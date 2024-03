Addio a Louis Gossett Jr., premio Oscar per Ufficiale e gentiluomo

Louis Gossett Jr., vincitore del premio Oscar come Miglior attore non protagonista per aver interpretato il duro istruttore di esercitazioni in Ufficiale e gentiluomo del 1982, è morto, come riportato da Variety. Aveva 87 anni.

Nel film diretto da Taylor Hackford il sergente Emil Foley di Gossett ha guidato in modo memorabile il personaggio di Richard Gere fino al punto di sfiorare l’autodistruzione in una scuola di volo della Marina. Con quel ruolo, Gossett è stato il primo attore di colore a vincere l’Oscar come miglior attore non protagonista, aprendo così simbolicamente la strada a numerosi altri colleghi venuti dopo come Cuba Gooding Jr., Morgan Freeman e Mahershala Ali.

Louis Gossett Jr., una carriera tra cinema e TV

Oltre che per “Ufficiale e gentiluomo”, Gossett è però noto anche per i film Nemico mio (1985), in cui interpreta un alieno costretto a fare i conti con il suo nemico umano quando lui e l’astronauta interpretato da Dennis Quaid si ritrovano bloccati su un pianeta, e Aquila di ferro (1986), in cui interpreta un veterano dell’aviazione che aiuta un giovane pilota a ritrovare suo padre, abbattuto e catturato. Fra i numerosi ruoli interpretati, si ricordano l’avventuriero Leo Porter in Il tempio di fuoco (1986), accanto a Chuck Norris, e lo spilorcio riccone Calvin Bouchard in Lo squalo 3 (1983).

Pochi anni prima dell’Oscar, nel 1978, aveva anche vinto un Emmy per il ruolo del furbo Fiddler in “Radici“. In anni più recenti aveva invece partecipato come guest star alle serie Boardwalk Empire – L’impero del crimine (2013), Extant (2014-15), con Halle Berry e in Watchmen (2019), dove interpreta Will Reeves, anziano sopravvissuto da bambino al massacro di Tulsa e nonno di Angela, il quale si svela essere stato l’eroe Giustizia Mascherata mentre lavorava come agente di polizia a New York nel 1938. Di recente è invece apparso al cinema in Il colore viola (2023), mentre ha un ruolo da doppiatore in IF – Gli amici immaginari (2024).