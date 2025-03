Manuale per Signorine, la spiegazione del finale: Elena e Santiago finiscono insieme?

“Manuale per Signorine“ è una coinvolgente commedia romantica spagnola in Top 10 su Netflix, ambientata nella Madrid degli anni 1880, in cui una protagonista audace – per la quale la quarta parete è più un suggerimento che un limite – guida la narrazione. Elena Bianda è alla ricerca di un nuovo impiego come dama di compagnia, una figura incaricata di gestire la vita sociale della sua pupilla, compresi i suoi pretendenti e le prospettive matrimoniali. Per questo motivo, la famiglia di Don Pedro Mencia, con tre giovani figlie, rappresenta un’opportunità lavorativa ideale. Tuttavia, solo dopo aver assunto la responsabilità di sorvegliare Cristina, Sara e Carlota, Elena si rende conto di quanto siano difficili da gestire le tre ragazze.

A complicare ulteriormente le cose, il figlioccio di Pedro, Santiago, un giovane affascinante, ha sempre nutrito un interesse per la maggiore delle sorelle Mencia, ma il suo sentimento viene messo alla prova dalla crescente attrazione – forse reciproca – verso Elena. Così, invece di un impiego tranquillo e a lungo termine, la dama di compagnia si ritrova intrappolata in un triangolo amoroso e in una rete di bugie che potrebbero distruggere il suo mondo – e il suo cuore – se venissero alla luce.

Riassunto di Manuale per Signorine

Elena Bianda è eccellente nel suo lavoro come dama di compagnia. Tuttavia, ogni volta che porta a termine con successo un matrimonio, si ritrova a dover cercare un nuovo impiego. Stavolta, decide di proporsi come chaperon nella casa di Don Pedro Mencia. La famiglia ha recentemente subito la tragica perdita della matriarca, lasciando le tre sorelle, Cristina, Sara e Carlota, senza una madre. Per Elena, questa è un’occasione d’oro nel suo mestiere. Determinata a ottenere il posto, utilizza metodi discutibili, come tangenti e storie strappalacrime sui suoi genitori defunti, per guadagnarsi la fiducia di Pedro. Alla fine ottiene il lavoro, suscitando l’ira della sua rivale Alicia, che giura di farla licenziare.

Nonostante ciò, Elena ha altre priorità: conquistare la fiducia delle sorelle Mencia. Se con Carlota, undicenne morbosamente curiosa e amante degli scherzi, il compito è semplice, con Cristina e Sara la situazione è più complicata. Elena riesce a convincere Cristina, ancora in lutto, a uscire e partecipare a un ricevimento cittadino con il suo possibile pretendente, Eduardo. Tuttavia, la giovane prende fin troppo sul serio il consiglio e finisce per avere un incontro intimo con Eduardo nella sua carrozza. Quando Elena scopre l’accaduto, Eduardo promette di dimostrare il suo amore chiedendo formalmente la mano di Cristina.

Un mese dopo, però, il giovane non si presenta alla tenuta Mencia per la proposta di matrimonio. Invece, manda una lettera in cui informa Cristina di aver cambiato idea e di essere partito per Parigi. La notizia è devastante, non solo per il suo cuore spezzato, ma anche perché Cristina è rimasta incinta da quella sola notte trascorsa insieme. Elena si affretta a trovare un nuovo pretendente per evitare che la ragazza finisca emarginata come madre nubile. La soluzione arriva con Santiago, il figlioccio di Pedro e amico stretto delle sorelle Mencia.

Santiago nutre da tempo un affetto per Cristina, anche se non sembra essere ricambiato. Tuttavia, quando la giovane inizia a notare i suoi piccoli gesti di affetto, si rende conto di poter costruire un futuro con lui. Nel frattempo, però, Santiago comincia a sviluppare sentimenti per Elena, attratto dalla sua ironia e dal suo spirito anticonformista. Come se non bastasse, la comparsa di un vecchio amore di Elena, Gabriel, complica ulteriormente la situazione. Santiago si trova in difficoltà quando Pedro viene a conoscenza della sua relazione con Cristina ed è entusiasta di vederlo come futuro genero. Ma la situazione si complica ulteriormente con il ritorno di Eduardo, deciso a riconquistare Cristina.

Finale di Manuale per Signorine

La storia d’amore tra Elena e Santiago è tesa fin dall’inizio. La donna, con il suo sarcasmo e il suo atteggiamento disincantato, ha un passato misterioso e problematico. L’arrivo di Gabriel e la rivelazione che sia stata lei a porre fine alla loro relazione aggiungono un ulteriore strato di complessità. Per questo, Elena non si illude sulla possibilità di un lieto fine con Santiago, che per giunta è il principale pretendente di Cristina e la sua unica speranza di evitare lo scandalo. D’altra parte, Santiago, idealista e sognatore, crede ancora di poter avere un futuro con Elena.

Man mano che la storia si avvicina alla conclusione, i ruoli tra i due si invertono. Santiago, tradito dalla scoperta che Elena stava manipolando la situazione per spingerlo a sposare Cristina, rinuncia definitivamente a lei. Nel frattempo, Cristina, delusa dalle bugie di Elena, la licenzia. Tuttavia, dopo aver letto l’operetta su cui Santiago stava lavorando, Cristina capisce che i sentimenti del giovane per Elena erano autentici e la incoraggia a inseguirlo se prova lo stesso per lui.

Così, Elena si lancia in un inseguimento disperato per fermare Santiago prima che parta per un viaggio di lavoro a Lisbona. Nella sua testa, ha preparato il discorso perfetto per dichiarargli il suo amore. Ma, nonostante il suo desiderio di un lieto fine, la carrozza di Santiago non si ferma, lasciandola indietro. Il loro amore, per ora, finisce in modo amaro, anche se non è esclusa una seconda possibilità in futuro.

Cristina sceglie Santiago o Eduardo? Chi sposa?

Cristina si trova di fronte a una difficile scelta sentimentale. Inizialmente innamorata di Eduardo, il suo cuore si spezza quando lui la abbandona. Decide quindi di cercare conforto in Santiago, che però non ha mai considerato un vero pretendente. Col tempo, però, inizia a vedere in lui un futuro solido e sicuro. Tuttavia, quando Eduardo torna deciso a riconquistarla e disposto a rinunciare alla sua famiglia per lei, Cristina comprende che il suo amore per lui non si è mai spento. Alla fine, confessa tutto a Santiago e a suo padre, scegliendo di sposare Eduardo.

Il futuro di Elena e della famiglia Mencia

Dopo essere stata licenziata, Elena si ritrova senza casa e senza lavoro. Al suo posto, la sua rivale Alicia assume il ruolo di dama di compagnia delle sorelle Mencia. Questo cambia drasticamente la dinamica della famiglia e lascia molte incognite sul futuro delle giovani ragazze. Intanto, Elena deve affrontare la realtà della sua situazione e trovare un nuovo scopo nella sua vita. Riuscirà mai a riconquistare Santiago? La risposta resta sospesa, lasciando spazio alla possibilità di un secondo capitolo nella loro storia d’amore.