Lucy: la spiegazione del finale del film con Scarlett Johansson

Come è ormai noto, l’essere umano utilizza soltanto una minima parte del suo cervello. Viene dunque spontaneo chiedersi cosa si potrebbe essere in grado di fare qualora questo venisse impiegato al massimo delle sue capacità. Questa domanda se l’è posta anche il regista Luc Besson, che ha immaginato delle possibili risposte con il suo film del 2014 intitolato Lucy (qui la recensione). Avvincente thriller di fantascienza, questo segue le vicende di una donna che si ritrovera potenziata a livello intellettivo da una nuova droga. Come sempre, Besson riesce dunque a coniugare tematiche particolarmente complesse a situazioni di grande intrattenimento.

Tale lungometraggio nasce da una sua passione per la scienza e il cervello umano. Egli desiderava da tempo realizzare un film a riguardo, ma non voleva che questo si concretizzasse come documentario. Decise così di dedicarsi ad una pellicola d’azione, con una storia avvincente in cui poter inserire una serie di riflessioni esistenziali. Besson non ha mai nascosto di considerare Lucy un’opera particolarmente complessa e non fruibile da tutti, un rischio che era però pronto ad assumersi in nome dell’arte e della scienza. Importante per lui era anche poter fornire una versione credibile del potenziale acquisito dalla protagonista, e per riuscire in ciò arrivò a far includere oltre mille effetti speciali nel film.

Powered by

Lucy vanta così un budget di 48 milioni di dollari, una cifra che lo ha reso uno dei titoli francesi dal maggior costo di sempre. I rischi da Besson corsi vennero però ripagati. Al momento dell’arrivo in sala, il titolo arrivò ad incassare oltre 458 milioni in tutto il mondo, divenendo il più grande incasso di sempre per un film di produzione non americana. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Lucy. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Lucy

Protagonista del film è la giovane Lucy Miller, studentessa di Tapei dedita alla frequentazione di feste poco raccomandabili. Di indole spensierata, questa vede stravolgersi completamente la vita nel momento in cui si ritrova rapita e costretta a lavorare come corriere di una droga che le viene allora inserita chirurgicamente nell’addome. Ma durante la consegna qualcosa va storto: il sacchetto si lacera e l’organismo di Lucy finisce con l’assorbire la droga. In breve, acquista capacità fisiche e mentali a dir poco straordinarie, che cercherà di utilizzare insieme al professor Samuel Norman per distruggere il cartello di quella pericolosa droga.

Per dar vita alla protagonista Lucy, il regista era alla ricerca di un’attrice che potesse sembrare sia estremamente vulnerabile che potenzialmente pericolosa. La parte è infine stata ricoperta da Scarlett Johansson, la quale si dimostrò da subito particolarmente interessata al film. L’attrice si sottopose a diverse settimane di allenamento fisico al fine di acquisire la capacità di poter personalmente interpretare molte delle sequenze più complesse. Accanto a lei, nel ruolo del fidanzato Richard, vi è invece l’attore danese Pilou Asbæk. Questi è maggiormente noto per aver interpretato Euron Greyjoy nella serie Il Trono di Spade.

Il premio Oscar Morgan Freeman dà invece vita al professor Samuel Norman. Egli è stato da subito la sola scelta possibile per il ruolo. Besson lo volle per via dei tanti ruoli da persona saggia già interpretati dall’attore. Quello stesso anno egli apparve in un ruolo simile anche nel film Trascendence, trattante tematiche simili a Lucy. L’attore coreano Choi Min-sik, celebre protagonista di Oldboy, è invece qui presente nei panni del criminale mr. Jang. Per convincere l’attore ad accettare la parte, Besson dovette recarsi fino a casa sua in Corea. Infine, l’egiziano Amr Waked, oggi noto per la serie TV Ramy, è presente nei panni di Pierre Del Rio, poliziotto francese capitano dell’antidroga.

La spiegazione del finale

Lucy ha ottenuto un accesso sempre maggiore alle capacità del suo cervello nel corso del film, ma quando raggiunge il 100%, diventa qualcosa di completamente diverso. Una sostanza nera e lucente ricopre il suo corpo e si estende a tutti i computer e alle apparecchiature di rete presenti nella stanza, apparentemente consumandoli nel processo. Durante questo periodo, il suo corpo e la sua mente cambiano completamente a livello cellulare: il film mostra le cellule che si combinano e altri cambiamenti che avvengono a livello molecolare e cosmico mentre lei raggiunge il suo pieno potenziale. Quando ha raggiunto il 100%, si è completamente smaterializzata.

Dopo la scomparsa di Lucy, tutto ciò che si è lasciata alle spalle è stata una chiavetta dall’aspetto cosmico per il Professor Norman. Del Rio ha anche ricevuto un suo messaggio che diceva: “Sono ovunque”. Invece di chiedere “che cosa” è Lucy alla fine di Lucy, sarebbe più appropriato chiedere dove e quando è Lucy. Non è semplicemente trascesa in un nuovo essere fisico, ma sembra aver trasceso del tutto lo spazio e il tempo, lasciandosi dietro la chiavetta cosmica come un obelisco in miniatura di 2001: Odissea nello spazio per guidare l’umanità nel prossimo passo della sua evoluzione.

La scena iniziale di Lucy mostra proprio Lucy, considerata da alcuni scienziati come il primo essere umano in assoluto sulla base di uno scheletro parziale scoperto nel 1974. La scena ha una voce fuori campo della protagonista di Scarlett Johansson che dice: “La vita ci è stata data un miliardo di anni fa, cosa ne abbiamo fatto?”. Durante il finale di Lucy, mentre si prepara a raggiungere il 100% e inizia a trascendere il tempo e lo spazio, va a trovare la Lucy preistorica e allunga la mano per toccarla, lanciandosi in una visione cosmica: Lucy vede il mondo tornare indietro, le cellule combinarsi e l’universo dipanarsi al contrario davanti ai suoi occhi, terminando con il 100%.

Alla fine del film, Lucy si è evoluta al di là del bisogno di un corpo umano e ritorna alla stessa domanda dell’apertura, dicendo invece “la vita ci è stata data un miliardo di anni fa. Ora sapete cosa farne”. In questo momento stanno accadendo diverse cose. Lucy sta trasmettendo al Professor Norman tutte le conoscenze acquisite grazie alla sua evoluzione in seguito all’assunzione del CPH-4, in modo che l’umanità possa evolversi, ma potrebbe anche introdurre un piccolo paradosso, in quanto una lettura potrebbe suggerire che sia tornata indietro nel tempo per dare alla Lucy preistorica una scintilla di intelligenza, toccando le dita in un riferimento al dipinto di Michelangelo La creazione di Adamo.

Come Lucy spiega al Professor Norman, il nostro concetto di tempo è interamente determinato dalla nostra limitata capacità di viverlo in modo lineare, quindi ciò che qualcuno che (ipoteticamente, secondo la logica del film) utilizza solo il 10% del proprio cervello percepirebbe come un paradosso, apparirebbe del tutto diverso a chi ha raggiunto il 100% di realizzazione. Indipendentemente dalla lettura, la voce fuori campo di Lucy alla fine che dice “ora sai cosa farne” è un’esortazione per Norman (e presumibilmente per il pubblico) a spingersi in avanti e ad espandere la portata della coscienza umana.

Il trailer e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile vedere o rivedere il film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Lucy è infatti disponibile nel catalogo di Apple TV+, Netflix e Prime Video. Per vederlo, in base alla piattaforma scelta, basterà iscriversi o noleggiare il singolo film. Si avrà così questo a disposizione per un determinato limite temporale entro cui effettuare la visione. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno martedì 25 febbraio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.