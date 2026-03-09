Deepwater – Inferno sull’oceano: la storia vera dietro il film

Deepwater – Inferno sull’oceano (leggi qui la recensione) descrive accuratamente la vera storia di un grave incidente avvenuto il 20 aprile 2010 su una piattaforma petrolifera al largo della costa della Louisiana. Diretto da Peter Berg, il film racconta gli eventi che hanno portato all’esplosione della piattaforma petrolifera offshore, gestita dalla società Transocean per conto della BP. I lavoratori sono spinti al limite dai dirigenti della BP Donald Vidrine e Robert Kaluza (interpretati sullo schermo rispettivamente da John Malkovich e Brad Leland), mettendo tutti in pericolo.

Grazie alla solida interpretazione di Mark Wahlberg nei panni di Mike Williams, il vero capo tecnico elettronico a bordo della piattaforma, Deepwater – Inferno sull’oceano riesce a essere un film emozionante senza mai sminuire la gravità e la serietà della storia. È un film cupo, con momenti di eroismo che alla fine vengono oscurati dai risultati del fallimento di cui il pubblico è fin troppo consapevole. Il film è ammirevole per come si attiene alla storia reale dell’esplosione, come è evidente in questo confronto tra i veri eventi di quel giorno e il modo in cui i realizzatori del film hanno scelto di rappresentare la tragedia.

La vera storia dell’esplosione della Deepwater Horizon

Gli eventi che hanno portato all’esplosione della Deepwater Horizon sono accennati all’inizio dell’omonimo film. La figlia di Mike fa una dimostrazione di ciò che fa suo padre, che lavora nella trivellazione petrolifera. La ragazzina infila una cannuccia sul fondo di una lattina di soda e la riempie rapidamente di miele, che blocca il liquido frizzante solo per un attimo, dopodiché la soda esplode dalla parte superiore, divertendo tutti. È un elegante accenno a ciò che è realmente accaduto nella storia vera. Tuttavia, secondo Chron, quella scena è solo un’approssimazione di base. La vera storia dell’esplosione della Deepwater Horizon è più complessa.

Quel giorno, i perforatori hanno ricircolato in modo improprio una miscela di scarti nel pozzo per usarla come distanziatore tra l’acqua e il fondo dell’oceano. Di per sé non è un problema, ma la miscela ha finito per intasare le linee della trivella e ha falsato i risultati di due test di sicurezza. Quel test errato ha fatto credere ai perforatori che il pozzo fosse sigillato correttamente. Non era così. Proprio come una bicicletta deve essere sottoposta a manutenzione, così deve essere anche una trivella petrolifera. Qualcuno alla BP o alla Transocean è stato negligente. Il film descrive accuratamente questo aspetto: quando gli operai hanno rimosso la trivella e tappato il pozzo, l’esplosione è avvenuta a causa della mancanza di una tenuta adeguata.

Chi era davvero responsabile dell’incidente

Deepwater – Inferno sull’oceano descrive i manager della BP, Donald Vidrine e Robert Kaluza, come i principali antagonisti. Tuttavia, USA Today osserva che la responsabilità dell’esplosione non ricade interamente sulle loro spalle. Il film suggerisce che i due abbiano agito da soli nella decisione di affrettare i lavoratori della Transocean attraverso i controlli di sicurezza, causando l’esplosione, ma la verità è che c’è stata una comunicazione errata tra i perforatori della Transocean e i dirigenti della BP riguardo al pericolo della trivella. Vidrine viene costantemente mostrato mentre cerca di convincere i lavoratori della Transocean che le letture della pressione del pozzo sono false e li esorta a rimuovere un tappo critico dal pozzo.

Nel film, Vidrine spiega che l’effetto “vescica” sta causando letture false. La verità è che è stato in realtà un dipendente della Transocean a suggerire questa spiegazione non scientifica per le letture di alta pressione, e insieme il team ha stabilito che erano false. In realtà, Vidrine era confuso riguardo alle letture sulla piattaforma e ha chiamato i suoi superiori a terra per esprimere le sue preoccupazioni. Avere un avatar per la BP aiuta sicuramente il film a sembrare più centrato. Tuttavia, l’esplosione della Deepwater Horizon è stata il risultato di una cultura di negligenza istituzionale nella BP, nella Transocean e nell’industria petrolifera. Era solo questione di tempo prima che accadesse qualcosa di catastrofico.

Le persone reali della vicenda

Deepwater – Inferno sull’oceano è veritiero nella sua rappresentazione delle persone reali sulla piattaforma petrolifera, molte delle quali sono tragicamente morte nell’esplosione. Anche la caratterizzazione dei personaggi è spesso accurata. Nel film, Mike è al telefono con sua moglie (Kate Hudson in uno dei suoi ruoli migliori) proprio prima che avvenga l’esplosione, e questo è realmente accaduto, anche se in modo meno drammatico, secondo Time. Anche gli altri personaggi sono tutti basati su persone reali della storia vera. Dylan O’Brien interpreta Caleb Holloway, uno dei sopravvissuti, per esempio. E Donald Vidrine e Robert Kaluza sono stati incriminati dopo gli eventi, come mostrato nel film.

Tutti gli uomini che sono morti sulla piattaforma petrolifera sono rappresentati in Deepwater – Inferno sull’oceano. Anche se non tutti hanno ruoli importanti, tutti sono stati scritturati. Aaron Dale Burkeen, Karl Kleppinger Jr., Dewey Revette, Shane Roshto, Donald Clark, Stephen Ray Curtis, Gordon Jones, Roy Wyatt Kemp, Keith Blair Manuel, Adam Weise e Jason Anderson sono i nomi degli 11 deceduti che sono rimasti coinvolti nell’esplosione iniziale o sono morti quando la piattaforma è andata in fiamme.

Cosa è successo sulla Deepwater Horizon dopo l’esplosione

Quando il pozzo petrolifero esplode nella Deepwater Horizon, inizia una corsa per fuggire dalla piattaforma prima che venga completamente avvolta dalle fiamme. Per la maggior parte, il film rimane fedele alla storia reale, ma ci sono alcuni dettagli che sono stati modificati per il film. Sullo schermo, Andrea (Gina Rodriguez in uno dei suoi film più apprezzati), l’operatrice di posizionamento dinamico della piattaforma, cerca di inviare una richiesta di soccorso, ma viene zittita dal capitano Curt Kuchta (Dave Maldonado). La storia vera non è così eroica, ma molto più umana e comprensibile. Secondo Time, Andrea aveva l’autorità per attivare gli allarmi di emergenza, ma non lo fece immediatamente.

Quando si verificò l’esplosione, tutte e 10 le luci magenta sul pannello di controllo si accesero contemporaneamente, indicando il massimo livello di emergenza possibile. Lo shock di vedere questo per la prima volta sopraffece Andrea, motivo per cui non premette subito l’allarme. Una volta premuto l’allarme, gli eventi reali e quelli descritti nel film sono più allineati. Le scialuppe di salvataggio sono partite senza gran parte dell’equipaggio e Mike Williams si è lanciato dall’alto di 10 piani nell’oceano per sfuggire alla piattaforma in fiamme. Le ferite riportate e la totale distruzione della piattaforma petrolifera sono state prese direttamente dagli eventi di quel giorno.

Cosa è successo alla BP dopo il disastro

Deepwater – Inferno sull’oceano si conclude con una serie di immagini che mostrano le conseguenze del disastro naturale. Vengono mostrate le testimonianze dei personaggi reali, tra cui Mike Williams, e viene rivelato che Donald Vidrine e Robert Kaluza sono stati gli unici due a essere perseguiti penalmente, con accuse che sono state poi archiviate. Una postilla alla fine del film recita: “L’esplosione è durata 87 giorni, riversando circa 210 milioni di galloni di petrolio nel Golfo del Messico. È stato il peggior disastro petrolifero nella storia degli Stati Uniti”. Tutto questo è vero e non è stato esagerato per ottenere un effetto cinematografico.

C’è però una questione relativa a ciò che i registi hanno tralasciato. Non viene menzionato il fatto che la BP è stata costretta a pagare 20 miliardi di dollari per i danni ambientali e 4 miliardi di dollari in un’indagine penale. I manager della BP, Donald Vidrine e Robert Kaluza, erano i sostituti, ma è importante riconoscere come fosse l’organizzazione nel suo complesso a spingere tutti a completare la trivellazione. Il progetto sulla Deepwater Horizon era in ritardo di un mese, quindi l’azienda ha intenzionalmente accelerato i tempi per portarlo a termine. Erano proprio quelle misure di sicurezza che avrebbero potuto salvare il Golfo da un disastro ecologico e impedire la morte di 11 persone.

La verità su altri dettagli in Deepwater – Inferno sull’oceano

Per quanto riguarda i drammi storici, Deepwater – Inferno sull’oceano fa un ottimo lavoro nel descrivere gli eventi che si sono verificati a bordo della piattaforma e in seguito, ma ci sono alcuni piccoli dettagli che gli esperti hanno notato non corrispondere alla realtà. Ci sono alcuni piccoli punti controversi, come il fatto che i personaggi non utilizzino i corrimano, cosa che Transocean specifica come regola. Alcuni errori sono di portata più ampia, come una scena in cui il gas naturale fuoriesce dal sito di perforazione sott’acqua, cosa che non è avvenuta prima dell’esplosione.

Anche il titolo originale, Deepwater Horizon è improprio, poiché è il nome della piattaforma petrolifera e una descrizione dell’esplosione. La vera storia è che Transocean era proprietaria della piattaforma Deepwater Horizon, mentre BP era proprietaria del pozzo petrolifero, chiamato “Macondo”. Poiché è stato Macondo a esplodere, distruggendo Deepwater Horizon, si potrebbe sostenere che il disastro dovrebbe essere chiamato “Macondo”. Sebbene Transocean sia tutt’altro che innocente, BP ha la maggiore responsabilità e il loro pozzo sarebbe un nome più accurato per il disastro di cui alla fine sono stati responsabili.