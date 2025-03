La lista dei miei desideri, la spiegazione del finale: Alex completa la sua lista?

Il dramma romantico di Netflix, La lista dei miei desideri, lavora per un finale soddisfacente che risponde alla domanda se Alex (Sofia Carson) completerà la sua lista entro il nuovo anno. Adattato dal libro di Lori Nelson Spielman, il film segue una donna di nome Alex che accetta di esaudire l’ultimo desiderio di sua madre: completare la “lista della vita” che aveva fatto quando aveva 13 anni. Se riuscirà a completare tutti i dodici punti della lista entro Capodanno, Alex otterrà la sua eredità.

Tuttavia, gli obiettivi non saranno così facili come la ragazza si aspetta. Inizia a cercare di portare a termine i suoi compiti, ma continua a incontrare ostacoli, come la scoperta che sua madre ha avuto una relazione, che ha portato al suo concepimento. Per fortuna, Brad (Kyle Allen), l’avvocato incaricato di redigere il testamento di Elizabeth (Connie Britton), interviene per sostenerla durante il viaggio di un anno. Come in tutte le migliori commedie romantiche, Alex e Brad si innamorano quando meno se lo aspettano. Questo porta a un finale romantico che mostra la crescita di Alex come persona e come partner romantico.

LEGGI ANCHE: La lista dei miei desideri: guida al cast e ai personaggi del film Netflix

Alex completa tutti i punti della sua lista

Sebbene il film includa una sottotrama romantica, la trama principale di La lista dei miei desideri è il viaggio di Alex per completare la sua lista di vita da quando aveva 13 anni – l’ultimo desiderio di sua madre. Alcuni obiettivi, come fare la stand-up comedy e farsi un tatuaggio, si rivelano più semplici di altri. Molti dei punti della sua lista, come riconciliarsi con il padre e diventare una brava insegnante, si rivelano invece quasi impossibili. Dopo un anno, grazie all’aiuto di Brad e dei suoi fratelli, riesce a raggiungere tutti gli obiettivi, tranne quello di trovare il vero amore.

Brad interviene per sostenerla durante tutto il percorso, presentandosi al comedy club, offrendole un lavoro di insegnante presso il centro di accoglienza per donne e portandola a conoscere il suo padre biologico. Nel frattempo, i suoi fratelli la sorprendono con un campeggio nel cortile della casa della madre sotto la luna piena. Durante questo pigiama party, Julian le fornisce una visione che le permette di riconciliarsi con il padre. Fortunatamente, la madre pensa che innamorarsi in un anno non sia giusto, e quindi ha pianificato che Alex riceva la sua eredità se fa tutto tranne quell’unico punto della lista.

La spiegazione dell’eredità che Alex riceve

Poiché Alex ha completato tutte le voci della sua lista di vita, tranne quella di trovare il vero amore, le viene consegnata una busta con all’interno la sua eredità, che è rimasta un mistero. Si scopre così che Alex ha ottenuto esattamente ciò che voleva fin dall’inizio: la casa di sua madre e tutto ciò che contiene. La madre ha persino preso l’iniziativa di creare un fondo fiduciario per coprire le spese e le riparazioni, riconoscendo che un lavoro da insegnante non avrebbe necessariamente dato ad Alex il reddito necessario per coprire i costi di una casa.

Questa scelta di eredità dimostra che Elizabeth conosceva e capiva Alex. Aveva capito che lei era la più sentimentale dei suoi figli e che avrebbe apprezzato la casa più di chiunque altro. Tuttavia, imponendole di terminare la lista prima di ricevere la casa, Elizabeth ha impedito alla figlia di chiudersi in se stessa e di seppellirsi nel dolore. La decisione di tenere segrete le specifiche dell’eredità fino alla fine permette inoltre ad Alex di fare dei passi per finire la lista per onorare l’ultimo desiderio della madre, invece di completarla per ottenere la casa. L’intuizione di ciò che Alex vuole e di cui ha bisogno potrebbe derivare dal fatto che Elizabeth e Alex sono sempre stati i membri più vicini della famiglia.

Alex e Brad si mettono insieme alla fine di La lista dei miei desideri

L’unico obiettivo che Alex pensa di non aver raggiunto alla fine dell’anno è “trovare il vero amore”. Rompe quindi con il suo fidanzato, Finn. Anche se all’inizio sembra affascinante e gentile, neanche Garrett apprezza mai veramente Alex, vedendola per come si inserisce nella sua vita. Poiché questi sono gli unici due uomini con cui è stata coinvolta sentimentalmente durante l’anno, la convinzione che non si sia innamorata del vero amore ha senso. In realtà, però, durante l’anno si innamora anche di Brad, perché lui le offre tutto ciò che manca agli altri due uomini e soddisfa tutti e quattro i criteri delle domande di sua madre.

È gentile? Puoi dirgli tutto quello che hai nel cuore? Ti aiuta a diventare la versione migliore di te stessa? Riesci a immaginarlo come padre dei tuoi figli?

A differenza di Finn, Brad non si aspetta che lei sostenga i suoi sogni a scapito dei propri, incoraggiandola a seguire la sua passione per l’insegnamento. Inoltre, si impegna con lei a un livello intellettuale che Finn non raggiunge mai. Inoltre, Brad non rispecchia l’atteggiamento di Garrett. Si preoccupa della sua vita e della sua famiglia per tutta la durata del film, aiutando persino a rintracciare il padre biologico usando il suo stesso denaro quando lei non può permetterselo. Brad non sembra preoccuparsi di come lei si inserisca nella sua vita.

Il perché del rapporto difficile di Alex con suo padre

Fin dall’inizio di La lista dei miei desideri, Alex stabilisce che ha avuto un rapporto teso con suo padre da quando aveva almeno 13 anni. All’inizio del film, sembra che incolpi il genitore per il divorzio dalla madre, dicendo che “l’ha lasciata” invece di essere reciproco. Ciò potrebbe indubbiamente causare tensioni tra un genitore e un figlio. Questo probabilmente era amplificato dal fatto che lei idolatrava sua madre e si sentiva protettiva nei suoi confronti. Tuttavia, in base alla scena della cena, il problema è molto più profondo.

Alex non si sente supportata emotivamente da suo padre, e questo la fa sentire arrabbiata nei suoi confronti. Dice di sentirsi come se lo stesse sempre deludendo, ricordando la sua reazione quando ha lasciato l’insegnamento. L’uomo si è rifiutato di confortare la figlia dopo il suo licenziamento, affermando che era la madre a dover ricoprire quel ruolo per lei. Tuttavia, la ragazza riesce a riconciliarsi con lui dopo che il padre biologico e i suoi fratelli le offrono una prospettiva diversa.

La vera ragione per cui il fratello di Alex ce l’ha con lei

All’inizio di La lista dei miei desideri, appare chiaro che il fratello di Alex, Julian, ce l’ha con lei. È sintetico, sprezzante e non sembra prenderla sul serio. L’esatta ragione di ciò non diventa evidente fino a quando non si accampano nel cortile di casa sotto la luna piena. Si scopre così che Julian era geloso di Alex. Dice di aver sempre pensato a lei e alla loro mamma come a un club super-segreto a cui nessun altro poteva aderire. Julian si sentiva isolato dalla madre e triste per il trattamento preferenziale riservato alla sorella. Anche se il suo comportamento nei confronti di lei non è dei più gentili, questa spiegazione lo svela quale persona fragile, umanizzandolo.

Il vero significato del finale di La lista dei miei desideri

La lista dei miei desideri di Netflix è dunque una lezione di crescita personale, passione e amore. All’inizio del film, Alex sta trascinando la vita, facendo ciò che è facile invece di ciò che è appagante. Ha rinunciato ai suoi sogni perché la vita l’ha stancata e presa a calci troppe volte. L’ultima richiesta di Elizabeth costringe però Alex a riflettere sugli obiettivi che un tempo sognava di raggiungere.

Alla fine del film, Alex impara dunque a conoscere meglio chi è lei come persona, ricollegandosi con quella che era prima che la vita la logorasse. Compie così un viaggio di maturazione che la porta a raggiungere la felicità e il vero amore. In La lista dei miei desideri Alex si rende quindi finalmente conto che alcune delle cose migliori della vita richiedono duro lavoro e resilienza, una lezione che tutti abbiamo bisogno di ricordare di tanto in tanto.