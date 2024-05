Cogan – Killing Them Softly: spiegazione del finale e del significato del film

Il film Cogan – Killing Them Softly racconta una storia grintosa sul crimine e le sue conseguenze, e termina con un commento tagliente sul cosiddetto “sogno americano“. Scritto e diretto dal regista australiano Andrew Dominik, il film funziona come un convenzionale film di gangster, ma utilizza spezzoni delle elezioni presidenziali americane del 2008 per una narrazione più ampia sulle realtà economiche. Cogan – Killing Them Softly è uscito originariamente nel novembre 2012.

In Cogan – Killing Them Softly, il killer Jackie Cogan (Brad Pitt) opera come regolatore della malavita. Quando due criminali di basso livello di nome Frankie (Scoot McNairy) e Russell (Ben Mendelsohn) rapinano un gioco di carte locale gestito da Markie Trattman (Ray Liotta), sconvolgono il flusso di denaro e le dinamiche di potere della comunità. Come spiega Jackie al suo contraente mafioso Driver (Richard Jenkins), tutti sanno che Trattman una volta ha rapinato la sua stessa partita, quindi la verità non ha importanza: è la fiducia nel sistema che conta. Perciò Trattman deve essere eliminato, secondo Jackie, per far tornare le cose alla normalità. Cogan – Killing Them Softly è tratto dal romanzo di George V. Higgins del 1974 Cogan’s Trade.

Jackie vede il quadro generale e protegge il suo flusso di denaro in Cogan – Killing Them Softly. Prima di poter uccidere Trattman, però, Jackie ha bisogno dell’approvazione dei capi innominati di Driver. Si fida del sistema, ma si prepara anche al peggio. Jackie ha bisogno di ristabilire un senso di equilibrio economico per ottenere maggiori opportunità finanziarie, e quindi accetta un contratto da 15.000 dollari per uccidere Trattman. L’intera prima ora del film poliziesco di Netflix esplora le motivazioni di Jackie e spiega come riesce a sopravvivere alla tempesta. Ecco una spiegazione dell’atto finale di Cogan – Killing Them Softly.

Cogan – Killing Them Softly come allegoria del crollo finanziario del 2008

Cogan – Killing Them Softly è un’allegoria della crisi finanziaria del 2007-2008: assunzione di grandi rischi, collasso del sistema, salvataggi finanziari e conseguente recessione. Il crollo che Jackie cerca di superare ha origine con l’ammissione da parte di Trattman di aver derubato il suo stesso gioco di carte. Tra l’altro, la sua avidità sfrenata e la sua vanagloria spingono Squirrel a manipolare il sistema ingaggiando due ingenui criminali, Frankie e Russell, che hanno semplicemente bisogno di soldi. Non prevedono le conseguenze della rapina a Trattman, ma sanno dove ricadrà la colpa. Per fare un paragone con la vita reale (h/t Stack Exchange), Trattman è stato collegato all’ex amministratore delegato di Bear Stearns James Cayne, un uomo d’affari che è stato in parte incolpato di aver scatenato la crisi finanziaria del 2007-2008, nonché un uomo che ha ingaggiato una squadra di giocatori di carte internazionali per competizioni di Bridge ad alto rischio.

Come descritto nel film drammatico del 2015 The Big Short, i broker di investimento come Cayne sono stati responsabili di una crisi finanziaria inevitabile. Nel mondo di Cogan – Killing Them Softly, la rapina di Trattman crea una crisi di fiducia, il che significa che qualcuno deve calmare la tempesta. In questo caso, Driver ricorda a Jackie che i suoi capi hanno una “mentalità aziendale totale”: non vogliono uccidere Trattman, ma solo mandargli un messaggio. Ma Jackie dice a Driver che devono riportare l’industria alla normalità. Durante questa conversazione, alla radio si sente George W. Bush che parla dell’opinione pubblica e della costruzione del sostegno. Qualche istante dopo, mentre gli scagnozzi di Driver si preparano a picchiare Trattman, un notiziario fa riferimento a Henry Paulson, l’ex amministratore delegato di Goldman Sachs che è diventato Segretario del Tesoro e ha avviato il salvataggio. In Killing Them Softly, Driver deve ripristinare la fiducia ma protegge i suoi amici. Al contrario, Jackie protegge se stesso. Queste filosofie distinte danno vita alla loro conversazione finale.

In qualità di principale regolatore finanziario di Killing Me Softly, Jackie individua problemi significativi con i suoi abituali collaboratori. In primo luogo, Driver vuole salvare Trattman, e questo è un problema. In secondo luogo, Jackie chiede assistenza a un collega sicario di nome Mickey (James Gandolfini), ma scopre che l’uomo ora beve pesantemente ed è semplicemente inaffidabile. Anche Mickey fa parte del problema, perché prende i soldi ma ride del concetto di responsabilità. Dopo una conversazione rivelatrice in una stanza d’albergo, Jackie fa chiarezza e informa Driver che Mickey deve andarsene, e deve andarsene SUBITO. La prigione gli farà bene, proprio come a tanti banchieri della vita reale che hanno manipolato il sistema a loro vantaggio e hanno perso la prospettiva. C’è ancora dell’umanità in Mickey, come dimostrano le sue storie strappalacrime, ma è un uomo diverso. Jackie ammette persino di volere la versione di Mickey di “due anni fa”.

Per salvarsi, Jackie deve fare tutto il lavoro sporco. Sa quanto possano essere stupidi alcuni dei criminali di basso livello, come dimostrano le osservazioni fatte a Driver sulla loro conoscenza di Kenny Gill (Slaine), che fornisce informazioni su Frankie e Russell. Dopo che Jackie ha incastrato Mickey e ucciso Trattman nel corso di una sequenza stilizzata, si muove lungo la catena. Squirrel viene ucciso per aver orchestrato la rapina a Trattman. Frankie viene ucciso perché ingenuo e inaffidabile; qualcuno che potrebbe potenzialmente creare ancora più problemi parlando troppo. Per Jackie si tratta solo di affari. Sta ripristinando la fiducia nel sistema e nelle persone che lo assumono. E non è un caso che Jackie usi la frase “Sì, lo sei” per rivolgersi a persone come Frankie che affermano di non essere sicure di certi fatti, perché è una frase che si collega allo slogan della campagna elettorale di Barack Obama “Yes, we can”.

Il significato della scena finale di Killing Them Softly e del discorso di Cogan

Killing Them Softly si conclude con un commento sul sogno americano e sull’ascesa di Barack Obama. Dopo aver ucciso Frankie, Jackie ha riequilibrato la sua comunità malavitosa e si è affermato come qualcuno che crea e ispira il cambiamento. Tuttavia, è pienamente consapevole del fatto che i colleghi d’affari useranno i concetti del Sogno Americano contro di lui, proprio come gli uomini d’affari del mondo reale hanno cercato di girare le situazioni finanziarie a loro vantaggio, sperando che molti americani fossero troppo ingenui per notare le scritte in piccolo, o semplicemente che non gli importasse più di tanto.

Quando Jackie entra in un bar per incontrare Driver, si fa beffe di Obama che pronuncia un discorso in televisione sul fatto che gli americani fanno parte di una grande comunità. “Ah, sì. Siamo tutti uguali“, si lamenta Jackie, “siamo tutti uguali”. Si schernisce anche con Driver che dice: “Fammi un favore: non farmi nessun favore. Ho visto come lavori“. In quel momento, Jackie tenta di portare avanti uno scambio significativo, ma viene essenzialmente bloccato dal fatto di non condividere le stesse opinioni di Driver. In retrospettiva, è lo stesso concetto che ha portato molti americani a votare per Donald Trump nel 2016, se non altro perché erano stati riduttivamente etichettati e categorizzati come conservatori che non capivano cosa fosse meglio per loro. In Killing Them Softly, Jackie capisce perfettamente di cosa ha bisogno e cosa gli è dovuto: 45.000 dollari per tre colpi. Mentre Jackie si dirige verso il bagno, poco prima di contare i suoi guadagni, Obama parla in televisione degli “angoli dimenticati del mondo” e del destino comune. Mentre Jackie torna dal bagno, la folla in televisione canta “Yes, we can! Sì, possiamo!” – un momento che si ricollega alle precedenti affermazioni del sicario “Yes, you are” e che prepara anche il suo discorso finale su come funziona effettivamente l’America (dal suo punto di vista).

Jackie si rende conto di essere stato trattato male da Driver, che sorride come un vero e proprio amministratore delegato e cita i “prezzi della recessione”. Secondo i capi, Jackie sarà pagato come l’altro sicario, Dillon (Sam Shepard). Con grande sorpresa di Driver, però, Jackie ha spostato i prezzi di mercato uccidendo Dillon quella mattina. Driver tenta di giustificare il suo punto di vista personale, citando “un business di relazioni” e suggerendo persino a Jackie di prestare attenzione alla dichiarazione di Obama: “Di molti, siamo uno“. Ma questa lavoratrice americana, Jackie, non si beve il mito e lo collega al padre fondatore Thomas Jefferson e alla sua relazione sessuale con una schiava. “Non farmi ridere“, dice Jackie, “vivo in America e in America sei solo. L’America non è un Paese. È solo un’azienda. Ora pagatemi, cazzo“.

Quando il sistema crolla in Cogan – Killing Them Softly, Jackie corre un grosso rischio e protegge i suoi interessi commerciali. Invece di salvare Trattman, ripristina la fiducia tra i suoi colleghi. La fede di Jackie è fede in se stesso. L’autista può bere e lamentarsi quanto vuole, ma non è cambiato nulla per il suo braccio armato. Che siate d’accordo o meno con le convinzioni di Jackie, la sua capacità di vedere il quadro generale è ciò che lo rende un prezioso lavoratore americano.