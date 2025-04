iHostage: la storia vera dietro al film Netflix

Il 22 febbraio 2022 un uomo armato di 27 anni è entrato nell’Apple Store di Leidseplein, ad Amsterdam, e ha tenuto sotto tiro i presenti per quasi cinque ore. Ha chiesto 200 milioni di euro in criptovalute e un’uscita sicura dall’edificio, ma nulla è andato secondo i piani. Bobby Boermans, regista del nuovo thriller di Netflix dal titolo iHostage, viveva vicino al negozio e ricorda quella notte surreale. “Fortunatamente, situazioni di ostaggi come questa sono rare nei Paesi Bassi. È questo che ha reso bizzarro l’incidente. Un uomo, che chiedeva 200 milioni in criptovalute, ha scelto di prendere un ostaggio in pieno giorno in una delle piazze più frequentate di Amsterdam“, ha raccontato al TIME.

Boermans aveva appena finito di girare la serie thriller di Netflix L’ora d’oro, basata su un immaginario attacco terroristico ad Amsterdam, quando un vicino gli ha inviato un messaggio sulla crisi in corso. Poco dopo è passato di lì ed è rimasto colpito dal silenzio che regnava una volta che il caos si era dissolto. “Sono rimasti solo i fori di proiettile nel vetro. Quella strana giustapposizione mi è rimasta impressa. La calma surreale dopo la tempesta. Mi sono chiesto: cosa è successo in quelle cinque ore terrificanti? È a dir poco un miracolo che tutti gli ostaggi siano sopravvissuti“.

“Naturalmente, c’è il peso simbolico dell’ambientazione stessa: un marchio globale come Apple, noto per i suoi spazi puliti e tranquilli. Un luogo di design elegante e di calma… è diventato la scena di qualcosa di veramente orribile dentro e fuori“. Queste domande persistenti hanno così portato a iHostage, in uscita il 18 aprile e ispirato agli eventi reali di quel giorno d’inverno di tre anni fa. In questo approfondimento, esploriamo quello che c’è da sapere sulla vera storia di questa crisi che ha sconvolto i Paesi Bassi e su come si è conclusa.

Un uomo armato prende ostaggi all’interno dell’Apple Store

Intorno alle 17.30 ora locale, un uomo armato e vestito in tenuta mimetica è entrato nel negozio e ha preso in ostaggio un uomo bulgaro di 44 anni mentre altri clienti cercavano di nascondersi. Anche le persone ai piani superiori dell’edificio, dove l’Apple Store occupa il piano terra, sono rimaste intrappolate. La polizia è arrivata nel giro di 10 minuti ed è stata accolta da colpi di arma da fuoco, almeno quattro. Le autorità sospettavano che l’uomo trasportasse esplosivi e hanno rapidamente bloccato l’area. Forze speciali e ambulanze si sono riversate sulla scena e ai lavoratori dei negozi vicini è stato ordinato di ripararsi in loco.

Nelle ore successive, la polizia è riuscita a far evacuare circa 70 persone dall’edificio, comprese quelle nascoste all’interno del negozio. Nel film, Boermans ha scelto di seguire fedelmente la cronologia di quella notte, pur prendendosi qualche licenza drammatica. “Mentre lavoravamo alla sceneggiatura, ci siamo consapevolmente concentrati solo sulla notte degli ostaggi. Naturalmente, in ogni film è necessario condensare il tempo, ma la maggior parte delle vicende che si vedono sullo schermo sono basate su fatti realmente accaduti. Abbiamo cambiato i dialoghi e dato a tutti i personaggi nomi di fantasia, in modo che non potessero essere ricondotti alle persone coinvolte”.

“In realtà, centinaia di persone sono state coinvolte nello scontro, ma noi ci siamo concentrati su cinque personaggi principali, ognuno dei quali proviene da un background diverso e offre una prospettiva unica“, spiega il regista. Andando avanti con la storia, l’uomo armato ha contattato la polizia chiedendo 200 milioni di euro in criptovalute (oltre 226 milioni di dollari all’epoca). Le sue motivazioni sono rimaste poco chiare. Durante l’incidente ha anche inviato selfie e foto alla stampa locale, che si sono rapidamente diffuse sui social media e nei notiziari, insieme ai video della scena.

Come si è risolto il conflitto

Alle 22.30, dopo ore di trattative, l’uomo armato ha chiesto dell’acqua. La polizia ha quindi usato un robot per consegnare una bottiglia. Mentre l’ostaggio si dirigeva verso l’ingresso del negozio per recuperarla, ha colto l’attimo per fuggire e correre fuori. L’uomo armato si è messo all’inseguimento. In quel momento, un veicolo speciale della polizia ha accelerato e ha colpito il sospetto. L’uomo ha perso i sensi e i video che lo ritraggono a terra sono stati diffusi sui social media. La polizia ha confermato più tardi che l’uomo è sopravvissuto ed è stato portato in ospedale. Un giorno dopo, è stato confermato che era morto per le ferite riportate.

Il modo in cui si è conclusa la crisi – con un veicolo della polizia che ha investito l’uomo armato – ha scatenato polemiche in tutti i Paesi Bassi. “L’incidente degli ostaggi ha suscitato un intenso dibattito pubblico nei Paesi Bassi, soprattutto per il modo non convenzionale in cui la polizia ha posto fine alla situazione, utilizzando un’auto. È stato un atto di violenza unico ed estremamente decisivo, frutto di una decisione in una frazione di secondo presa da uno degli operatori delle forze speciali“, spiega Boermans. “Un video degli ultimi istanti è diventato virale quasi subito dopo, e l’intero Paese ha iniziato a discuterne.

Alcune persone hanno applaudito l’azione, mentre altre erano più esitanti o in conflitto su come è stata gestita“. Le autorità hanno indagato sull’agente che ha colpito il sospetto e hanno deciso di non sporgere denuncia. La Procura ha successivamente dichiarato che l’agente ha agito in modo appropriato e non dovrà affrontare accuse penali. Chi lo difende, afferma che era l’unica occasione per fermare il criminale, non avendo modo di bloccarlo in modo meno aggressivo. L’identità dell’uomo preso in ostaggio e le sue condizioni non sono state rivelate.

Un passato travagliato

Alla fine si è scoperto che l’aggressore era un residente di Amsterdam con precedenti penali. Al momento dell’incidente, aveva con sé una pistola e un’arma automatica. Secondo il quotidiano olandese Het Parool, le autorità lo hanno identificato come Abdel Rahman Akkad, un nome già noto ai servizi sociali. L’avvocato Jan-Kees van den Brink, che aveva rappresentato Akkad in diverse cause legali, ha parlato al giornale della morte dell’aggressore per conto della madre, che lo aveva assunto in seguito alla situazione degli ostaggi.

Akkad aveva avuto diversi precedenti con la giustizia penale, anche per possesso di armi. Ha anche ricevuto una condanna a 60 ore di servizi sociali, un mese di libertà condizionale e un ordine restrittivo di tre anni per aver molestato un’ex fidanzata, secondo quanto riportato dal giornale. “La mia speranza è che questo film possa innescare un dialogo importante sul numero crescente di individui con problemi di salute mentale che vivono per strada. Molti cittadini di tutti i giorni, animati da buone intenzioni, cadono nella fessura, spesso a causa di difficoltà finanziarie o di problemi di salute mentale, e vengono trascurati dai nostri servizi sanitari pubblici”.

“Si tratta di persone che avrebbero potuto ricevere assistenza prima di ricorrere tragicamente ad azioni così terribili. È straziante e spero che i nostri governi comincino a dedicare più tempo, energia e risorse al miglioramento dei nostri sistemi di salute pubblica“, afferma Boermans. Il regista di iHostage, per la realizzazione del film, ha parlato anche con i dipendenti e i clienti dell’Apple Store, i negoziatori della polizia e altre persone coinvolte nel coordinamento della risposta.

Il regista si augura che il film mostri la resilienza umana che emerge nei momenti di crisi. “E la nostra capacità di sostenerci a vicenda, anche nei momenti più difficili. Allo stesso tempo, spero che il film sia un thriller avvincente, che vi tenga sul filo del rasoio e vi tocchi emotivamente. Voglio che il pubblico sperimenti sia l’intensità che il cuore. In definitiva, spetta allo spettatore decidere per chi tifare e come interpretare la violenza rappresentata“.