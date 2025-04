I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Pedro Pascal svela l’ispirazione per l’elastitcità di Reed Richards

Il nuovo trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha finalmente mostrato Reed Richards (Pedro Pascal) mentre usa i suoi poteri, mettendo fine alle speculazioni sul fatto che le bizzarre abilità del personaggio potessero essere differenti per il reboot del MCU. Anche se questi poteri saranno ovviamente portati in vita tramite CGI, Pascal ha dovuto comunque recitare le scene prima dei VFX e l’attore ha ora rivelato la sua sorprendente ispirazione per le abilità elastiche di Mr. Fantastic.

“Con Reed, il suo corpo può allungarsi, ma questo è un personaggio cerebrale”, ha detto l’attore a ComicCook.com durante la Star Wars Celebration. “Credo che lo svelerò completamente. Ho pensato alla genialità di una piovra. Non in modo letterale e tradotto in termini fisici, ma l’ho inserito nel mio subconscio. Già. Questa è la più grande rivelazione segreta del personaggio che vi ho dato”. Potrebbe non sembrare un granché come rivelazione, ma dà un’idea migliore di cosa aspettarci dalla rappresentazione dei poteri di Reed.

A Pascal è stato anche chiesto di confrontare le sfide fisiche di interpretare Reed Richards rispetto al suo personaggio di The Mandalorian & Grogu, Din Djarin. “È una domanda fantastica. Sai, con Din Djarin, c’è così tanta paternità fisica che è uno sforzo collettivo, con il mio lavoro, il lavoro di Brendan Wayne, il lavoro di Latif Crowder, altri corpi che sono entrati nell’armatura, ma principalmente, quei due ragazzi e io. Con Reed, per me è stata un’esperienza del tutto nuova”.

“Quella di essere autore di qualcosa che è molto, molto familiare al mondo, con autori precedenti, una comprensione molto specifica delle pagine dei fumetti, e diverse evoluzioni e cose del genere. E poi qualcosa che è così indipendente nella sua identità per quanto riguarda la nostra versione. Per me, sapete, il suo corpo può anche allungarsi, ma questo è un personaggio cerebrale, ed è proprio la sua mente la cosa più importante per me”.

Tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire alla fine film.