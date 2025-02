Ferite mortali: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film con Steven Seagal

Grazie alle sue interpretazioni in numerosi film d’azione che sono diventati dei veri e propri cult, l’attore Steven Seagal si è dimostrato uno dei più grandi esponenti di questo genere, accanto a nomi come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis. Grazie a film come Nico, Duro da uccidere e Trappola in fondo al mare, Seagal ha cementificato la sua popolarità come interprete del cinema action. Un altro suo popolare film, uscito nel 2000, è Ferite mortali, diretto da Andrzej Bartkowiak e liberamente ispirato al romanzo Exit Wounds di John Westermann.

Il film – a parte il titolo e alcuni nomi dei personaggi – non ha però molta somiglianza con il romanzo. Eppure, nonostante il forte interesse di Seagal, inizialmente il progetto rischiò di non concretizzarsi. Secondo quanto dichiarato da Joseph Billingiere, controfigura di Seagal in Ferite mortali, l’attore era irremovibile nel volerlo come controfigura anche per questo film, sostenendo che era l’unico in grado di replicare accuratamente i suoi movimenti. Seagal era dunque “pronto a chiudere il film” se Billingiere non fosse stato scritturato. L’accordo, infine, andò a buon fine e le riprese poterono iniziare.

Powered by

Il film debuttò poi a sorpresa al primo posto del botteghino statunitense con un incasso di oltre 18 milioni di dollari nei cinema, venendo salutato come il ritorno trionfale di Steven Seagal dopo una serie di film di scarso successo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Ferite mortali. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla descrizione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Ferite mortali

La vicenda si svolge a Detroit. Il detective Orin Boyd è un ottimo agente di polizia, tuttavia poco incline a rispettare gli ordini e convinto di poter agire di testa propria. Così, dopo aver salvato il vice presidente degli Stati Uniti dall’attacco di un gruppo di estremisti senza rispettare il protocollo di salvataggio, il capitano Frank Daniels decide di punire il poliziotto trasferendolo nel quindicesimo distretto, una delle zone più malfamate della città. Il nuovo capitano di Boyd è Annette Mulcahy, la quale lo avverte che non è disposta a tollerare i suoi ormai famosi comportamenti aggressivi nel suo distretto di competenza.

Tuttavia, Boyd non ha nessuna intenzione di cambiare il proprio atteggiamento e dopo aver assistito a un furto di eroina, il poliziotto scopre nel quartiere un grosso giro di droga. Sebbene gli venga ordinato di interrompere le sue indagini, Boyd continua a seguire una pista che lo porta dal pusher Latrell Walker, il quale fa affari con degli agenti corrotti. Ma ben presto si scopre che lo spacciatore non è chi dice di essere. Per lui, ha dunque inizio un’intensa battaglia per smascherare il marcio dietro quella vicenda e far trionfare ancora una volta la giustizia, con le buone o le cattie.

Il cast del film

Ad interpretare Orin Boyd vi è dunque Steven Seagal e come spesso accaduto sui set dei film dell’attore, anche su quello di Ferite mortali vi sono state diverse tensioni. DMX, interprete nel film di Leon Rollins / Latrell Walker, non ha apprezzato la collaborazione con Seagal, definendolo una “testa di ca**o”. Nonostante ciò, anni dopo avrebbe lavorato di nuovo con lui in Beyond the law. Secondo Stephen Quadros, inoltre, la scena del combattimento tra Seagal e Michael Jai White (interprete di Lewis Strutt) non è stata coreografata in anticipo ma improvvisata sul momento, dando vita a forti preoccupazioni tra i membri della troupe. Accanto a loro due vi è poi Anthony Anderson nel ruolo di T.K. Johnson.

Recitano poi nel film Isaiah Washington nel ruolo del Detective George Clark, Matthew G. Taylor in quello del Detective Useldinger e Bill Duke in quello di Chief Hinges. L’attrice Jill Hennessy ricopre il ruolo di Commander Annette Mulcahy, mentre completano poi il cast Tom Arnold nel ruolo di Henry Wayne, Bruce McGill in quello di Captain Frank Daniels, David Vadim in quello del Detective Matt Montini ed Eva Mendes in quello di Trish. L’attrice ricorda con disprezzo l’esperienza, a maggior ragione perché durante la premiere ha scoperto di essere stata doppiata da un’altra attrice perché i produttori ritenevano che la Mendes non avesse una voce “abbastanza intelligente”.

Il finale di Ferite Mortali

Nel corso del film, Henry scopre che Walker non è uno spacciatore, ma un esperto di computer e miliardario il cui vero nome è Leon Rollins, fratello di Shaun Rollins. Dopo un attentato alla sua vita, Boyd affronta Leon, che gli spiega che un gruppo di poliziotti corrotti aveva bisogno di un capro espiatorio per un affare andato male e ha incolpato Shaun. Viene inoltre rivelato che Strutt è il leader del gruppo, che comprende anche Montini e Useldinger. Leon e la sua amica Trish hanno filmato le attività della banda di Strutt, sperando che questo possa aiutare a dimostrare l’innocenza di Shaun e a farlo uscire di prigione.

Boyd incontra poi Mulcahy in un parcheggio e la informa di ciò che ha scoperto. In quel momento, però, Montini, Useldinger e altri uomini li attaccano e Mulcahy viene uccisa durante l’inseguimento. Boyd chiama Frank e gli dice che Strutt si riunirà in un magazzino di lì ad un’ora per vendere l’eroina rubata a Leon e T. K., senza sapere che Leon sta lavorando contro di lui. Frank promette al collega che sarà presente con dei rinforzi. Una volta che tutti si ritrovano lì, tuttavia, Boyd scopre suo malgrado che Frank è coinvolto nella cosa. Quando la situazione sembra mettersi per il peggio, Clark fa saltare la porta e irrompe con i rinforzi, tra cui il capo della polizia Hinges.

Nella sparatoria che ne segue, Useldinger, Montini e Frank vengono un uccisi. Strutt, infine, viene in seguito ucciso da Boyd durante il suo tentativo di fuga. All’alba, Leon consegna a Hinges la videocassetta che prova la corruzione tra i poliziotti, sperando che il nastro aiuti a dimostrare l’innocenza di Shaun. Hinges non crede però che i tribunali si interesseranno al nastro, quindi ha già fatto rilasciare Shaun dalla prigione della contea circa un’ora prima. Boyd, a quel punto, decide di rimanere al 15° distretto con George come partner, mentre T.K. diventa il co-conduttore televisivo di Henry.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Ferite mortali grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 17 febbraio alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.