Avengers: Doomsday, 5 possibili scene d’apertura epiche con cui potrebbe cominciare il film

Le origini di Doctor Doom

Una scelta forte sarebbe aprire il film con il passato di Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr.. A differenza di Thanos, Doom non ha avuto build-up in cameo o apparizioni minori: il pubblico va “agganciato” subito.

Mostrare la tragedia che ha dato origine a Victor Von Doom permetterebbe di chiarire immediatamente le sue motivazioni e di distinguere il personaggio dall’ombra ingombrante di Iron Man. Se davvero le azioni multiversali di Steve Rogers in Endgame avessero avuto conseguenze catastrofiche, vedere Doom nascere come “effetto collaterale” di un finale felice cambierebbe retroattivamente il significato di tutto il MCU.