Inarrestabile: la storia vera dietro al film su Anthony Robles

Il film biografico sportivo Inarrestabile (Unstoppable) racconta la straordinaria storia vera di Anthony Robles, che ha affrontato ostacoli e sfide sia dentro che fuori dal campo di wrestling, diventando campione NCAA di wrestling nel 2011. Diretto dal montatore William Goldenberg, vincitore di un premio Oscar e al suo debutto come regista, Unstoppable è basato sul libro del 2012 di Robles , Unstoppable: From Underdog to Undefeated: Come sono diventato un campione.

Il vincitore dell’Emmy Jharrel Jerome guida un cast eccezionale di Inarrestabile (Unstoppable) che comprende Jennifer Lopez, Michael Peña, Don Cheadle e Bobby Cannavale. Inarrestabile (Unstoppable) ha ricevuto recensioni per lo più positive, ottenendo un punteggio di critica su Rotten Tomatoes del 74%. Ben Affleck, Matt Damon e il vero Anthony Robles hanno prodotto il film. Robles appare anche nel film come suo doppio in alcune scene. Unstoppable è stato reso disponibile in streaming esclusivamente su Prime Video il 16 gennaio 2025.

Come dimostrato alla fine di Inarrestabile (Unstoppable), Robles rimane l’unico lottatore NCAA con una gamba sola a vincere un campionato nazionale e il primo atleta a essere ingaggiato da Nike dopo il ritiro da uno sport. Dato che Robles ha partecipato direttamente alla creazione e alla produzione del film, Unstoppable descrive accuratamente la sua ispirante storia vera. Ci sono tuttavia alcune piccole modifiche, come il nome del patrigno violento e l’apparizione fittizia di Robles nel campionato di wrestling NCAA del 2010.

Anthony Robles ha preferito l’Arizona State all’Università di Drexel

Dopo aver ottenuto 96-0 nei suoi anni da junior e senior alla Mesa High School di Mesa, Arizona, Anthony Robles è rimasto sorpreso dal fatto che nessuno dei suoi migliori college lo abbia reclutato. Tra questi, Iowa, Oklahoma State e Columbia. Dopo aver rifiutato una borsa di studio completa per lottare alla Drexel University di Philadelphia, Pennsylvania – che avrebbe fatto parte della NCAA Division I Coastal Athletic Association – Robles si è iscritto come matricola e ha iniziato a gareggiare per la ASU nel 2007-2008 con un record di 25-11. Nell’anno da secondo anno Robles è salito a 29-8. È stato nominato All-American. È stato nominato All-American, ha vinto il campionato Pac-10 e si è classificato quarto al campionato NCAA nella divisione 125 libbre.

Anthony Robles ha vinto il Campionato NCAA di wrestling 2011 con un record imbattuto di 36-0

La storica stagione 2010-2011 di Robles è stato il suo ultimo anno di eleggibilità ad Arizona State. Come si legge in Unstoppable, Robles ha ottenuto un perfetto 36-0 e si è laureato campione nazionale NCAA di lotta libera nel 2011. Inoltre, Robles ha ottenuto numerosi altri risultati ad Arizona State, tra cui quattro partecipazioni al campionato Pac-10 e tre vittorie consecutive nella divisione 125 libbre. In carriera ha totalizzato 122 vittorie all’ASU, l’ottavo posto nella storia della scuola, e ha stabilito i record stagionali di vittorie con punti bonus (31) e cadute tecniche (24). Robles è entrato a far parte dei più grandi lottatori dell’Arizona State di tutti i tempi, che comprendono anche Dan St. John, Zahid Valencia e Markus Mollica, tutti due volte campioni NCAA.

Il 2 volte campione NCAA Matt McDonough non ha sconfitto Anthony Robles nel 2010

Robles ha vinto il campionato NCAA di wrestling 2011 nella divisione 125 libbre contro Matt McDonough dell’Università dell’Iowa, che ha vinto il titolo NCAA nel 2010 e nel 2012. Il filmato afferma che McDonough ha sconfitto Robles nel campionato nazionale del 2010, ma non è esatto. Quell’anno McDonough ha sconfitto la matricola Andrew Long di Iowa State. Il filmato afferma anche che McDonough ha vinto due campionati nazionali consecutivi, il che è falso. Tuttavia, ha vinto due titoli NCAA nel 2010 e nel 2012 e ha perso contro Robles nel 2011. Nel 2010 Robles è stato nominato All-American dopo aver ottenuto un punteggio di 32-4. Alla fine si è classificato settimo nella categoria di peso NCAA 125 libbre dopo aver vinto il campionato Pac-10.

Anthony Robles aveva un patrigno violento di nome Ron, non Rich, Robles

Il più grande conflitto fuori dal campo di Robles in Unstoppable e nella realtà era il suo patrigno violento. Chiamato Ron, non Rich, nella vita reale, il patrigno di Robles era verbalmente violento con Robles e fisicamente violento con sua madre Judy. Ron alla fine lasciò Judy per un’altra donna, come si vede nel film. Secondo Deadspin, “Ron criticava il figliastro senza pietà e a volte abusava fisicamente di Judy in sua presenza”. Nella vita reale, l’astio di Ron nei confronti di Anthony era più razziale di quanto suggerisca Unstoppable. “Judy ha detto che Ron non poteva perdonare a suo figlio il colore della sua pelle – il padre biologico di Anthony è nero – né perdonarle l’amore che prova per Anthony“.

Robles è in contatto con loro ancora oggi

Sia l’allenatore del liceo di Anthony Robles, Bobby Williams (Michael Peña), che Shawn Charles (Don Cheadle), continuano a essere dei grandi sostenitori. In un’intervista a TODAY, Robles ha rivelato: “Bobby Williams è sempre stato una figura paterna per me. Quando sono entrato nella stanza del wrestling per la prima volta, mi ha trattato come se fossi già un campione nazionale”. Robles attribuisce a Williams il merito di averlo aiutato a trovare il suo stile di lotta unico che ha contribuito a renderlo un campione nazionale. Per quanto riguarda l’allenatore Shawn Charles, Robles apprezza la sua costante fonte di motivazione. “Mi ha costretto a uscire regolarmente dalla mia zona di comfort. Mi ha sfidato a pensare a un livello diverso e a migliorarmi”.

Judy Robles è davvero fieramente protettiva nei confronti del figlio e della famiglia+

Judy Robles è una vittima di abusi domestici che fa di tutto per mantenere l’equilibrio e un senso di pace e normalità nella sua casa distruttiva. Si spinge fino a donare troppo sangue per mettere in tavola il cibo per i suoi figli, sostenendo in ogni modo l’impegno di Anthony nel wrestling. La scena all’inizio di Unstoppable in cui rimprovera i disturbatori di Anthony è basata su eventi reali ed esemplifica perfettamente la sua feroce lealtà verso il figlio e la famiglia. Jennifer Lopez, che interpreta Judy nel film, ha invitato la vera Judy e Anthony Robles a casa sua per saperne di più sulla sua storia nel 2021 (via ESPN).

I messaggi dei fan dei bambini hanno motivato Anthony Robles dopo la sconfitta nei quarti di finale del 2010

Sebbene Robles non abbia effettivamente gareggiato e perso la finale del campionato NCAA 2010 nella sua categoria di peso, si è scoraggiato dopo la sconfitta nei quarti di finale, passando dal quarto posto del 2009 al settimo. Robles ha ricevuto un mucchio di lettere di fan da parte di bambini dopo la straziante sconfitta che lo hanno ispirato non solo a vincere per se stesso, ma anche a ispirare quei bambini a seguire i loro sogni. Secondo USA Today, le lettere dei fan, che ancora oggi conserva in una teca per i trofei, “hannocambiato completamente la traiettoria della mia vita”. Robles ha rivelato che diventare campione nazionale “non era importante per me. In realtà, ciò che mi importava ora è che volevo mostrare a questi ragazzi che tutto è possibile”.

La squadra di wrestling dell’Arizona State è stata tagliata nel 2008 ma è stata reintegrata da donatori privati

Come illustra Unstoppable, l’Arizona State University intendeva tagliare il suo programma di lotta libera NCAA Division I, così come il nuoto e il tennis, per motivi finanziari (via The Daily). Ciò è avvenuto nel 2008 ed è durato solo poco più di una settimana, dopo che una serie di donatori privati ha permesso all’ASU di continuare con tutti e tre i programmi. In Unstoppable, sembra che il taglio e il ripristino del programma di wrestling dell’ASU sia avvenuto poco prima del terzo anno di Robles, il che significa che sarebbe avvenuto prima della sua stagione 2009-2010. Unstoppable modifica leggermente la tempistica del taglio del programma di wrestling dell’ASU per ottenere un effetto drammatico.