Chi è Marco Acacio nel Il Gladiatore II? Il ruolo di Pedro Pascal spiegato

Pedro Pascal continua a dominare Hollywood con Il Gladiatore II, l’atteso sequel del film epico-drammatico del 2000 con Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio. Il ruolo di Pascal è stato un po’ un mistero nei mesi precedenti alla prima del film. Tuttavia, la Paramount Pictures ha successivamente rilasciato alcune informazioni su chi interpreta Pascal, tra cui il nome del personaggio e la sua interessante storia con un paio di figure importanti del primo film del Gladiatore.

Ridley Scott è tornato a dirigere Il Gladiatore II dopo aver diretto l’originale 24 anni fa, mentre David Scarpa ha scritto la sceneggiatura. L’idea di un sequel del Gladiatore è stata ventilata negli anni successivi alla sua uscita. Purtroppo, divergenze sulla storia e l’acquisizione della DreamWorks Pictures da parte della Paramount Pictures (che deteneva i diritti del Gladiatore) hanno bloccato qualsiasi tipo di progresso sul sequel. Solo nel 2017 le voci su un possibile secondo film hanno ricominciato a diffondersi e la Paramount ha ufficialmente dato il via libera al progetto nel novembre 2018. Pascal è stato ufficialmente scritturato per il Gladiatore II nel maggio 2023, ma i dettagli sul suo ruolo non sono stati resi noti (fino ad ora).

Il personaggio di Pedro Pascal nel Gladiatore II è un generale chiamato Acacius

Pedro Pascal è trai protagonisti del film nel ruolo di Marco Acacio, un formidabile generale romano e gladiatore. Il film storico inizia con il Lucius Verus di Paul Mescal (interpretato da Spencer Treat Clark nel primo film), che non vede sua madre Lucilla da 15 anni e vive in Numidia (situata nell’Africa nord-occidentale) con sua moglie e suo figlio. Tuttavia, i Romani stanno iniziando a invadere l’Africa e a rubare la terra agli indigeni, e l’Acacio di Pascal presiede all’occupazione della flotta, cosa che non rende Lucius molto felice, ovviamente.

Parlando con Vanity Fair, il regista Ridley Scott aveva anticipato il ruolo di Pascal ne Il gladiatore II. Ha aveva che Acacius è “un personaggio che non ha bisogno di essere preso in considerazione”. Ha rivelato che Acacius è “un uomo profondamente pentito della sua vita e che non sa dove andare a parare”. Nel frattempo, Pascal ha approfondito le motivazioni e le caratteristiche del suo personaggio nel corso del servizio di Vanity Fair. Pascal ha spiegato:

“Penso che accadano molte cose prima di potersi fermare e mettere in discussione ciò che si è fatto. E poi, ovviamente, non si può cambiare. [Acacius è] un generale molto, molto bravo, il che può significare un ottimo assassino”.

In base agli aggiornamenti sul personaggio di Pascal nel Gladiatore II, Acacius è essere una persona che agisce prima di pensare, il che potrebbe renderlo un pericolo per gli altri (specialmente Lucius) nel sequel. Quando Acacius arriva per la prima volta in Numidia, incontra Lucius ed è evidente fin da subito che i due non potrebbero essere più diversi. Il rapporto tra i due uomini, a quanto pare, è terribile fin dall’inizio, poiché Acacio guida la carica in Numidia e cattura Lucio come prigioniero di guerra. Acacio e Lucio tornano poi a Roma, dove scoprono di essere legati più di quanto pensassero.

L’Acacio di Pedro Pascal è stato addestrato da Massimo: era nel Gladiatore?

Il regista de Il Gladiatore II, Ridley Scott, si è prefissato di collegare il sequel all’originale in più di un modo, e lo ha fatto creando la storia di Marcus Acacius. Il generale romano era stato precedentemente addestrato da Maximus Decimus Meridius, notoriamente interpretato da Russell Crowe nel film Il gladiatore del 2000, che non è tornato nel sequel. Pedro Pascal non è apparso nel primo film, e nemmeno Acacio, ma la storia del nuovo personaggio con Massimo è stata inserita nella storia del secondo film.

Acacius era un ufficiale inferiore che ha servito sotto Massimo prima della sua morte alla fine del Gladiatore e, nonostante il suo legame con l’eroico personaggio di Crowe, Acacius è esistito fuori dallo schermo e non è mai stato nominato o visto fino al Gladiatore 2. Tuttavia, il passato di Acacio con Massimo sembra essere un fattore significativo per l’uomo che è diventato dopo la morte del suo mentore. Quando gli è stato chiesto dell’interessante connessione tra Acacio e Massimo nel film del 2024, Pascal ha dichiarato:

“Questo film ha un’identità che è plasmata dall’eredità [di Maximus]. Non avrebbe senso che non lo facesse. [Acacius ha imparato dai migliori, quindi, ovviamente, il suo codice d’onore è radicato nel suo addestramento e nella sua esistenza. Ma alla fine della giornata, è una persona diversa. E questo non può cambiare ciò che è. Maximus è Maximus, e questo non può essere replicato. Questo rende Acacius capace di cose diverse”.

L’Acacio di Pedro Pascal è basato su una persona reale?

Acacius è apparentemente un personaggio fittizio creato per Il Gladiatore II

Marco Acacio non è ispirato a una persona reale, a differenza di molti altri personaggi del film. Il regista Ridley Scott e lo sceneggiatore David Scarpa hanno probabilmente creato Acacio e la sua storia per il bene del dramma storico epico del 2024, poiché nessuno di importante nella storia romana si chiamava Marco Acacio. Quindi, come il Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe nel Gladiatore, l’Acacio di Pascal è un personaggio di fantasia parzialmente basato su diversi generali e gladiatori romani reali.

In fin dei conti, però, la storia del Gladiatore II è per lo più basata sulla finzione.

Nel frattempo, Lucilla era una donna reale che era la seconda figlia dell'imperatore romano Marco Aurelio e aveva un figlio di nome Lucio Vero. Anche i co-imperatori del sequel – Geta di Joseph Quinn e Caracalla di Fred Hechinger – erano leader romani reali. In fin dei conti, però, la storia del Gladiatore II è per lo più basata sulla finzione.