Madre!: la spiegazione del finale del film di Darren Aronofsky

Se c’è un finale che ha lasciato il pubblico a bocca aperta nel 2017, è quello di Madre! (Mother!) Diretto da Darren Aronofsky, Madre! (Mother!) è un film horror psicologico che sfida la narrazione tradizionale con il suo approccio allegorico, le immagini surreali e il tono emotivo intenso. Il film vede Jennifer Lawrence nei panni di una moglie devota la cui vita tranquilla con il marito poeta (interpretato da Javier Bardem) va in pezzi quando ospiti indesiderati iniziano ad arrivare nella loro casa isolata. Man mano che la casa si riempie di estranei e il caos aumenta, il film precipita in un delirio febbrile di simbolismo, violenza e crolli emotivi.

Sebbene mother! abbia polarizzato il pubblico al momento dell’uscita, è il finale del film ad aver davvero scatenato accesi dibattiti. Il finale non è solo bizzarro, è un crescendo metaforico che racchiude allegorie bibliche, commenti sull’ambiente e disperazione esistenziale in un vortice di immagini. Gli spettatori sono rimasti a chiedersi cosa significasse tutto ciò. Aronofsky non offre risposte facili, ed è proprio per questo che Madre! continua a suscitare analisi e discussioni approfondite a distanza di anni dalla sua uscita. Il finale è scioccante, ambiguo e indimenticabile. Tuttavia, con la spiegazione del finale di Madre!, è possibile apprezzare appieno la genialità del film.

Chi sono la coppia di Madre! (Mother!) e perché non tornano?

All’inizio di Madre! (qui la recensione), Lui (Javier Bardem) e la madre (Jennifer Lawrence) vivono in relativa armonia. Lui è uno scrittore in difficoltà che desidera ardentemente essere apprezzato per continuare il suo lavoro, lei è determinata a restaurare la casa ed entrambi sono felici. Poi arriva la coppia. Due personaggi conosciuti solo come Man (Ed Harris) e Woman (Michelle Pfeiffer) si presentano separatamente a casa, all’inizio apparentemente solo smarriti, ma presto diventa chiaro che sono fan del lavoro di Lui e che Man è malato e vuole vedere lo scrittore prima di morire.

La madre, già esausta dall’ospitalità del marito e dall’apparente disprezzo della coppia per la sua casa, perde il controllo quando i due si intrufolano nell’ufficio di Lui e rompono il cristallo che gli dà la vita. Chiede loro di andarsene. Tuttavia, i figli della coppia arrivano per discutere dell’eredità del padre morente e, nel corso della discussione, il figlio maggiore (Domhnall Gleeson) uccide il figlio minore (Brian Gleeson).

A un livello basilare, l’Uomo e la Donna sono i motori della trama in mother!

Il figlio maggiore scappa e la coppia e Lui portano il figlio morto all’ospedale. La madre pulisce e scopre che il sangue ha in qualche modo infestato la casa. Lui, interpretato da Javier Bardem, torna poi con la coppia e la loro famiglia allargata, che invade la casa e la privacy della madre fino a quando lei non esplode e chiede loro di andarsene per sempre.

A un livello basilare, l’Uomo e la Donna sono i motori della trama in Madre! La loro presenza è un catalizzatore del conflitto tra Lui, interpretato da Bardem, e la madre, interpretata da Lawrence, che sfocia nella creazione fondamentale del film: i due consumano la loro relazione per la prima volta dopo molto tempo e lei rimane incinta. Inoltre, la presenza dell’Uomo e della Donna ispira Lui a scrivere il suo capolavoro.

Tuttavia, hanno anche un effetto più sottile. Il sangue del Figlio Minore in qualche modo contamina la casa, lasciando un segno carnoso sul pavimento che non può essere rimosso o coperto, una rappresentazione fisica dello stress mentale che l’esperienza ha causato alla madre. Per quanto riguarda il motivo per cui l’Uomo e la Donna non tornano, è semplice: la madre li ha cacciati di casa.

Cos’è la poesia e perché ha un tale impatto?

Il contenuto della poesia scritta da Lui che dà inizio alla discesa finale non viene rivelato in Madre! Questo è, ovviamente, incredibilmente significativo. La poesia in Madre! è una sorta di MacGuffin: la sua importanza non sta in ciò che dice, ma in ciò che rappresenta. Quando la madre la legge, vede una rappresentazione visiva della creazione della casa: Lui e la madre si abbracciano nella radura e il loro amore dà vita all’edificio e all’area circostante.

La sua apprensione si rivela fondata, poiché la cultura costruita attorno al marito passa da una folla basata sulla fede alla distruzione totale.

La poesia in mother! ispira gli altri in modi diversi e personali, spingendo molti altri a visitare la casa. Il poeta ama l’adorazione e vuole accogliere chiunque nella casa, mentre la madre si oppone. La sua apprensione si rivela fondata, poiché la cultura costruita attorno al marito passa da una folla basata sulla fede alla distruzione totale.

La presentazione già fluida del tempo nel film (qualcosa che viene stabilito fin dall’inizio con la festa improvvisamente massiccia) raggiunge il culmine in questa sequenza. Gli spettatori si avvicinano sempre più all’anarchia ogni volta che la madre, ormai incinta, entra in una nuova stanza. La poesia è il motore principale di tutto questo e, metaforicamente, serve a mettere in evidenza la devozione fanatica che alcuni creatori (e i loro seguaci) hanno per una singola opera.

Perché la folla uccide il bambino?

Uno dei momenti più brutali di mother! arriva quando la folla dei suoi seguaci commette un infanticidio. Alla fine di Madre!, la madre si rifugia nel suo ufficio e dà alla luce il loro bambino, che Javier Bardem, nel ruolo di Lui, vuole mostrare ai suoi accoliti. Lei rifiuta ripetutamente, ma Lui alla fine ottiene ciò che vuole, portando a una delle sequenze più scioccanti del film: la folla si passa il bambino e poi inizia a farlo a pezzi.

La scena è girata in modo suggestivo, ma questo momento alla fine di mother! è comunque incredibilmente raccapricciante e terrificante, amplificato dalle urla di Jennifer Lawrence. È il momento in cui il finale di Madre! raggiunge il suo apice emotivo ed è incredibilmente significativo dal punto di vista metaforico. La folla uccide il bambino perché non c’è molta differenza tra la poesia che adorano e quest’altro prodotto di Lui. Sentono di possedere in egual misura la carta e l’essere umano e vogliono letteralmente un pezzo di esso.

Cos’è realmente la casa?

L’intera trama di mother! si svolge nella casa, che prende vita quando un cristallo luminoso viene posto su un supporto appositamente costruito da Lui all’inizio del film. Fin dall’inizio, questo stabilisce la presentazione eterea del film e la strana connessione tra il personaggio di Jennifer Lawrence, la madre, e l’edificio stesso. Non è insolito che i luoghi siano strettamente legati ai personaggi nei film, ma in mother!

Nel film, la madre e l’edificio sono una cosa sola, e questo viene rappresentato visivamente più volte. Entrambi usano una miscela di polvere gialla per nascondere i difetti (il tonico e l’intonaco rispettivamente), il cuore che batte nella caverna nascosta nel seminterrato, che si raggrinzisce lentamente man mano che il suo contenitore viene invaso, simboleggia il suo, e la sua crescente ansia è direttamente correlata alle sollecitazioni fisiche esercitate sulla casa. Il finale di Madre! spiega che la madre non vive semplicemente nella casa, la madre è la casa.

La spiegazione del loop temporale nel finale

Dopo la morte del bambino in Madre!, la madre impazzisce e attacca la folla dei suoi seguaci. Alla fine capisce che l’unico modo per fermare la distruzione della casa per cui ha lavorato così duramente è bruciarla. Accende il gas nel seminterrato e incenerisce se stessa, l’edificio e tutti i suoi abitanti. Tutti tranne Lui, che porta i resti carbonizzati della madre nel suo ufficio, le strappa il cuore, ormai così raggrinzito e compresso da essere diventato un altro diamante, e lo mette sul supporto ormai vuoto. La vita ritorna nella casa

L’insinuazione in mother! è che il personaggio di Jennifer Lawrence sia l’ultimo ciclo di un loop temporale, e che ci siano state altre donne prima di lei (e che ne verranno altre dopo). Questo viene mostrato alla fine di mother!, quando Lui, interpretato da Javier Bardem, prende il cuore di una madre morta e lo usa per riportare in vita la casa, creando una nuova madre che se ne prenda cura.

C’è una certa ambiguità sul fatto che Lui sia buono o cattivo in questa situazione. Il film inizia e finisce con lui che ride in modo maniacale, un’azione stereotipicamente malvagia. Tuttavia, c’è anche una delicatezza nella recitazione di Bardem che suggerisce un piacere genuino. Si sta godendo il fatto di dare la vita e la consapevolezza che questo, a sua volta, gli permetterà di dare gioia agli altri.

Cosa uccide la casa?

L’altra grande domanda riguardo al loop temporale e al finale di mother! è il punto di non ritorno: quando la morte della madre e la distruzione della casa diventano certe all’interno di un dato loop? È quando viene distrutto il cristallo precedente, rendendo necessario un sacrificio per mantenere la vita? O è quando il fratello uccide il fratello, l’azione che lascia una cicatrice così evidente sulla casa? In pratica, la prima ipotesi sembra più probabile, anche se entrambe hanno un forte simbolismo.

Tuttavia, data la ricorrente rappresentazione del cuore pulsante della madre che lentamente si spegne, potrebbe esserci qualcosa di più. È lei che brucia l’edificio, ed è l’azione ripetuta dei visitatori che la spinge lentamente a quel punto. Sembrerebbe che non ci sia un momento cruciale in cui il destino della casa viene segnato in Madre!, ma è una serie di circostanze crescenti che rendono inevitabile la distruzione finale e il ricominciare del ciclo.

Madre! è un commento sul mito della creazione

Gli spettatori possono interpretare mother! in modo totalmente letterale, ma c’è un significato più profondo nella strana premessa e nella brutale conclusione. La storia surreale è la visione del regista Darren Aronofsky sulla creazione e affronta sottilmente molti temi biblici. Di tutti i segreti del finale di mother!, questo è di gran lunga il più facile da scoprire.

I parallelismi sono evidenti. Javier Bardem è Dio (da qui il “Lui” maiuscolo), e Jennifer Lawrence è Madre Terra (il che spiega il suo rapporto simbiotico con la casa). Ed Harris è Adamo e Michelle Pfeiffer Eva, che distruggono il peccato originale del cristallo. I loro figli sono Caino e Abele, la macchia di sangue sulla casa è un segno sempre presente del male, la scrittura è quindi una rappresentazione di una qualche forma di scrittura sacra. Tutto ciò che segue è una rappresentazione della devozione e dei mali della religione.

La distruzione spietata e la frivolezza di un creatore che alterna perdono e vendetta sono trattate da un punto di vista completamente umano, visto dalla posizione della donna invisibile nella relazione creatrice.

Ciò che rende unica questa allegoria è che, mentre i racconti religiosi sono tipicamente narrati dal punto di vista di Dio (la Bibbia è intesa come la sua parola), in mother! gli spettatori vedono le cose dalla prospettiva della Terra. La distruzione spietata e la frivolezza di un creatore che alterna perdono e vendetta sono trattate da un punto di vista completamente umano, visto dalla posizione della donna invisibile nella relazione creatrice. Il punto fondamentale, quindi, è che Dio è imperfetto ma costante.

C’è anche un elemento più moderno in questo. Non si tratta di una storia senza tempo ambientata nel presente, ma dell’applicazione del messaggio al mondo contemporaneo. Per ammissione dello stesso regista, mother! è stato ispirato dal panorama globale sempre più teso e dal nostro rapporto con il pianeta, sia in senso ecologico che in senso più ampio e armonico. Non sta solo rappresentando le prove della creazione, ma sta mostrando il danno che abbiamo causato e che continuiamo a causare.

Madre! parla anche della visione dell’arte di Darren Aronosky

Non è così unificante, ma c’è anche una lettura più meta del finale di mother! che si collega ad altri film di Aronofsky: una critica al modo in cui la società moderna consuma l’arte e i media. In primo luogo, ci sono parallelismi innegabili tra i personaggi della madre e di Lui e gli attori e il regista stessi. Qui, Jennifer Lawrence ha una relazione con un uomo abbastanza vecchio da poter essere suo padre, un genio tormentato, che sembra a pochi passi dalla sua relazione nella vita reale con Darren Aronofsky. Il film è stato scritto prima che i due si mettessero insieme – si sono conosciuti sul set – ma mostra comunque una consapevolezza acuta della differenza di età nelle relazioni sentimentali.

Ciò che è più interessante e pertinente, però, è il concetto di proprietà dell’arte e dell’artista. Sia The Wrestler che Black Swan parlavano molto dei creativi che lottano per la loro arte, qualcosa che è presente anche qui in relazione a Him. Tuttavia, mother! vede il regista spingersi oltre. Qui, il pubblico non solo fa immediatamente propria la scrittura che cambia la vita, ma anche l’esistenza stessa dello scrittore. Lo vedono degno di essere posseduto, forse un lamento di un regista molto personale? L’adorazione eccessiva per una semplice poesia e lo strappo del bambino sono due facce della stessa medaglia che Aronofsky ha sicuramente vissuto.

Il vero significato del finale di Madre!

Il finale di Madre! non va preso alla lettera: è un intricato e simbolico svelamento dei temi più profondi del film.

Al suo centro, mother! è un’allegoria audace e surreale che affronta la religione, la creazione, la distruzione ambientale e la natura tossica della fama e dell’ego. Darren Aronofsky usa i personaggi e gli eventi del film come sostituti di idee più grandi, e le scene finali portano queste metafore alle loro conclusioni più estreme e inquietanti.

Il personaggio di Jennifer Lawrence rappresenta Madre Terra. È nutriente, vivificante e, alla fine, sfruttata. La sua casa è la Terra stessa e, man mano che la storia procede, assiste impotente mentre viene invasa, profanata e fatta a pezzi dall’umanità. Il personaggio di Javier Bardem, accreditato come “Lui”, è una figura divina, spesso interpretata come un sostituto di Dio, o più specificamente, del Dio dell’Antico Testamento. È ossessionato dal creare, dall’essere adorato e dal ricevere devozione dagli altri, anche a costo della Madre e della loro casa.

Il messaggio di Aronofsky è chiaro: l’umanità continua a ripetere gli stessi schemi distruttivi, sia nei confronti del pianeta che degli altri.

Il finale, che vede la distruzione della casa e la nascita (e la morte orribile) del loro bambino, è un climax caotico che rappresenta il ciclo infinito della creazione e della distruzione. La violenza, l’egoismo e l’ossessione per l’adorazione dell’umanità portano al collasso totale. Eppure, Lui ricomincia il ciclo, facendo rinascere la casa e ricominciando da capo con una nuova donna, suggerendo che questa sofferenza è eterna e ciclica.

Il messaggio di Aronofsky è chiaro: l’umanità continua a ripetere gli stessi schemi distruttivi, sia nei confronti del pianeta che degli altri esseri umani. I momenti finali di Madre! sono cupi ma significativi, e sfidano gli spettatori a riconoscere le conseguenze dell’ego incontrollato, dell’incuria ambientale e dell’ipocrisia spirituale. Non è solo la fine di una storia, è uno specchio che riflette il nostro mondo, chiedendoci se riusciremo mai a rompere il ciclo.