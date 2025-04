Wonder Woman: May Calamawy di Moon Knight pronta a interpretarla per James Gunn

Non è un segreto che il ruolo di Wonder Woman sia uno dei più ambiti di Hollywood, e sembra che un’altra talentuosa attrice si sia offerta (o forse si sia lanciata con la sua tiara?). Sembra che l’attrice egiziano-palestinese May Calamawy possa essere annoverata tra le tante star di Hollywood che probabilmente coglierebbero al volo l’occasione di indossare i leggendari Braccialetti della Sottomissione forgiati dagli dei.

La rivelazione è arrivata di recente al Comic-Con Francia, dove May Calamawy era ospite speciale. Durante una sessione di domande e risposte con i fan, le è stato chiesto direttamente del suo interesse nell’interpretare la Principessa di Themyscira. “Se vogliono che interpreti Wonder Woman, interpreterò Wonder Woman”, ha dichiarato Calamawy.

Ha anche aggiunto di non aver visto l’interpretazione di Gal Gadot, avendo visto solo qualche spezzone di Wonder Woman 1984. “Non vorrei farmi influenzare dalla sua interpretazione, o da quella di chiunque altro”, ha detto. “…non lo so nemmeno, non ho ancora pensato a cosa farei nei panni di Wonder Woman.”

Calamawy è nota soprattutto per aver interpretato Layla El-Faouly, alias Scarlet Scarab, in Moon Knight. È apparsa anche in Il Gladiatore II e ha recentemente firmato per recitare nel prossimo reboot de La Mummia.

A meno che Gunn non abbia un asso nella manica in Superman o Supergirl: Woman of Tomorrow, il posto più probabile in cui Wonder Woman apparirà è nella serie TV Paradise Lost per la HBO, che si dice sia fortemente ispirata a Game of Thrones. James Gunn ha annunciato questo progetto nel gennaio 2023, quando ha presentato l’intera serie del DCU Chapter One: Gods and Monsters. Durante l’annuncio della serie, Gunn ha dichiarato: “Paradise Lost è la storia di Paradise Island, comunemente conosciuta come Themyscira, che è il luogo di nascita di Wonder Woman. È quasi come Game of Thrones, con Westeros, ma con tutti gli abitanti di Paradise Island”.

Non ci sono molti dettagli, ma l’ultima rivelazione di Gunn su Wonder Woman è stata un post sui social media in cui ha espresso il suo desiderio di vedere Diana apparire in più progetti animati. “Stiamo lavorando per inserire Wonder Woman in più animazioni. Concordo sul fatto che non ce ne sia stata abbastanza in quell’ambito ed è stata una delle prime cose che ho proposto al team di animazione”, ha detto Gunn via Twitter.

Tuttavia, si dice che la serie sia una storia delle origini dell’isola di Themyscira, quindi potrebbe essere ambientata molto prima della nascita di Diana. Paradise Lost trarrà ispirazione anche da tre fumetti: Wonder Woman Historia: The Amazons, Wonder Woman: Paradise Lost (New Edition) e Wonder Woman: Paradise Found (New Edition).