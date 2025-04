Jules: la spiegazione del finale del film

C’è un film recente del premio Oscar Ben Kingsley poco noto ma che è una piacevole sorpresa. Si tratta di Jules, diretto da Marc Turtletaub, film perfettamente sentimentale e punteggiato da un tocco fantascientifico che lo rende coinvolgente e unico, ma comunque toccante. Il film segue Milton, un anziano dall’aspetto triste che vive da solo. La piccola città di Milton, in Pennsylvania, ha uno slogan che non approva perché sembra che si possa chiamare la città con un telefono piuttosto che “chiamare” casa. Il secondo grande problema di Milton con la città è che l’incrocio che porta a casa sua è un’area a rischio di incidenti.

L’anziano ritiene pertanto che il consiglio comunare dovrebbe fare qualcosa per risolverlo. Ogni settimana, dunque, gli abitanti della città si riuniscono e Milton si ripete alle riunioni del consiglio su questi due grandi problemi. In realtà, egli non ha nient’altro che lo tenga occupato. Sua figlia è veterinaria e non ha tempo da dedicare a lui e si è allontanato dal figlio. Milton è semplicemente un vecchio solitario finché, un giorno, un’astronave atterra nel suo giardino e da quel momento la sua quotidianità prende una piega inaspettata.

Milton incontra un alieno

Milton chiama immediatamente la polizia perché l’astronave è atterrata sulle sue azalee. Le piante che ha fatto crescere con fatica sono state schiacciate in pochi secondi. L’operatore pensa però che stia facendo uno scherzo e gli riattacca il telefono. Milton non ha altro da fare se non tornare a dormire. Alla riunione successiva, parla però dell’alieno e della sua astronave, delle strisce pedonali e dello slogan della città. Anche in questo caso, nessuno gli crede e Joyce, un’altra anziana della città, gli dice di smetterla di dire sciocchezze o il consiglio non prenderà sul serio le loro richieste.

Quella notte, però, Milton trova un alieno disteso sul suo patio. All’inizio ha paura, ma poi diventa piuttosto disinvolto perché l’alieno non gli fa alcun male. Milton fa entrare l’alieno in casa sua e gli dà cibo e acqua. L’alieno trova una predilezione per le mele e Milton corre quindi al negozio di alimentari per comprarne altre. Dice all’aiutante che si trova lì esattamente quello che sta facendo. In cambio, l’aiutante decide di riferire la notizia a sua figlia, per preoccupazione.

Dopo qualche giorno, Sandy, un’altra anziana del quartiere, si presenta alla porta di Milton per prendere alcune stampe. Milton la fa entrare senza alcuna remora, del tutto non preoccupato che possa vedere l’alieno. Sandy all’inizio rimane infatti stupita, ma capisce che non può perdere l’occasione della sua vita. Ma c’è un problema: Milton ha lasciato le cose in casa nel posto sbagliato e l’incontro con il fruttivendolo lo ha messo in crisi con la figlia Denise. Lei gli fa quindi promettere di andare a una visita medica.

Sembra infatti che Milton stia perdendo lentamente la memoria e si stia avviando verso la demenza o l’Alzheimer di qualche tipo. Il medico gli suggerisce di iniziare a cercare delle opzioni di vita assistita e lui si infuria, definendo l’intero piano di Denise una montatura. Milton chiede a Sandy di fare da babysitter all’alieno durante il suo appuntamento e lei apre allora il suo cuore a questo alieno che non parla una sola parola. Trova i suoi occhi molto comprensivi e ha persino un crollo emotivo. Ben presto, Sandy inizia così a frequentare l’alieno e Milton. Anche Milton trova qualcosa con cui riempire le sue giornate vuote e diventa molto più gioviale del solito.

Tornato a casa, un Milton frustrato dice quindi a Sandy che a livello di salute è tutto a posto, ma fuori ha una conversazione a cuore aperto con l’alieno mentre lavora per riparare la sua astronave. In tutto questo tempo, l’alieno disegna gatti e li regala a Milton, che pensa siano un dono. Tutto va bene e Sandy decide di dare all’alieno un nome e una maglietta. Il nome deciso è Jules e un giorno, mentre stanno cenando con Jules, arriva Joyce. Con tutto quello che si dice al telegiornale su un incidente satellitare, sa che c’è qualcosa di strano e crede improvvisamente a Milton. A questo punto, i tre si uniscono per Jules perché è un tesoro e non possono permettere che qualcuno o qualcosa gli faccia del male.

La spiegazione del finale di Jules

Un giorno fatidico, Sandy riceve la visita di un ragazzo. Si presenta come membro di un’associazione di giovani che parlano di conversazioni con gli anziani, come lei. È un esperimento che sta provando, in cui i giovani possono incontrare gli anziani e fare un tuffo nel loro bagaglio di saggezza ed esperienza. Questo ragazzo, però, ha altre intenzioni e cerca di rubare alcuni gioielli di Sandy. La donna lo trova e dice che chiamerà la polizia. Il ragazzo tenta allora di soffocarla a morte, ma Jules capisce che Sandy è in pericolo e finisce per far esplodere la testa dell’aggressore. Sandy viene poi interrogata dalla polizia, ma non ci sono prove di nulla. Torna a casa di Milton e ringrazia Jules per averle salvato la vita, raccontando agli altri quello che è successo.

Come aveva previsto Joyce, Jules disegna gatti perché ne ha bisogno per la sua astronave. Ma questi gatti devono essere morti, così quando la casa inizia a puzzare, i tre vedono un gatto morto fuori. Milton e Sandy vanno poi a cercare altri gatti morti per le strade, che vengono pattugliate da un’auto della polizia. Dopo l’incidente, si sospetta infatti che Sandy abbia avuto contatti con l’alieno. Anche Joyce trova alcuni gatti, ma alla fine gliene manca uno. La donna possiede un gatto suo che è vecchio, cieco e sordo. All’inizio, quando Milton suggerisce di uccidere il gatto di Joyce, lei rifiuta l’idea, ma poi capisce che sarebbe meglio per il gatto. Jules, tuttavia, non fa esplodere la testa del gatto, ma gli mostra pietà.

Jules torna a casa sua?

I gatti si rivelano dunque essere il carburante per l’astronave di Jules e, grazie a un tessuto di paillettes argentate che l’alieno usa per coprire i gatti, diventano una capsula di carburante. Jules sta per partire, ma offre loro un posto sull’astronave. Milton decide di andare con Jules perché non vuole che sua figlia lo veda peggiorare sempre più. D’altra parte, ha anche cercato di riallacciare i rapporti con il figlio, che però non l’ha mai richiamato. Denise, tuttavia, lo chiama e gli dice che vuole passare del tempo con suo padre e che gli vuole bene. Non voleva farlo sentire come se stesse impazzendo, ma era solo preoccupata. Milton ripensa a quello che sta facendo, ma ormai ha deciso.

Prima che gli altri due possano terminare i loro saluti, gli agenti dell’FBI si presentano alla porta. Tutti salgono sull’astronave e Jules li porta in un punto sicuro della Terra per poter poi tornare a casa. Durante il breve tragitto, Milton decide di rimanere indietro, probabilmente a causa delle parole di Denise, e saluta l’amico Jules. L’alieno osserva i tre amici da una finestra della sua astronave. Rivediamo poi Milton qualche tempo dopo – potrebbero essere giorni o mesi – e le sue condizioni sono profondamente peggiorate. Tuttavia, si ricorda di Jules, come capiamo dalla sua conversazione con Sandy e Joyce.

La presenza di Jules ha creato una bella amicizia tra queste tre persone, che ora si sostengono a vicenda nei momenti difficili. Alla luce di questo finale, Jules può dunque essere interpretato in diversi modi. L’interpretazione più positiva potrebbe essere che alla fine, quando Milton è solo a casa, Jules viene di tanto in tanto a trovarlo. Ma la visione più cinica potrebbe essere che il tempo di Milton è scaduto e, mentre sta lasciando il suo corpo, pensa che le luci lampeggianti siano l’astronave di Jules e che dunque tutto quello che ne è seguito non è che un sogno.

In definitiva, il messaggio di Jules riguarda la solitudine e la mente degli anziani. A volte possiamo dire una cosa o due ai nostri genitori per preoccupazione, ma in realtà li feriamo. D’altra parte, la presenza di Jules nella vita di Milton è quasi un miracolo per lui. Ottiene una famiglia, qualcosa da fare e qualcuno di cui occuparsi invece di sprecare sé stesso senza fare nulla. Anche dopo la scomparsa di Jules, Milton ha ancora amici che si prendono cura di lui e che lo capiscono profondamente.