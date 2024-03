Il cane è il migliore amico dell’uomo e il cinema lo ha dimostrato in innumerevoli occasioni. I film sui cani sono infatti tanti e di vario genere, da quelli più struggenti fino a quelli fruibili da grandi e piccoli. Tutti, però, offrono sempre lo stesso messaggio: queste meravigliose creature (come tutti gli animali, d’altronde) sono capaci di offrire amore senza limiti né condizioni. Un film che di recente ha riproposto questo tema è Clifford – Il grande cane rosso, uscito nel 2021 per la regia di Walt Becker, noto per commedie come Svalvolati on the Road e Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare.

Il film si basa su una sceneggiatura scritta da Jay Scherick & David Ronn e Blaise Hemingway e su una storia di Justin Malen ed Ellen Rapoport. La fonte originaria della storia, però, è l’omonima serie di libri illustrati per ragazzi scritta da Norman Bridwell tra il 1963 e il 2015. Da tempo si cercava di portare al cinema questo amabile personaggio con un film che coniugasse riprese live-action ed elementi in CGI. A Clifford erano infatti state dedicate fino ad oggi solo delle serie animate e un film era da sempre nelle speranze dei tanti appassionati lettori delle avventure di questo enorme e simpatico cagnolone.

La particolarità di questo Clifford cinematografico, rispetto alle altre versioni precedentemente realizzate, è il suo essere privo di parola. Una scelta fatta per far apparire più realistico un personaggio già di per sé estremamente fuori dalla norma. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Clifford – Il Grande Cane Rosso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Clifford – Il grande cane rosso: il libro e altre curiosità sul cane protagonista

Norman Bridwell non immaginava che una delle sue illustrazioni, raffigurante una bambina con un segugio delle dimensioni di un cavallo, potesse essere il principio di una storia più ampia. Ma è ciò che è successo quando un editore della Harper & Row gli consigliò di scrivere una storia a partire da uno dei suoi bozzetti. Dopo aver scelto appunta quella poc’anzi descritta, Bridwell ideò così Clifford, nome che prese dall’amico immaginario d’infanzia di sua moglie. Nel tempo, egli ha realizzato 80 libri su questo cagnolone di razza Labrador retriever, a cui sono poi state dedicate anche 2 serie televisive, videogiochi e, ora, questo film.

La trama e il cast di Clifford – Il grande cane rosso

La piccola Emily Elizabeth riceve come regalo da uno stravagante e magico signore un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma è fuori città per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela.

Ad interpretare Emily vi è l’attrice Darby Camp, nota per aver recitato serie televisiva Big Little Lies – Piccole grandi bugie e nel film Qualcuno salvi il Natale. L’attore comico Jake Whitehall, invece, ricopre il ruolo dello zio di Emily, Casey, mentre Tony Hale è Zac Tieran, proprietario di Lyfegro, una società di genetica che vuole Clifford. Completano poi il cast Sienna Guillory nel ruolo di Maggie Howard, madre di Emily, Izaac Wang in quello di di Owen Yu, migliore amico di Emily e John Cleese nel ruolo di Mr. Bridwell, il magico soccorritore di animali che affida Clifford a Emily. Prende il nome dal creatore del personaggio di Clifford, Norman Bridwell.

Come finisce il film? Ci sarà un sequel?

Nel finale del film, dopo che Zac Tieran, proprietario della società di biotecnologie Lyfegro è entrato in possesso di Clifford con l’intenzione di condurre su di lui degli esperimenti, Emily e Casey riescono ad introdursi nel quartier generale dell’azienda e a liberare Clifford, che poi fugge per la città con Emily in groppa. Insieme ritrovano Bridwell, che però le dice che non può far tornare Clifford piccolo, perché è stato il suo amore a renderlo grande. Le consiglia quindi di difendere Clifford e sé stessa, perché essere diversi è un dono. Emily fa allora in modo di tenere con sé il grande cane rosso, a cui tutta New York dona una cuccia adeguata alla sua stazza.

Dopo il successo ottenuto in streaming, per Clifford – il grande cane rosso è ufficialmente in fase di sviluppo un sequel. La Paramount ha infatti annunciato, nel novembre del 2021, che è in sviluppo un secondo film dedicato al personaggio e alle sue avventure. Tuttavia, lo studio non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo e non è pertanto chiaro quando e come il film verrà distribuito e se la Paramount intende seguire la stessa formula di distribuzione ibrida riservata al primo film. Ad oggi ancora non si hanno novità in merito a questo sequel e non è dunque noto a che punto siano i lavori su di esso.

Il trailer di Clifford – Il grande cane rosso

È possibile fruire di Clifford – Il grande cane rosso grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Infinity+, Paramount+ e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 16 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.