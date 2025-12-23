Disney+, tutte le uscite di gennaio 2026: tra thriller FX, Marvel, docu-avventure e grandi ritorni

Disney+ inaugura il 2026 con un mese ricchissimo di novità tra serie originali, stagioni attese e documentari National Geographic. Dal thriller FX The Beauty alla serie Marvel Wonder Man, passando per la seconda stagione di A Thousand Blows e i nuovi episodi di Tell Me Lies, fino alla spettacolare avventura globale Dal Polo Sud al Polo Nord con Will Smith: gennaio si apre con titoli per tutti i gusti. Ecco tutto ciò che arriverà in streaming nel corso del mese, secondo quanto riportato nella newsletter ufficiale Disney+

Le principali novità del mese

THE BEAUTY — Dal 22 gennaio

Il nuovo thriller FX porta gli spettatori nel mondo dell’alta moda sconvolto da misteriose morti che coinvolgono top model internazionali. A indagare ci sono gli agenti dell’FBI interpretati da Evan Peters e Rebecca Hall, sulle tracce di un pericoloso virus capace di trasformare le persone in esseri fisicamente perfetti… a un prezzo terrificante. Sullo sfondo, un miliardario tecnologico (Ashton Kutcher) disposto a tutto pur di proteggere il suo impero e un sicario letale (Anthony Ramos) pronto a eliminare chiunque si frapponga ai suoi piani.

WONDER MAN — Dal 28 gennaio

La serie Marvel Television segue Simon Williams, aspirante attore che tenta di far decollare la sua carriera quando scopre che il leggendario regista Von Kovak sta preparando un remake di Wonder Man. L’incontro con Trevor Slattery complica ulteriormente le cose, tra satira del mondo dello spettacolo, imprevisti e ambizioni in collisione.

A THOUSAND BLOWS – Stagione 2 — Dal 9 gennaio

Ispirata a fatti reali nella Londra del 1880, la seconda stagione segue il ritorno di Mary Carr, determinata a riunire i Quaranta Elefanti e riconquistare il suo regno criminale. Alleanze, tradimenti e lotte di potere segnano nuovi confronti nei bassifondi di Wapping, mentre i personaggi affrontano vecchi demoni e nuovi nemici.

TELL ME LIES – Stagione 3 — Dal 13 gennaio

La relazione tossica tra Lucy (Grace Van Patten) e Stephen (Jackson White) torna al centro della terza stagione. I due cercano di ricominciare, ma segreti irrisolti e scandali universitari riemergono minacciando amici, reputazioni e quel fragile equilibrio appena riconquistato.

DAL POLO SUD AL POLO NORD CON WILL SMITH — Dal 14 gennaio

Realizzata in cinque anni, la serie National Geographic segue Will Smith in un viaggio di 100 giorni attraverso i sette continenti. Dall’Antartide all’Amazzonia, dall’Himalaya ai deserti africani, l’attore affronta sfide estreme, partecipa a scoperte scientifiche e si immerge nelle culture locali accompagnato da esperti ed esploratori. Un’avventura visiva di grande impatto, tra scienza e racconti umani.

Gli altri titoli in arrivo a gennaio

Oltre alle uscite principali, il catalogo si arricchisce con numerose novità:

ABBOTT ELEMENTARY S5 – Parte 1 — Dal 7 gennaio

— Dal 7 gennaio BERTIE GREGORY: A TU PER TU CON I GHEPARDI (Speciale National Geographic) — Dal 2 gennaio

SANDOKAN — Dal 17 gennaio

WHAT WE DO IN THE SHADOWS S6 — Dal 28 gennaio

THE TALE OF SILYAN (Speciale National Geographic) — Dal 9 gennaio

VAMPIRINA: TEENAGE VAMPIRE — Dal 21 gennaio

NEW AMSTERDAM – Stagioni 1-5 — Dal 1° gennaio

Finali di stagione e ritorni attesi

