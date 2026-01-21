Avengers: Doomsday, 5 possibili scene d’apertura epiche con cui potrebbe cominciare il film

L’apertura di Avengers: Doomsday sarà fondamentale per definire tono, posta in gioco e nuovo assetto del MCU. Con Doctor Doom al centro della storia e il multiverso ormai instabile, Marvel ha bisogno di un incipit memorabile. Ecco cinque possibilità davvero epiche per la scena iniziale.
Le origini di Doctor Doom
Una scelta forte sarebbe aprire il film con il passato di Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr.. A differenza di Thanos, Doom non ha avuto build-up in cameo o apparizioni minori: il pubblico va “agganciato” subito.
Mostrare la tragedia che ha dato origine a Victor Von Doom permetterebbe di chiarire immediatamente le sue motivazioni e di distinguere il personaggio dall’ombra ingombrante di Iron Man. Se davvero le azioni multiversali di Steve Rogers in Endgame avessero avuto conseguenze catastrofiche, vedere Doom nascere come “effetto collaterale” di un finale felice cambierebbe retroattivamente il significato di tutto il MCU.
Steve Rogers restituisce le Gemme dell’Infinito
Marvel ha già suggerito quanto Steve sarà centrale in Doomsday. Un’apertura che mostri finalmente la sua missione di restituzione delle Gemme — rimasta fuori campo in Endgame — sarebbe un payoff atteso da anni.
Quella che sembrava una semplice operazione di ripristino potrebbe rivelarsi l’innesco di una crisi multiversale. Ogni tentativo di “chiudere” una linea temporale potrebbe aver creato fratture sempre più gravi, spiegando perché Steve sia costretto a tornare in azione.
I nuovi Avengers entrano in scena
Un’altra opzione efficace sarebbe partire non dal passato, ma dal presente. Sam Wilson ha già lavorato alla formazione di una nuova squadra, ma il MCU non li ha mai mostrati davvero insieme.
Aprire Doomsday con i nuovi Avengers già operativi – Captain America, Falcon, Ant-Man, Shang-Chi e altri – in una missione ad alto impatto servirebbe a stabilire subito che la squadra esiste, funziona ed è potente. Solo dopo, l’arrivo di Doom potrebbe ridimensionare tutto.
Doctor Doom uccide un personaggio Marvel chiave
Come Infinity War iniziava con Thanos che annientava Hulk e uccideva Loki, Doomsday potrebbe presentare il suo villain con un atto irreversibile.
Le opzioni sono molte: una variante di Wolverine, un Iron Man alternativo, Thor, Steve Rogers o persino Thanos stesso. Un omaggio visivo al celebre momento di Secret Wars #8 – con Doom che elimina Thanos senza sforzo – manderebbe un messaggio chiarissimo: questa è una minaccia di livello superiore.
Un’incursione nell’universo di Spider-Man di Tobey Maguire
La scelta più emotiva – e probabilmente la più devastante – sarebbe mostrare subito un’incursione multiversale. E farlo colpendo un universo che il pubblico ama.
Aprire il film nell’universo di Spider-Man interpretato da Tobey Maguire, mostrando Peter Parker dopo No Way Home, per poi distruggere letteralmente il suo mondo, renderebbe immediatamente tangibile la minaccia.
Sarebbe un colpo emotivo enorme, chiarirebbe cosa sono le incursioni e preparerebbe il terreno per un possibile ritorno di Maguire più avanti in Doomsday o in Avengers: Secret Wars.
Qualunque direzione scelga Marvel, una cosa è certa: l’apertura di Avengers: Doomsday dovrà ridefinire il MCU fin dai primi minuti. E se anche solo una di queste ipotesi si avverasse, il pubblico capirebbe subito che non si tratta di un film come gli altri.