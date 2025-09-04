Minority Report: la spiegazione del finale del film

Il thriller fantascientifico Minority Report di Steven Spielberg del 2002 svela un intricato mistero di omicidio che mantiene viva la suspense fino alla fine. Basato sull’omonimo racconto di Philip K. Dick, il film vede Tom Cruise nei panni di John Anderton, capo dell’unità Precrime in una visione futuristica di Washington, DC. Grazie a tre sensitivi chiamati “precog”, Precrime è in grado di prevedere gli omicidi prima che avvengano e di prevenirli. I colpevoli vengono arrestati, condannati e incarcerati sulla base del fatto che avrebbero sicuramente ucciso qualcuno se non fossero stati fermati.

Con Precrime sul punto di diventare un programma nazionale, un investigatore federale di nome Danny Witwer (Colin Farrell) arriva sulla scena per cercare difetti nel sistema. Poco dopo, i precog hanno una visione di John che uccide un uomo di nome Leo Crow (Mike Binder), che non ha mai incontrato. Convinto che Witwer gli abbia teso una trappola, John fugge nel tentativo di guadagnare tempo per dimostrare la sua innocenza. La sua ricerca della verità lo porta allo strano caso di una donna di nome Anne Lively (Jessica Harper), salvata da un omicidio per annegamento dai poliziotti di Precrime, ma scomparsa subito dopo.

John viene anche a conoscenza di un insabbiamento all’interno di Precrime. A volte, una delle visioni dei precog è in disaccordo con le altre due, generando un cosiddetto “rapporto di minoranza” che viene cancellato in modo che non ci siano dubbi sulla certezza del futuro di Precrime. Convinto di avere un rapporto di minoranza, John torna alla Precrime e rapisce la più forte dei precog, Agatha (Samantha Morton). Con il tempo che scorre inesorabile verso il suo presunto omicidio di Leo Crow, John non ha ancora idea di chi sia la sua vittima o perché dovrebbe volerlo uccidere… almeno fino a quando non raggiunge l’appartamento di Crow.

Come (e perché) John è stato incastrato per l’omicidio di Leo Crow

L’omicidio di Leo Crow da parte di John era effettivamente premeditato, ma non da John. È stato orchestrato da Lamar Burgess (Max von Sydow), uno dei fondatori di Precrime e amico intimo di John. Lamar ha pianificato l’omicidio dopo che John è andato da lui per chiedergli di Anne Lively e del motivo per cui la visione di Agatha sulla morte di Lively non era presente nel sistema. Sapendo che John si era avvicinato troppo a una verità oscura che avrebbe potuto distruggere Precrime proprio prima che il programma diventasse nazionale, Lamar ha usato contro di lui quella che sapeva essere la sua più grande debolezza: la scomparsa di suo figlio Sean (Tyler Patrick Jones) a Baltimora sei anni prima.

Lamar ha fatto in modo che un criminale di nome Leo Crow fosse rilasciato dal carcere e gli ha promesso che, se avesse accettato di essere ucciso da John, la sua famiglia sarebbe stata ben assistita. Ha ordinato a Leo di stare in un appartamento con quella che Witwer definisce una “orgia di prove” sparse sul letto: centinaia di foto di bambini, comprese foto false di Leo con Sean. Quando John lo ha pressato, Leo ha anche fornito dettagli agghiaccianti su come Sean fosse morto – annegato in un barile appesantito – e ha lasciato intendere di aver abusato sessualmente di Sean prima di ucciderlo. Tutto questo è sufficiente per convincere John che il suo destino è uccidere Leo Crow. Tuttavia, John alla fine lascia scadere il termine per l’omicidio e cerca invece di arrestare Leo.

Leo, disperato, rivela di essere stato pagato per mentire sull’omicidio di Sean e usa la pistola di John per uccidersi. L’omicidio di Leo Crow crea un paradosso predestinato, poiché l’unico modo in cui John sapeva di dover cercare un uomo chiamato Leo Crow era perché aveva già avuto una visione di se stesso che lo uccideva, ed era riuscito a trovare l’appartamento solo grazie agli indizi che aveva visto nella visione. Anche se John non ha un rapporto di minoranza, la sua decisione di non uccidere Leo Crow mina l’affidabilità di Precrime in un modo diverso: conoscendo il suo futuro, John è stato in grado di cambiarlo. Se lui è stato in grado di prendere quella decisione, allora molti dei criminali che ha arrestato nel corso degli anni avrebbero potuto fare lo stesso.

Cosa è successo davvero al figlio di John

Con la rivelazione che Leo Crow era un falso, gli spettatori potrebbero chiedersi cosa sia successo davvero a Sean. Minority Report lascia deliberatamente questa domanda senza risposta, così che alla fine del film non ne sappiamo più di John: stava trattenendo il respiro sott’acqua in una piscina pubblica e quando è riemerso Sean era scomparso. Non sappiamo chi abbia rapito Sean, come sia morto, né se sia ancora vivo da qualche parte. In un’intervista del 2002 con Roger Ebert, Spielberg ha spiegato che alcune domande in Minority Report sono state lasciate deliberatamente senza risposta:

“Avevo John Huston nelle orecchie. Sono tornato indietro e ho guardato Il mistero del falco e Il grande sonno di [Howard] Hawks, per vedere come venivano risolti alcuni di quei misteri noir. Non mettevano i puntini sulle i e le barre sulle t. Cercavano di tenerti in bilico. In quei giorni ponevano più domande di quante potessero rispondere”.

All’interno della storia, il fatto che la scomparsa di Sean rimanga un mistero è di vitale importanza, perché il trauma di aver perso suo figlio è ciò che alimenta la fiducia di John nel Precrime. Il programma mostra visioni di omicidi che possono essere riprodotte, messe in pausa e migliorate in modo che John possa concentrarsi su di esse e trovare le risposte, cosa che non è riuscito a fare per Sean. Alla fine del film, l’accettazione da parte di John che Precrime debba morire è anche un simbolo del suo accettare che non saprà mai cosa è successo a Sean e del suo essere finalmente pronto ad andare avanti.

Come (e perché) Anne Lively è stata uccisa

La storia di Minority Report incomincia in realtà sei anni prima dell’inizio del film, quando Lamar ha trovato un modo per fare l’impossibile: commettere un omicidio in un mondo in cui la polizia può vedere gli omicidi prima che avvengano. Lamar uccise Anne Lively per lo stesso motivo per cui in seguito incastrò John per l’omicidio di Leo Crow: per proteggere Precrime. Sebbene i precog siano pubblicamente considerati un dono miracoloso per l’umanità, la dottoressa Hineman (Lois Smith) rivela a John che in realtà sono figli di madri dipendenti da una versione precedente del neuroin, la stessa droga che usa John. L’esposizione al neuroin in utero ha causato terribili danni cerebrali ai bambini, la maggior parte dei quali è morta in tenera età.

Tuttavia, quelli che sono sopravvissuti hanno avuto visioni di omicidi che non erano ancora avvenuti e sono diventati la base di Precrime. Anne Lively era la madre di Agatha, una tossicodipendente da neuroin che è andata in una struttura di riabilitazione ed è riuscita a sconfiggere la sua dipendenza. Dopo essersi disintossicata, voleva riavere la sua bambina. Lamar non poteva permettere ad Anne di portare via Agatha, poiché i precog funzionano come una mente collettiva e gli altri due – i fratelli gemelli Arthur (Michael Dickmann) e Dashiell (Matthew Dickmann) – non “funzionano” senza Agatha. Non poteva nemmeno rischiare che Anne chiedesse pubblicamente la restituzione di sua figlia, poiché ciò avrebbe attirato l’attenzione sul benessere dei precog.

Un display all’esterno del quartier generale di Precrime fornisce ai turisti una serie di bugie sulle condizioni di vita dei precog, chiarendo che la loro tortuosa reclusione nella piscina è solo uno dei tanti segreti di Precrime. Per portare a termine l’omicidio di Anne Lively, Lamar ha utilizzato un fenomeno chiamato “eco”, in cui i precog rivivono le visioni passate. Ha detto ad Anne di incontrarlo al lago e ha pagato un vagabondo tossicodipendente per cercare di annegarla. Dopo aver visto la visione della sua morte, Lamar conosceva tutti i dettagli di come si sarebbe svolto l’omicidio originale. Ha quindi aspettato in riva al lago che il vagabondo venisse arrestato dalla Precrime e, dopo che se ne furono andati, ha ucciso Anne Lively lui stesso esattamente nello stesso modo. I precog hanno inviato anche una visione di quell’omicidio, ma è stata liquidata come un semplice eco e cancellata.

Perché la scelta finale di Lamar Burgess distrugge l’Unità Precrime

Nel finale di Minority Report, Lamar Burgess si trova di fronte allo stesso dilemma di John Anderton nella storia originale di Philip K. Dick: può commettere un omicidio e condannare se stesso, ma salvare l’Unità Precrime; oppure può scegliere di non commettere l’omicidio previsto, rivelando così un difetto fatale in Precrime e distruggendo la sua stessa creazione. Con l’omicidio già previsto e gli agenti del Precrime che si avvicinano, Lamar sceglie di spararsi al petto. All’inizio del film aveva detto a Witwer: “Non voglio che John Anderton si faccia male” e, nonostante tutte le sue bugie, sembra che questa affermazione fosse completamente sincera. Rendendosi conto di avere una scelta, Lamar decide di togliersi la vita piuttosto che uccidere John, perché non sopporta di vedere la sua eredità andare in pezzi.

Se Lamar avesse scelto di sparare a John, sarebbe stato arrestato per l’omicidio (insieme all’omicidio di Anne Lively), ma avrebbe anche dimostrato che Precrime funziona. Il presunto omicidio di Leo Crow è stato interpretato come un “difetto umano” di Precrime, dovuto al fatto che gli agenti non sono riusciti ad arrivare sul posto in tempo, e la morte di John Anderton sarebbe stata trattata allo stesso modo. Precrime avrebbe potuto comunque diventare nazionale e l’eredità di Lamar sarebbe stata preservata. Scegliendo di non sparare a John, Lamar dimostra pubblicamente ciò che John aveva già scoperto all’inizio del film: che una persona che conosce il proprio futuro è in grado di cambiarlo e quindi le visioni dei precog non sono certe. Questo porta allo scioglimento di Precrime e al rilascio dei precog.

Il vero significato del finale di Minority Report

Come molte altre storie sui viaggi nel tempo e sulle visioni futuristiche, Minority Report pone la domanda se il futuro, una volta conosciuto, possa essere cambiato. Terminator – Destino Oscuro ha risposto a questa stessa domanda suggerendo che certe cose sono inevitabili e accadranno nonostante gli sforzi per evitarle; dopo che Sarah Connor ha impedito l’ascesa di Skynet, un altro sistema informatico chiamato Legion ha preso il suo posto e ha portato a una simile caduta dell’umanità. Quando Leo Crow muore quasi esattamente nel modo previsto dalla visione, nonostante John abbia scelto di non ucciderlo, sembra che Minority Report possa giungere a una conclusione simile.

Danny Witwer critica Precrime all’inizio di Minority Report, chiedendo come si possa essere certi che un omicidio sarebbe sicuramente avvenuto. In risposta, John fa rotolare una palla verso di lui. Quando Witwer la prende per impedirle di cadere, John sostiene che il fatto che lui l’abbia presa non cambia il fatto che sarebbe sicuramente caduta. A differenza della palla che rotola, tuttavia, John e Lamar possono scegliere di non cadere (metaforicamente parlando). L’elemento dell’azione umana nell’equazione è ciò che rende le visioni dei precog non del tutto certe ed è anche responsabile della creazione dei rapporti di minoranza.

Nel corso della trama, Minority Report mette anche in discussione l’eticità di punire qualcuno per qualcosa che avrebbe fatto ma che non ha ancora fatto. Un argomento preferito del dibattito etico è se sia giustificabile o meno tornare indietro nel tempo e uccidere Adolf Hitler quando era ancora un bambino. L’azione è generalmente considerata errata sotto due aspetti: in primo luogo, uccidere il piccolo Hitler non garantisce che qualcun altro non prenderà il suo posto nella storia, con lo stesso risultato.

In secondo luogo, anche se uccidere il piccolo Hitler impedisse l’Olocausto, si ucciderebbe comunque un bambino innocente. In Minority Report, l’Unità Precrime affronta lo stesso dilemma e giustifica la detenzione dei futuri assassini sulla base del fatto che non vi è alcun ragionevole dubbio che non avrebbero ucciso la loro vittima. Il finale, tuttavia, dimostra che tale ragionevole dubbio esiste, sostenendo che il percorso di vita di nessuno è completamente predeterminato e che le persone possono scegliere diversamente anche quando sembra che non ci sia modo di tornare indietro.