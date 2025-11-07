Predator: Badlands ha una scena dopo i titoli di coda?

Gli Yautja sono tornati più forti che mai in Predator: Badlands, e dato che il franchise continua ad espandersi, è naturale pensare a cosa potrebbe succedere in futuro. Dopotutto, il film è il terzo capitolo del revival della serie dopo che la Disney ha acquistato la 20th Century e Dan Trachtenberg ha effettivamente preso le redini dell’universo.

Sia che guardiate Predator: Badlands al cinema o in streaming, la fine del viaggio di Dek e Thia vi farà probabilmente chiedere se ci saranno ulteriori anticipazioni sul futuro nei titoli di coda. Hollywood si è ormai abituata a inserire queste scene nei titoli di coda dei film della serie, con la scena dei titoli di coda di Predator: Killer of Killers che ha segnato una novità per questo tipo di narrazione serializzata.

Quella sorpresa iniziale e l’aggiunta inaspettata di una versione estesa dopo l’uscita hanno reso più probabile la possibilità che Predator: Badlands avesse una scena dopo i titoli di coda, soprattutto con Trachtenberg che ha anticipato di avere già delle idee per un altro film.

Predator: Badlands non ha una scena dopo i titoli di coda

Invece di continuare a inserire scene dopo i titoli di coda nei film di Predator, Predator: Badlands si conclude senza. Non ci sono scene aggiunte a metà o dopo i titoli di coda che Trachtenberg utilizza per preparare il terreno a ciò che potrebbe succedere in futuro.

Ciò non significa che dovreste smettere di guardare non appena iniziano a scorrere i titoli di coda. È comunque bello guardarli fino alla fine e vedere i nomi di tutti coloro che hanno reso possibile questo film, dal regista, allo sceneggiatore, ai protagonisti, ai vari membri della troupe e agli artisti degli effetti visivi.

Ma chiunque temesse di perdersi un indizio sul futuro del franchise non rimanendo fino alla fine dei titoli di coda può stare tranquillo. A questo punto non ci sono ulteriori informazioni sul futuro di Predator, dato che non c’è nemmeno un epilogo grafico interessante come quello che Trachtenberg ha inserito nei titoli di coda di Prey.

Ciò rende ancora più intrigante il fatto che Predator: Badlands non abbia una scena post-titoli di coda. Trachtenberg ha dato al pubblico qualche anticipazione su un’altra possibile storia alla fine degli ultimi due film Predator. Sembrava che gli piacesse usarli e sapesse come farlo senza limitare il franchise.

Dopotutto, i titoli di coda di Prey anticipavano l’incontro della tribù di Naru con un’intera flotta di navi Yautja, suggerendo che avremmo visto quella storia nel prossimo film. Ma i titoli di coda di Killer of Killers hanno saltato quegli eventi e hanno presentato un’idea completamente diversa per il franchise: Ursa, Naru, Dutch e Harrigan vengono scongelati e combattono ancora una volta contro gli Yautja, ma questa volta insieme.

Con Predator: Badlands che termina senza una scena post-titoli di coda, il futuro del franchise rimane un po’ meno chiaro. Ma forse era intenzionale, considerando che il film è ambientato in un futuro più lontano rispetto a qualsiasi film precedente. Non includendo una scena nei titoli di coda, Trachtenberg può davvero capire dove portare avanti la storia.