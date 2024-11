Decisione critica: tutte le curiosità sul film con Kurt Russell e Steven Seagal

Grazie alle sue interpretazioni in numerosi film d’azione che sono diventati dei veri e propri cult, l’attore Steven Seagal si è dimostrato uno dei più grandi esponenti di questo genere, accanto a nomi come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis. Dei suoi film, uno dei più particolari è però senza dubbio Decisione critica, che vede Seagal cimentarsi con un ruolo per lui in solito e che, di fatto, non lo fa essere il vero protagonista del racconto, compito che spetta invece qui a Kurt Russell.

Il film, diretto da Stuart Baird, vede dunque queste due icone del cinema d’azione confrontarsi in una vicenda piuttosto controversa. Decisione critica, realizzato nel 1996, ritrae infatti il dirottamento di un aereo per utilizzarlo in un attacco terroristico, proprio come l’attacco al World Trade Center avvenuto solo cinque anni dopo, nell’11 settembre 2001. Motivo per cui il film è stato ritenuto un’opera quasi da dimenticare, come se in qualche modo avesse previsto quanto sarebbe poi accaduto.

Powered by

Per gli appassionati di questi due attori e in generale di thriller ad alta quota, rimane però un titolo particolarmente amato, capace di regalare grandi emozioni. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Decisione critica. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ad altre curiosità ancora. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Decisione critica

Il film segue le vicende di Nagy ‘Al-Tar’ Hassan, un terrorista di matrice islamica che, per ottenere la liberazione di un suo compagno di lotta prigioniero negli Stati Uniti, decide di dirottare un Boeing 747 che sta volando verso Washington. Secondo l’agente dei servizi segreti, David Grant, il piano sarebbe tuttavia un altro: far esplodere l’aereo sulla capitale con un ordigno a base di gas nervino. Convinti di questo, vengono inviate a bordo le forze speciali armate che dovrebbero agganciarsi al velivolo grazie a un mezzo realizzato da poco e ancora in fase di sperimentazione.

L’operazione, tuttavia, consente di trasferire solo pochi agenti sul Boeing, tra cui Grant e il Tenente colonnello Austin Travis. Una volta introdotti, si rendono conto che devono agire da soli perché tutte le comunicazioni con il Pentagono risultano interrotte. Non c’è molto tempo per sventare l’attentato ed è fondamentale la collaborazione di tutti, soprattutto dello staff. Ad aiutare la squadra più di tutti è Jean, un’affascinate e coraggiosa hostess. Mentre l’adrenalina, il panico e la paura serpeggiano sull’aereo tra i passeggeri, riuscirà Grant a neutralizzare la minaccia terroristica e a mettere tutti in salvo?

Il cast del film

Come anticipato, vero e proprio protagonista del film è Kurt Russell nel ruolo del dottor David Grant, consulente dei servizi segreti dell’esercito americano. Nella vita reale, Russell è un pilota con licenza FAA e può guidare diversi tipi di aeromobili. Recitano poi in Decisione critica anche i noti attori Halle Berry nel ruolo di Jean, assistente di volo, John Leguizamo nel ruolo del Capitano Carlos “Rat” Lopez, Forze Speciali dell’Esercito USA e Oliver Platt in quello di Dennis Cahill, ingegnere aeronautico. David Suchet interpreta invece il ruolo di Nagi Al-Tar Hassan, co-capo dell’organizzazione estremista

Vi è poi Steven Seagal nel ruolo del tenente colonnello Austin Travis. Seagal ha affermato di essere stato invogliato ad accettare l’insolito ruolo di Austin Travis da un salario elevato, pari a circa un milione di dollari al giorno per le riprese. Ha anche trovato una certa soddisfazione nel sapere che il destino inaspettato del suo personaggio avrebbe scioccato il pubblico, e quindi non si è pentito di aver accettato il ruolo. Tuttavia, per la sua interpretazione nel film, Seagal ha ricevuto una nomination ai Razzie Award del 1997 nella categoria Peggior attore non protagonista.

Da Kurt Russell a Steven Seagal, i conflitti sul set

Secondo quanto dichiarato da John Leguizamo nella sua autobiografia, Steven Seagal lo avrebbe aggredito fisicamente durante le riprese, nel tentativo di spaventare il cast e la troupe. Leguizamo ha affermato che durante le prove, Seagal era entrato sul set e aveva detto al cast che “sono io a comandare. Quello che dico è legge”. Pensando che fosse uno scherzo, Leguizamo si mise a ridere, ma Seagal gli dimostrò che si sbagliava sbattendolo contro un muro di mattoni con una gomitata di aikido, facendogli mozzandogli il fiato e facendolo cadere a terra.

Nel 2022, Leguizamo ha confermato che “non è stato piacevole con Steven Seagal. Per nessuno lo è stato”. I conflitti non sono però finiti qui per il set di Decisione critica. Sempre secondo quanto riportato dall’attore nella sua autobiografia, le sue frequenti improvvisazioni che si discostavano dalla sceneggiatura fecero poi arrabbiare Kurt Russell a tal punto che i due iniziarono a malmenarsi. La battuta improvvisata da Leguizamo “Spero che l’odore non ci tradisca” avrebbe dato il via alla rissa.

La ricostruzione dell’aereo

Per quanto riguarda le riprese esterne del Boeing 747, queste sono state effettuate utilizzando modelli e due velivoli reali. La Grant McCune Design ha costruito due modelli per le riprese vere e proprie, un modello per testare il rig, una metà inferiore completa per i primi piani della sequenza dell’estensione del carrello d’atterraggio e una sezione del muso in scala 1/12 per la sequenza dell’aggancio stealth. Sono stati realizzati anche due modelli di Remora in scala 1/6, uno per la sequenza di attracco con snorkel e portello articolato controllati dal movimento e un altro per le sequenze successive all’attracco.

Un 747-269BM ex-Kuwait Airways appartenente a Kalitta Air (immatricolato N707CK) è invece stato utilizzato nella maggior parte delle riprese in volo, mentre un Corsair 747-121 (esternamente identico al 747-200) ex Pan Am è stato utilizzato per i primi piani dell’aereo dopo l’atterraggio di fortuna alla fine. Quest’ultimo velivolo è stato immagazzinato nel Mojave Air and Space Port di Mojave, in California, dopo la fine delle riprese ed è stato successivamente demolito nel 1998. Gli F-14 presenti nel film provenivano dallo squadrone VF-84 Jolly Rogers. Questa sarebbe stata l’ultima apparizione hollywoodiana del VF-84 prima di essere sciolto.

Il trailer e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Decisione critica grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 30 novembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.