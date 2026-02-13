Diablo: la spiegazione del finale del film

Il thriller d’azione di Ernesto Diaz Espinoza, Diablo, potrebbe non avere molto da offrire in termini di trama, ma è comunque un film d’impatto e divertente da guardare. La storia segue la vita di un fuggitivo (interpretato da Scott Adkins, attore visto anche in The Rip – Soldi sporchi e John Wick 4) che decide di rapire una ragazza subito dopo essere uscito di prigione per ragioni sconosciute. Scopriamo quindi cosa vuole il fuggitivo e se riesce a raggiungere il suo obiettivo.

Chi ha rapito Elisa e perché?

Un uomo anonimo che ha qualche tipo di piano segreto e, a quanto pare, sembra un fuggitivo che ha qualcosa in mente, arriva in Colombia. Quest’uomo inizia a seguire i movimenti di Elisa, che è la figlia di un criminale di nome Vicente. Questi è un uomo influente, ed è per questo che è ancora più difficile capire le motivazioni dell’uomo anonimo. Perché qualcuno vuole mettersi contro un criminale così potente e rischiare la propria vita? Ebbene, quell’uomo anonimo si rivela essere Kris Chaney, che non solo è un ex collega di Vicente, ma è anche imparentato con Elisa.

Kris rapisce Elisa e il modo in cui affronta le sue guardie rende molto chiaro che è un combattente addestrato con cui è meglio non scherzare. Mette Elisa nel bagagliaio dell’auto e guida il più lontano possibile. Nel frattempo, Vicente annuncia che chiunque catturi il rapitore di sua figlia e riporti Elisa a casa sarà ricompensato generosamente. Un’altra cosa che accade alle spalle di Vicente è che il suo braccio destro, Nick, chiama un assassino psicopatico che è a piede libero e gli parla della figlia scomparsa di Vicente. All’inizio di Diablo, vediamo di cosa è capace quest’uomo. Uccide una cameriera e una poliziotta per ragioni sconosciute. Ha una mano protesica d’acciaio che usa come arma la maggior parte delle volte. Lo sguardo inquietante sul suo volto rende molto chiaro che la sua ferocia non conosce limiti.

A Kris però non piace il fatto di dover infilare Elisa nel bagagliaio della sua auto. Così la tira fuori e le dice che se collabora, le permette di sedersi sul sedile posteriore. Elisa è una ragazza vivace e fa del suo meglio per sfuggire alla prigionia del suo rapitore. Kris finisce così per dirle che è il suo padre biologico e che, negli ultimi 15 anni, è stato dietro le sbarre a causa di Vicente. Kris dice anche a Elisa che è stato Vicente a uccidere sua madre, ma ovviamente Elisa non gli crede. E come potrebbe? Come può credere che l’uomo che crede essere suo padre, che l’ama così tanto, che le ha dato la vita migliore possibile, sia quello che ha ucciso sua madre?

Cosa è successo alla madre di Elisa?

Kris dice a Elisa che amava Leonor Piamonte, sua madre, e che un tempo erano inseparabili. Dice anche a Elisa che la collana di diamanti che indossa è stata regalata a sua madre da lui. Aggiunge che Vicente, Leonor e lui rapinavano banche insieme, e che erano piuttosto bravi. Kris le racconta che Leonor si assicurava che nessuno si facesse male durante le rapine, ma Vicente è un uomo spericolato a cui non importa chi gli intralcia la strada, purché le sue tasche continuino a riempirsi. Ma poi un giorno Vicente tradì la fiducia di Kris e lo denunciò alla polizia. Di conseguenza, è condannato a 15 anni, mentre Vicente costruiva un impero tutto suo.

Leonor è andata a trovare Kris una volta in prigione e gli disse che stava cercando di scappare da Vicente con la loro figlia. Leonor, per qualche motivo non specificato, non vuole vivere con Vicente, ma è ben consapevole di quanto quell’uomo ami Elisa e a quali estremi possa arrivare se scoprisse cosa intende fare Leonor. Dopo quella visita, Kris non ebbe più notizie di Leonor ed è sicuro che Vicente l’abbia uccisa. Ma Elisa ha un’opinione completamente diversa e ritiene che Vicente non potrebbe mai fare una cosa del genere. Dice a Kris che finché non vede delle prove che dimostrano la colpevolezza di Vicente, non può credergli. Ma Elisa si sbaglia nel ritenere innocente suo padre, poiché non sa nemmeno la metà delle cose che quell’uomo fa o è capace di fare.

Kris riesce a salvare Elisa?

Lo psicopatico dalla mano d’acciaio si chiama El Corvo e alla fine di Diablo scopriamo che il motivo per cui ha rapito Elisa non è il denaro. A El Corvo non importa della ricompensa in denaro, vuole solo vendicarsi di Vicente. A quanto pare, anche Vicente ha pugnalato alle spalle El Corvo. Anche se Vicente non ha ucciso Leonor, ha assunto El Corvo per farlo al posto suo. Ha chiesto a Corvo di farlo sembrare un suicidio, ma quest’ultimo aveva altre intenzioni. Vicente si infuriò quando lo viene a sapere e decise anche eliminare tutte le tracce cercando di uccidere Corvo, ma quest’ultimo riuscì a scappare per un pelo. Da quel giorno, Corvo vuole vendicarsi di Vicente e finalmente ha l’occasione di farlo quando viene a sapere di Elisa.

El Corvo riesce così a sopraffare Kris e lo lascia appeso a un albero con un cappio al collo. Vicente trova Kris e lo avrebbe ucciso se non sapesse che solo Kris può aiutarlo a combattere El Corvo e salvare Elisa. La cosa più strana del personaggio di Vicente è che davvero ama Elisa più di ogni altra cosa. È un uomo di cui in genere non ci si può fidare, ma nel caso di sua figlia dimostra che tutti si sbagliano. Questo è il motivo per cui Elisa ha tanta difficoltà a credere che lui possa aver ucciso sua madre. Così, alla fine di Diablo, Kris e Vicente, insieme agli uomini di quest’ultimo, raggiungono il luogo da dove El Corvo li ha chiamati.

L’assassino ha incatenato Elisa, legando un’estremità della catena a un trituratore di metallo. Dice a Vicente che la libererà solo quando lui confessa i suoi crimini davanti a lei. Vicente farebbe qualsiasi cosa per salvare la vita di sua figlia, e così finisce per dirle che è stato lui a uccidere sua madre perché lei stava per portargli via il suo bene più prezioso. A quel punto Kris, gravemente ferito, si alza e si avventa su El Corvo. Elisa ferma invece il trituratore gettandovi dentro la collana di diamanti che indossa. Nel finale di Diablo, sia Vicente che El Corvo, mentre lottano tra loro, cadono da un’altezza e perdono la vita. A un certo punto, sembra che anche Kris ceda alle ferite, ma riesce a sopravvivere. Dopo che tutto è finito, Elisa e Kris vanno entrambi a rendere omaggio alla tomba di Leonor, ed è lì che Elisa chiama Kris “papà” per la prima volta.

Un finale aperto

Diablo si conclude però con un finale sospeso, lasciando spazio a un potenziale sequel. Nell’ultima scena, infatti, il corpo di El Corvo è scomparso dal luogo dell’incidente. Vicente giace ancora morto, ma non c’è traccia del killer a contratto, il che può significare che l’uomo è in qualche modo sopravvissuto alla caduta o che qualcun altro ha rimosso il suo corpo per ragioni sconosciute. El Corvo è alimentato da puro odio, rabbia e dal bisogno di rendere la vita di tutti coloro che incrociano il suo cammino un inferno. Non si taglia il braccio per sopravvivere, ma per vendicarsi di Vicente.

Anche se potrebbe completare quella parte del suo viaggio, finché Kris ed Elisa sono vivi, non può sentirsi in pace. Forse è questo che lo spinge a continuare a vivere nonostante la caduta da un’altezza così elevata. Avrà sicuramente bisogno di riprendersi. Ma una volta recuperate le forze, o almeno una parte di esse, è destinato a dare la caccia a Kris ed Elisa. Nel film si fa menzione al fatto che Kris intende portare Elisa da Carolina, sua zia che vive negli Stati Uniti. Quindi, è possibile che il prossimo scontro tra Kris ed El Corvo abbia luogo lì.