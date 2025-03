Holland: la spiegazione del finale del film con Nicole Kidman

Holland è il nuovo mistery thriller di Prime Video interpretato da Nicole Kidman, e presenta alcuni colpi di scena scioccanti che cambiano completamente il destino della protagonista. Diretto da Mimi Cave, Holland porta dunque il pubblico nella cittadina del Michigan che dà il titolo al film, nota per i suoi tulipani, i mulini a vento e per essere una piccola comunità. Qui si seguono Nancy Vandergroot (Kidman), un’insegnante che vive con il marito Fred Vandergroot (Matthew Macfadyen) e il figlio Harry (Jude Hill).

I Vandergroot vivono dunque una vita tranquilla in Olanda, finché Nancy non inizia a sospettare che Fred la tradisca. Si confida allora con il collega insegnante Dave (Gael García Bernal), arrivato in città da poco tempo, e lo convince ad aiutarla a scoprire cosa sta combinando il marito. Nancy e David, che provano anche un forte sentimento l’uno per l’altra, si mettono quindi alla ricerca delle prove del tradimento di Fred, in modo che Nancy possa lasciarlo senza rimorsi. Tuttavia, fanno una scoperta inquietante sull’uomo, che cambia completamente i loro piani e le loro opinioni.

Che cosa è successo veramente a Fred, il marito di Nancy, in Olanda?

Fred Vandergroot è un optometrista e, essendo Holland una piccola città, tutti lo conoscono. Egli si reca costantemente fuori città per lavoro, cosa che Nancy non ha mai ritenuto sospetta fino a quando non trova in tasca una ricevuta che contraddice il luogo in cui sarebbe stato. Questo è l’inizio della spirale di Nancy, che si convince che Fred la tradisca, anche se non ne ha le prove. Non ottiene subito delle risposte, rendendo Holland un mistero a fuoco lento che, una volta giunto al terzo atto, aumenta il ritmo.

Dopo che Nancy lascia cadere i suoi gioielli nell’ufficio di Fred durante un’irruzione notturna, infatti, Fred la affronta, dicendole che dovrebbero semplicemente “resettare” e andare avanti. Tuttavia, Nancy è già troppo presa da Dave, che l’ha aiutata a introdursi nell’ufficio di Fred, e sebbene voglia lasciare il marito, vuole prima avere le prove della sua infedeltà, in modo da avere un motivo solido per lasciarlo. In quel momento, i suoi unici indizi sono una scatola di pellicole Polaroid e il primo scontrino.

Quindi, quando Fred va di nuovo fuori città, Dave e Nancy lo seguono. La donna si introduce nella sua stanza d’albergo mentre Dave tiene d’occhio Fred al bar dell’hotel e trova nella sua stanza biancheria intima, manette e croccantini per cani. Questo non è ancora sufficiente per confermare che Fred la tradisce, ma Nancy deve tornare a casa per prendere Harry, così Dave rimane per continuare a seguire Fred. Nel frattempo, Nancy fa le sue ricerche presso la biblioteca della città con alcuni dettagli che trova nel modellino della città di Fred.

Nancy scopre così di molte donne scomparse e poi ritrovate morte, mentre Dave assiste a Fred che incontra una giovane donna. Quando poi irrompe nella casa, vede i cani della donna mangiare le leccornie, mentre in un’altra stanza Fred viene sorpreso a uccidere la giovane donna. A quel punto Dave e Fred si azzuffano e Fred viene pugnalato con il suo stesso coltello e cade nel lago. Dave torna quindi in Olanda e comunica a Nancy che lei e Harry sono al sicuro, ma c’è ancora una sorpresa per loro.

Durante il festival olandese Tulip Time, gli amici di Nancy le dicono di aver visto Fred poco tempo prima e Dave, effettivamente, lo individua tra la folla. La donna si fa allora prendere dal panico e porta Harry in un motel vicino, mentre Dave li segue. Ma anche Dave si fa prendere dal panico e dice a Nancy che dovrebbero avvertire la polizia. Lei lo ferma, ma in quel momento un televisore gli cade in testa. Quando Nancy chiama Harry per chiedere aiuto, lo trova fuori con Fred, sopravvissuto dunque alla lotta con Dave. Come ha sempre fatto, Fred tenta di tranquillizzare la moglie, dicendole ancora una volta che si limiteranno a fare un “reset”, ma Nancy è determinata a lottare per lei e il figlio.

Tornati in macchina, Nancy fa fermare Fred e dice a Harry di scappare, mentre lei si difende con la pistola di Dave. Nancy spara quindi a Fred ma lo manca, colpendolo solo alla guancia e all’orecchio, e dopo che Harry cerca di difenderla ma viene spinto via da Fred, Nancy prende uno zoccolo e lo picchia a morte. Evidentemente Fred non pagherà mai per i suoi crimini, ma Nancy gli ha finalmente impedito di uccidere altre donne.

Il destino di Dave è lasciato ambiguo

In Holland Dave è arrivato da poco in Olanda e insegna nella stessa scuola di Nancy. Si dimostra attento a chi lo circonda, compresi i suoi studenti, ma deve affrontare un certo razzismo in quanto messicano. Tuttavia, è sempre disposto ad aiutare, tanto da mettersi in pericolo per Nancy. Sebbene Dave voglia stare con lei, si ferma prima di esagerare perché non lo ritiene giusto, dato che Nancy è sposata, e vuole proteggere i suoi sentimenti. Tuttavia, quando Nancy gli dice che sta per lasciare Fred, Dave si offre di procurarle le prove dell’infedeltà di Fred. Dopo il confronto con Fred, Dave si convince che Fred è morto, ma è ancora molto paranoico al riguardo.

Quando poi l’uomo effettivamente ricmpare, lui cerca di convincere Nancy a chiamare la polizia, ma lei lo spinge e un televisore gli cade in testa, ferendolo. Quando Nancy torna nella stanza del motel dopo aver ucciso Fred, Dave non c’è più e la voce fuori campo finale cambia tra Dave e Nancy. Indubbiamente, Dave sopravvive alle ferite e molto probabilmente lascia Holland dopo quanto accaduto. La narrazione finale in Holland non menziona il fatto che Dave e Nancy si siano messi insieme, quindi è lecito pensare che sia semplicemente scomparso dopo quel giorno.

Il vero significato del modellino della città di Fred

Fin dall’inizio di Holland, la cinepresa si concentra sul modellino di Fred, che viene ripreso già durante i titoli di testa. Fred e Harry trascorrono del tempo insieme nel garage, dove lavorano insieme a questo progetto. Sebbene il pubblico sia portato a vedere il modellino della città come un semplice hobby che Fred ama condividere con Harry, c’è qualcosa di molto più sinistro dietro di esso, che è ben più che una semplice replica di Holland.

Il primo indizio di qualcosa che non va nel plastico è quando Nancy nota in una delle case del plastico un’insegna che aveva visto in una delle polaroid di Fred. Una rapida ricerca fa emergere il nome di Lacey Anne, che Nancy scoprirà poi essere stata uccisa tre anni prima. La ricerca di Nancy porta a trovare altre donne uccise negli ultimi anni e nella zona di Holland, e fa il collegamento tra loro e le case e le strade del modellino di Fred. Il plastico della città, quindi, è il registro di tutti gli omicidi commessi da Fred.

Nancy e Harry lasciano l’Olanda?

Quando Dave dice a Nancy che è al sicuro e che Fred non tornerà (perché lo crede morto), Nancy non ha la reazione che lui sperava. Invece di accettare di lasciare la città con lui e il figlio, Nancy gli dice che non possono farlo perché la vita di Harry sarà compromessa e non possono partire prima del festival. Nancy dice anche a Dave che terranno nascoste le azioni e il destino di Fred, mantenendo il più completo silenzio sulla cosa. Durante tutto Holland, Nancy si dimostra molto tradizionale, ma ha sempre lottato con il potere.

All’inizio Nancy spiega che Fred l’ha “salvata” e portata in Olanda, dove ha una vita perfetta – o almeno così pensava. L’Olanda è quindi diventata il luogo sicuro di Nancy e, anche se suo marito è un serial killer, lei non è pronta a lasciare il posto più sicuro che abbia mai avuto e in cui si sente molto a suo agio. Alla fine di Holland si capisce quindi che Nancy e Harry non lasciano la città e si limitano a superare insieme tutto quello che è successo con Fred.

La spiegazione della battuta finale di Holland

La voce fuori campo alla fine di Holland è quella di Dave, alla quale comincia però poi a sovrapporsi a quella di Nancy, che condivide gli stessi sentimenti di paura, insicurezza e sensazione di invisibilità. Nancy dice di aver finalmente trovato una via d’uscita, ma sia Dave che Nancy si chiedono se tutto “fosse reale”. Nancy trova una via d’uscita dal suo matrimonio, anche se non esattamente dall’Olanda, mentre Dave trova una via d’uscita dalla città, una città che non è stata accogliente con lui fin dall’inizio. Tutto ciò che Dave e Nancy affrontano insieme è sufficiente a far loro dubitare che quanto avvenuto sia reale, ma non significa letteralmente che la maggior parte di quanto visto in Holland non sia accaduto.

Dave e Nancy trovano l’uno nell’altra il conforto, il sostegno e la compagnia che gli mancano, ma alla fine hanno visioni molto diverse della vita e vogliono cose diverse. Dave assiste a un omicidio e quasi uccide un uomo, mentre Nancy scopre che suo marito è un serial killer e deve quindi lottare per la sicurezza sua e di suo figlio. È comprensibile che Dave e Nancy si chiedano se quello che hanno vissuto insieme fosse reale o meno, ma è sicuramente così: questo dimostra come ognuno veda il mondo in modo diverso e affronti i suoi orrori nel modo migliore.