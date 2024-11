Nico: tutte le curiosità sul film con Steven Seagal

Grazie alle sue interpretazioni in numerosi film d’azione che sono diventati dei veri e propri cult, l’attore Steven Seagal si è dimostrato uno dei più grandi esponenti di questo genere, accanto a nomi come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis. Dei suoi film, uno dei più appassionanti rimane senza dubbio il suo film di debutto, Nico (titolo italiano di Above the Law), realizzato nel 1988 per la regia di Andrew Davis, autore anche di Trappola in fondo al mare (sempre con Seagal), Il fuggitivo (con Harrison Ford) e Danni collaterali.

Steven Seagal raccontò di aver scelto il film da una pila di sceneggiature che la Warner Brothers aveva conservato per Clint Eastwood. Il film è stato riscritto per concentrarsi sulla vera storia di Seagal.Non solo è questo il primo film di Seagal, ma è anche considerato il primo film americano a presentare sequenze di combattimento aikidō, arte marziale che il qui debuttante attore ha contribuito a rendere popolare. Subito dopo Nico, Seagal ha preso parte ai film Duro da uccidere, Programmato per uccidere e Trappola in fondo al mare, che ne hanno consolidato lo status di attore di film d’azione e d’arti marziali.

Powered by

Per i suoi ammiratori ma anche per gli appassionati del genere si tratta dunque di un titolo da non perdere, da poter ora riscoprire grazie al suo passaggio televisivo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Nico. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Nico

Il film segue le vicende del siciliano Nico Toscani, esperto di arti marziali che viene reclutato dalla CIA per entrare a far parte di un corpo speciale impiegato per una missione tra Vietnam e Cambogia. Nel 1973, Nico rimane talmente disgustato dalle torture a cui assiste durante l’interrogatorio di un prigioniero che decide di lasciare la CIA e tornare a vivere nella sua Chicago. Passano quindici anni e l’uomo, che ormai è sposato e ha un bambino, vive insieme alla sua famiglia e alla madre.

Tolte le vesti di agente speciale, Nico è ora un incorruttibile poliziotto della narcotici del Dipartimento di Polizia di Chicago. Insieme ai suoi colleghi e amici, l’uomo veglia sulla città combattendo lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non ha però idea di quello che sta per succedergli e del fatto che, per dare una mano a una cugina, si troverà nuovamente ad avere a che fare non solo con la CIA ma anche con l’FBI.

Alcune curiosità sul cast di attori del film

Il film segna il debutto di Steven Seagal, che fu protagonista grazie ad un suo ex allievo di aikidō che consigliò subito Seagal come protagonista. L’attore ha poi dichiarato durante un’intervista che, tra i primi ruoli che ha avuto, questo è stato il suo personaggio preferito da interpretare. Prima di ottenere questa parte, però, Steven Seagal ha dovuto dimostrare allo studio le sue abilità nelle arti marziali. Ha dominato fisicamente i suoi studenti, terrorizzando i dirigenti, i quali non sapevano che era tutta una messa in scena. Sempre Seagal si è occupato di coreografare tutti i combattimenti presenti nel film.

Recitano poi nel film l’attrice Pam Grier, celebre per il film Jackie Brown, nel ruolo di Delores “Jax” Jackson (Grier considera Nico uno dei suoi film preferiti perché mette in mostra le sue capacità di attrice), Ron Dean nel ruolo del detective Lukich, Miguel Nino in quello di Chi Chi Ramon, Nicholas Kusenko nel ruolo dell’agente FBI Neeley e Henry Silva in quello di Kurt Zagon. Quest’ultimo ha rotto il naso a Seagal nella scena finale del combattimento. Seagal fu portato d’urgenza in ospedale, ma il giorno dopo era di nuovo al lavoro. Rimase sveglio tutta la notte per applicare il ghiaccio, in modo da non farsi venire un occhio nero.

Daniel Faraldo interpreta invece Tony Salvano. Quando Faraldo fece il provino per il suo ruolo, Andrew Davis pensò che fosse troppo piccolo per intimidire Steven Seagal. Seagal suggerì a Faraldo di provare a spaventarlo, così egli cercò di rompere una sedia sulla schiena di Seagal, ottennendo la parte. Nel film recitano poi anche Sharon Stone nel ruolo di Sara Toscani, Joe V. Greco nel ruolo di padre Joseph Gennaro, Chelcie Ross in quello di Nelson Fox e un giovane Michael Rooker con il breve cameo di un giovane in un bar.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Nico grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Now e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 23 novembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.