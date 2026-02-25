Kingsman – Il cerchio d’oro, la spiegazione del finale: in che modo anticipa un sequel?

È facile immaginare che le prime riunioni di presentazione del primo film Kingsman includessero numerosi riferimenti a James Bond. Come Bond, gli agenti del gruppo Kingsman sono superspie dall’aspetto elegante ed estremamente britannico. Kingsman: Secret Service presenta il protagonista Eggsy (Taron Egerton) come l’ultimo arrivato nella segreta agenzia di spionaggio Kingsman. Nel sequel, Kingsman – Il cerchio d’oro (qui la recensione), l’adolescente Eggsy è un agente a tutti gli effetti, in grado di cavarsela nelle missioni di spionaggio in giro per il mondo che il suo lavoro ora richiede. Il suo mentore è Harry Hart (Colin Firth), un’esperta super spia che all’inizio del secondo film soffre di amnesia.

La cattiva di Kingsman – Il cerchio d’oro è Poppy Adams, interpretata da Julianne Moore, una boss della droga che ha avvelenato la sua parte di droga in circolazione nel mondo. Lei usa questo come leva per fare pressione sul presidente degli Stati Uniti affinché ponga fine alla guerra alla droga. Il presidente, tuttavia, non ha alcuna intenzione di collaborare, preferendo che tutti i tossicodipendenti soccombano semplicemente all’avvelenamento di Poppy. Spetta quindi a Eggsy e compagni fornire l’antidoto a tutte le vittime di Poppy.

Alla fine del film, la popolazione mondiale che è stata sottoposta alla droga è stata ovviamente salvata. I membri sopravvissuti del cast principale del film, nel frattempo, sembrano perfettamente posizionati per un sequel (ad oggi è stato realizzato unicamente il prequel King’s Man – Le origini, dedicato alle origini del gruppo di agenti segreti). In attesa di scoprire come evolverà la saga, andiamo allora intanto ad approfondire il finale di questo secondo capitolo.

Salvare il mondo da una società danneggiata

Al centro della trama di Kingsman: Secret Service c’è un piano di dominio mondiale che coinvolge una nuova tecnologia di cellulari di tendenza. Kingsman – Il cerchio d’oro sposta l’attenzione dalla grande tecnologia al trattamento sociale del consumo di droga. Il film si conclude con l’arresto del presidente per la sua inazione nel salvare coloro che sono stati avvelenati dalla malvagia Poppy. Non è quindi il governo, ma i membri di Kingsman a salvare la popolazione mondiale di tossicodipendenti, che include la fidanzata di Eggsy (e moglie alla fine del film) e uno dei dipendenti del presidente.

Sebbene questi due siano ben lungi dall’essere le uniche vittime delle macchinazioni di Poppy, la loro vicinanza sia all’eroe che al cattivo del film posiziona il consumo di droga come un tratto indiscriminato piuttosto che come una forma di malvagità agli occhi del presidente. La trama del primo film è costruita attorno a un commento sulla natura malvagia dell’industria tecnologica. The Golden Circle, invece, pone la mancanza di empatia nei confronti dei tossicodipendenti come la tragedia che guida la sua malvagità. È quindi probabile che un terzo film introduca un nuovo male sociale come forza motrice della trama.

Come Kingsman – Il cerchio d’oro prepara un sequel

Sebbene i dettagli della trama del terzo film non siano ancora stati resi noti, il regista dei primi due film, Matthew Vaughn, ha confermato che il titolo sarà Kingsman: The Blue Blood. Sebbene i dettagli su questo terzo film siano ancora scarsi, il finale di Kingsman – Il cerchio d’oro prepara il terreno per il terzo film in alcuni aspetti chiave. Alla fine del secondo film, alcuni membri di Kingsman, come Roxy del primo film e persino il fedele Merlin, sono morti. Una novità della serie nel secondo film è poi l’agenzia Statesman, la controparte statunitense di Kingsman.

Statesman include in particolare l’agente Tequila, interpretato da Channing Tatum. Detto questo, Tequila trascorre gran parte di Kingsman – Il cerchio d’oro lontano dall’azione. Nella sequenza finale del film, tuttavia, Tequila è in Inghilterra con indosso un abito britannico su misura, il che sembra suggerisce un maggiore coinvolgimento in Kingsman: The Blue Blood (soprattutto considerando il sottoutilizzo di Tatum, attore di prima categoria, in questo secondo capitolo).

Alla fine del film si scopre anche che l’agenzia Statesman ha finanziato la costruzione di una distilleria di whisky (distinta dall’impianto di bourbon di proprietà di Statesman) per aiutare ulteriormente Kingsman a riprendersi dalle perdite iniziali, suggerendo il coinvolgimento generale dell’agenzia. Infine, l’esperta di tecnologia Ginger Ale, interpretata da Halle Berry, viene promossa ad agente Whisky a tutti gli effetti alla fine del film, suggerendo il suo coinvolgimento in quello che potrebbe essere un quarto capitolo della serie di film Kingsman con un cast stellare.