L’intensa storia vera dietro a 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

La maggior parte della filmografia del regista Michael Bay è costituita dal franchise di Transformers, ma nel 2016 ha realizzato un impressionante e trascurato film di guerra con John Krasinski di The Office. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è una rappresentazione elegante e ricca di azione dell’attacco terroristico di Bengasi del 2012. I fatti dietro l’incidente sono stati rapidamente oscurati da attivisti di parte che cercavano di guadagnare punti contro i loro avversari politici. Ma ora che il tempo è passato, come si colloca esattamente il film rispetto alla realtà?

Il film di guerra 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è basato su un libro di saggistica del giornalista Mitchell Zuckoff e in generale è una trasposizione molto federe dei fatti noti. Ma ci sono due questioni particolarmente controverse nel film su cui varie fonti e partecipanti non sono d’accordo: il presunto ordine di “stand down” del capo della CIA a Bengasi e la presunta decisione dei vertici militari di negare il supporto aereo. Esplorando la veridicità di queste scene, vedremo perché c’è ancora un profondo disaccordo sulla verità dell’attacco tra chi è sul posto e chi è al comando.

“13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi” mostra cosa è successo davvero a Bengasi?

L’11 settembre 2012, militanti di Ansar al-Sharia hanno attaccato una sede diplomatica statunitense a Bengasi, in Libia. L’ambasciatore americano J. Christopher Stevens è stato ucciso durante l’attacco, quando i militanti hanno dato fuoco al complesso. Nelle vicinanze, un gruppo di appaltatori militari privati chiamati Global Response Staff (GRS) si è precipitato in un edificio della CIA per aiutare a preparare una risposta all’attacco. A questo punto, si discute se il capo della CIA di stanza a Bengasi abbia o meno emesso un ordine formale di “stand down”.

Ma a prescindere da ciò che è stato detto, alla fine il GRS ha tentato di salvare chiunque fosse ancora intrappolato all’interno del complesso diplomatico. Quando sono arrivati al complesso, hanno cercato l’ambasciatore Stevens ma non sono riusciti a trovarlo tra il fumo. Dopo aver cercato di raccogliere i sopravvissuti e i corpi, il GRS è tornato all’Alloggio della CIA. Durante il tragitto, il loro veicolo è stato attaccato dai militanti. Sono riusciti a tornare all’interno dell’edificio senza altre vittime.

Intorno a mezzanotte, i militanti hanno lanciato un assalto all’Alloggio della CIA. Il GRS ha respinto gli assalitori per tutta la notte, fino all’arrivo dei rinforzi il mattino seguente. All’arrivo dei rinforzi, l’Alloggio è stato nuovamente sottoposto a un pesante fuoco. Durante questo attacco, Glen Doherty e Tyrone Woods sono stati uccisi da colpi di mortaio. L’Alloggio è stato evacuato e tutti i presenti sono stati trasportati in sicurezza all’aeroporto. Mentre il GRS difendeva l’Alloggio della CIA, l’Ambasciatore Stevens è stato scoperto, ancora vivo, da un gruppo di libici che lo hanno portato in un ospedale locale. Nonostante la rianimazione cardiopolmonare, Stevens è morto in ospedale per inalazione di fumo.

Qual è stata la controversia sull’ordine di sospensione di Bengasi?

Se il capo della CIA a Bengasi, senza nome, abbia o meno ordinato al GRS di “ritirarsi” quando ha tentato di salvare i sopravvissuti dal complesso diplomatico è una questione controversa. Il libro del giornalista Mitchell Zuckoff sostiene l’affermazione che fu emesso un ordine di stand-down. Anche 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi di Michael Bay ritrae il capo della CIA che emette un chiaro ordine di stand-down. I cinque membri superstiti della squadra GRS, composta da sei persone, hanno tutti affermato che fu emesso un ordine di stand-down. Kris Paronto, che faceva parte della squadra di sicurezza dell’Annex della CIA, ha dichiarato a Politico che “non c’è sensazionalismo in questo: Ci è stato detto di “ritirarci”. Quelle parole sono state usate alla lettera, al 100%”.

Ciononostante, una commissione bipartisan dell’Intelligence del Senato ha dichiarato che “non c’è alcuna prova di un ritardo o di un’ostruzione intenzionale da parte del capo della base o di qualsiasi altra parte”. L’ex direttore della CIA David Petraeus, il segretario alla Difesa Leon Panetta e il direttore dell’Intelligence nazionale James Clapper concordano sul fatto che a nessuno è stato ordinato di ritirarsi. L’identità del capo della CIA a Bengasi non è nota, ma una nota della CIA afferma che questo capo ha autorizzato l’operazione di salvataggio del GRS e non ha detto loro di ritirarsi.

In definitiva, sembra improbabile che un ordine di stand-down sia stato emesso dai ranghi superiori dell’esercito americano o del Dipartimento di Stato. Se così fosse, non ci sono prove evidenti. Tuttavia, ancora oggi non si sa con precisione cosa abbia detto il capo della CIA o se siano state usate le parole “stand down”. Michael Bay ha scelto di credere agli americani che hanno difeso l’allegato della CIA. Altri tendono a vedere questa convinzione come una cospirazione. Se è vero che esistono almeno alcune prove, sotto forma di testimonianze oculari, che è stato impartito un ordine di stand-down, è anche plausibile che la conversazione tra il personale militare e il capo della CIA si sia risolta in un semplice malinteso.

Quale supporto aereo critico è stato negato a Bengasi?

Secondo 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, il supporto aereo critico è stato negato a coloro che difendevano l’edificio della CIA a Bengasi. Si vede un ufficiale della CIA chiedere supporto aereo e il film fa credere al pubblico che un aereo militare statunitense fosse pronto e in attesa nelle vicinanze, in Italia. Il film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi lascia anche intendere che se fosse stato fornito il supporto aereo, le morti di Glen Doherty e Tyrone Woods avrebbero potuto essere evitate. A differenza delle affermazioni relative a un ordine di stand-down, la presenza e la prontezza degli aerei militari statunitensi nei pressi della Libia non è tanto una questione di opinioni quanto di fatti. In base alle prove disponibili, sembra che non fosse possibile alcun supporto aereo.

Come riporta Vox, un rapporto dei Servizi Armati della Camera ha concluso che “il Dipartimento della Difesa non aveva droni armati o aerei con equipaggio preparati per il combattimento prontamente disponibili e vicini l’11 settembre [quando è avvenuto l’attacco]”. Gli aerei militari statunitensi in Italia erano utilizzati esclusivamente per voli di addestramento e non erano preparati per missioni di combattimento. Secondo il rapporto, l’aereo da combattimento armato più vicino si trovava a Gibuti, troppo lontano perché un aereo potesse arrivare a Bengasi in tempo per fornire supporto aereo. Pertanto, la rappresentazione del film sull’incompetenza militare che ha portato alla negazione del supporto aereo critico sembra sensazionalistica, se non semplicemente scorretta nei fatti.

Nonostante queste due questioni molto controverse, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è per il resto un film relativamente accurato. Michael Bay ha deliberatamente scelto di credere al personale militare che ha difeso l’edificio della CIA a Bengasi rispetto alle indagini e ai rapporti successivi. Questa prospettiva si presta alla narrativa di destra sulla presunta debolezza e inettitudine dell’amministrazione democratica dell’epoca. Ma è anche coerente con la tendenza di Bay a ritrarre gli eventi attraverso gli occhi dei colletti blu che vivono sul campo gli eventi in tempo reale, come in Pearl Harbor o Armageddon. Con 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Michael Bay decise di immergersi in acque controverse e le controversie persistono tuttora.