Inarrestabile (Unstoppable), la spiegazione del finale: Anthony Robles vince il campionato nazionale?

Il finale del film biografico sportivo Inarrestabile (Unstoppable) racconta la straordinaria storia vera di Anthony Robles, che ha affrontato ostacoli e sfide sia dentro che fuori dal campo di lotta prima di diventare campione di wrestling NCAA nel 2011. Diretto dal montatore William Goldenberg, vincitore di un premio Oscar e al suo debutto come regista, Inarrestabile (Unstoppable) è basato sul libro Unstoppable di Robles del 2012 : From Underdog to Undefeated: Come sono diventato un campione.

Il vincitore dell’Emmy Jharrel Jerome guida un cast eccezionale di Inarrestabile (Unstoppable) che comprende Jennifer Lopez, Michael Peña, Don Cheadle e Bobby Cannavale. Inarrestabile (Unstoppable) ha ricevuto recensioni per lo più positive, ottenendo un punteggio di critica su Rotten Tomatoes del 74%. Ben Affleck, Matt Damon e il vero Anthony Robles hanno prodotto il film. Robles appare anche nel film come suo doppio in alcune scene. Inarrestabile (Unstoppable) è stato reso disponibile in streaming esclusivamente su Prime Video il 16 gennaio 2025.

Powered by

Come dimostrato alla fine di Unstoppable, Robles rimane l’unico lottatore NCAA con una gamba sola a vincere un campionato nazionale e il primo atleta a essere ingaggiato da Nike dopo il ritiro da uno sport. Dato che Robles ha partecipato direttamente alla creazione e alla produzione del film, Unstoppable descrive accuratamente la sua ispirante storia vera. La fine di Inarrestabile (Unstoppable) mette in evidenza la vittoria ispiratrice di Robles e la fine di un percorso difficile pieno di sacrifici, sostegno e determinazione che hanno giocato un ruolo fondamentale nel portarlo a destinazione.

Anthony Robles ha sconfitto Matt McDonough per diventare campione NCAA 2011

Il finale di Inarrestabile (Unstoppable) si concentra sulla meritata vittoria di Robles contro il campione nazionale in carica di 125 libbre Matt McDonough dell’Università dell’Iowa. La storica stagione 2010-2011 di Robles è stato il suo ultimo anno di eleggibilità all’Arizona State. Come si vede in Inarrestabile (Unstoppable), Robles ha ottenuto un perfetto 36-0 e si è laureato campione nazionale di wrestling NCAA 2011, sconfiggendo McDonough e impedendogli di diventare un tre volte campione NCAA.

All’inizio del film, Robles guarda scioccato dopo essere stato ignorato dal capo allenatore dell’Iowa, Tom Brands, dopo aver vinto il campionato liceale. L’Iowa era una delle scelte migliori di Robles per l’università e probabilmente credeva che arrivare primo gli avrebbe procurato l’attenzione che meritava da parte di uno storico programma di wrestling universitario come l’Università dell’Iowa. Anche se in Inarrestabile (Unstoppable) Robles non si mostra vendicativo, è probabile che la vittoria del titolo NCAA 2011 sia stata ancora più bella di quella del campione in carica dell’università che non lo aveva scelto. Nonostante questo, Robles è un campione onorevole e festeggia la sua vittoria con la madre Judy, che per molti versi è la sua campionessa personale.

Anthony Robles ha perso contro McDonough nelle finali NCAA del 2010?

Anthony Robles non ha affrontato McDonough nella finale del campionato NCAA di wrestling del 2010 nella divisione 125 libbre, e questo è probabilmente il più grande errore di fatto del film. Sebbene McDonough abbia vinto il titolo NCAA nel 2010 e nel 2012, non si è trattato di un campione ininterrotto come affermato nel film. Al contrario, quell’anno McDonough ha sconfitto la matricola Andrew Long di Iowa State, mentre Robles si è classificato settimo dopo aver perso ai quarti di finale. Si trattò di un calo per Robles, che l’anno precedente si era classificato quarto al secondo anno. Inarrestabile (Unstoppable) ha probabilmente esagerato lo slancio di McDonough per renderlo un avversario più temibile per Robles nel 2011, anche se il suo record nella vita reale e i suoi riconoscimenti erano certamente abbastanza impressionanti.

La spiegazione della storia del wrestling dell’Università dello Iowa e di Tom Brands

L’allenatore di wrestling dell’Università dell’Iowa Tom Brands viene dipinto come un antagonista in Inarrestabile (Unstoppable). In realtà, Brands è un lottatore e una persona piuttosto impressionante, avendo vinto una medaglia d’oro olimpica nel 1996 dopo essere diventato campione del mondo nel 1993. Brands ha anche avuto una stagione da imbattuto nel 1991, quando è arrivato a 45-0, aggiungendo un record di 158-7-2 nella sua carriera di lottatore collegiale all’Università dell’Iowa. Inoltre, Brands è stato 4 volte All-American e 3 volte campione NCAA. È stato assistente allenatore dell’Iowa per 12 stagioni, dal 1993 al 2004, prima di diventare allenatore capo a Virginia Tech e poi all’Iowa nel 2006. È stato il capo allenatore di wrestling dell’Iowa per 19 anni.

Perché Anthony Robles è tornato sui gradini del Rocky Steps prima del suo incontro di campionato

Quando Robles ha partecipato al campionato liceale all’inizio di Inarrestabile (Unstoppable), ha fatto in modo di salire in cima alla famosa Rocky Steps di Philadelphia, cosa che il vero Robles ha fatto davvero. Prima del suo incontro di campionato del 2011, Robles è tornato nel luogo storico e ha messo un piede sopra le impronte incise di Rocky, creando così un’immagine duratura in Inarrestabile (Unstoppable) che dimostra le caratteristiche fisiche uniche di Robles e il suo desiderio di essere un campione. Robles porta questa energia da “occhio della tigre” nella sua battaglia per il campionato, riallacciandosi al periodo in cui ha vinto l’ultimo grande campionato al liceo.

Cosa è successo ad Anthony Robles dopo la vittoria del titolo nazionale 2011

Come viene mostrato prima dei titoli di coda di Inarrestabile (Unstoppable), la storia di Anthony Robles ha ispirato milioni di persone, tra cui il fondatore e CEO di Nike Phil Knight, che ha dichiarato: “Dopo quello che ha realizzato, Anthony Robles sarà un atleta Nike per tutta la vita”. Robles si è ritirato dal wrestling dopo aver vinto il titolo NCAA nel 2011 ed è diventato un oratore motivazionale, attualmente in collaborazione con Keppler Speakers e Washington Speakers Bureau. Nel 2011 Robles ha vinto il prestigioso Jimmy Valvano ESPY Award per la sua perseveranza. Nel 2012 è diventato analista di wrestling NCAA per ESPN, prima che il Presidente Obama lo nominasse membro del President’s Council on Fitness, Sports & Nutrition nel 2013.

Robles ha scritto il suo libro Unstoppable subito dopo la vittoria del titolo NCAA 2011. Il libro è stato pubblicato nel 2012 e ha ispirato l’omonimo film. Negli ultimi anni, Robles ha assunto il ruolo di allenatore di wrestling presso la Mesa High School, dove è rimasto imbattuto e ha ottenuto un impressionante record di 96-0 durante il suo anno da junior e da senior sotto la guida dell’allenatore Bobby Williams. Sua madre, Judy Robles, si è laureata all’Arizona State University nel 2014 e ha conseguito il dottorato in Educazione nel 2022. Attualmente è assistente del decano degli studenti dell’ASU. In questo modo, Unstoppable è diventato una storia di successo non solo per Anthony Robles, ma anche per sua madre Judy.

Il vero significato del finale di Inarrestabile (Unstoppable)

Inarrestabile (Unstoppable) è una storia di speranza, resa ancora più palpabile perché in gran parte vera. In Unstoppable e nella vita reale di Robles ci sono molti momenti in cui avrebbe potuto perdere la concentrazione sul suo sogno di wrestler e crollare sotto il peso della pressione e delle aspettative. Se Robles stesso è un incredibile faro di ispirazione, Inarrestabile (Unstoppable) dimostra che non avrebbe potuto farcela da solo, soprattutto senza l’incrollabile sostegno di sua madre Judy, la fiducia iniziale in lui da parte dell’allenatore del liceo Bobby Williams e le sfide che l’allenatore dell’ASU Shawn Charles presentava a Robles ogni giorno. Inarrestabile (Unstoppable) è un promemoria di come un campione si costruisca attraverso l’abilità e la determinazione, ma anche attraverso la forza del proprio carattere.