“Quest’uomo avrebbe potuto essere lodato più di tutti, se non avesse voluto diventare lui stesso imperatore, ma avesse scelto un uomo del senato e lo avesse dichiarato imperatore.

“Ma invece di seguire questa strada, portò su di sé discredito e distruzione, tanto da diventare oggetto di biasimo e cadere vittima di un disastro ampiamente meritato”.