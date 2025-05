Mala Influencia: la spiegazione del finale del film Netflix

Il nuovo film thriller romantico spagnolo del 2025 in streaming su Netflix, Mala Influencia (diretto da Chloé Wallace) segue la vita di un giovane di nome Eros, che viene assunto da un uomo ricco per fare da guardia del corpo privata alla figlia Reese, dopo che questa ha ricevuto minacce da uno stalker per qualche inspiegabile motivo. A partire da questa premessa, nel corso del film, si susseguono colpi di scena e momenti bollenti, che hanno da subito attirato le attenzioni di molti spettatori. Attualmente è il film più visto su Netflix e per chi fosse in cerca di un’approfondita spiegazione del suo finale, in questo articolo esploriamo proprio questo aspetto.

La trama di Mala Influencia

Mala Influencia inizia all’interno di una prigione, dove un giovane uomo di nome Eros riceve un visitatore che sostiene di poterlo far uscire da quel posto a condizione che ripensi alle sue decisioni di vita e che accetti di lavorare per lui. Eros non ha altra scelta se non quella di accettare l’accordo e viene visto uscire dalla prigione con lo stesso uomo, Bruce. Mentre i due uomini salgono sulla lussuosa auto sportiva di Bruce e si dirigono verso la città, questi spiega di avere una missione molto specifica per Eros. L’unica figlia del ricco uomo d’affari, Reese, sta affrontando dei seri problemi negli ultimi tempi, poiché qualcuno la sta perseguitando da mesi.

Bruce ha cercato in vari modi di scoprire chi è questo stalker e perché sua figlia è stata presa di mira, ma non è riuscito a capire nulla, soprattutto perché Reese stessa non vuole l’aiuto di suo padre. Come la maggior parte degli adolescenti del mondo, Reese non ha un buon rapporto con il padre, in quanto è piuttosto orgogliosa e testarda di ciò che è e crede fermamente di non aver bisogno del denaro di Bruce per essere sempre al sicuro. Pertanto, l’uomo d’affari incarica Eros di sorvegliare costantemente Reese e di garantire la sua sicurezza, oltre a scoprire chi la sta perseguitando e agire contro di loro. Ben presto raggiungono la destinazione che si erano prefissati: un teatro della città in cui si esibisce il corpo di ballo di Reese.

Grazie alle sue eccellenti doti di ballerina, a Reese è stato affidato il compito di eseguire da sola una delle parti più importanti dello spettacolo e, quando entra in scena, la barra luminosa penzola pericolosamente sopra la sua testa. Nel giro di un attimo, un faretto allentato cade dalla barra e sta per ferirla, se non ucciderla, quando Eros corre sul palco e la spinge fuori dai guai. Mentre l’eroismo di Eros suggella la sua posizione di nuova guardia del corpo di Reese, i suoi due migliori amici, Peyton e Diego, non sono molto impressionati dal lavoro. Dato che Eros sarebbe comunque uscito di prigione tra tre mesi, non credono che Bruce sia particolarmente utile al giovane, soprattutto perché non ha avuto contatti con lui negli ultimi quattro anni.

Ma Eros insiste sul fatto che il lavoro gli frutterà un bel po’ di soldi, il che è fondamentale perché il trio ha in mente un piano preciso. Simon, il fratello minore di Diego, vive in affidamento perché non ha una famiglia che lo mantenga, e quindi i tre amici vogliono guadagnare abbastanza per portare Simon a casa con loro. Così, Eros accetta finalmente il lavoro e si trasferisce nella villa di Bruce, dove fa anche la conoscenza di Reese. Come previsto, Reese non appoggia affatto la decisione del padre, perché avere una guardia del corpo intorno a sé non farà altro che renderla oggetto di scherno, ma non ha altra scelta che lasciare che Eros la segua per la sua sicurezza.

Eros e Reese si innamorano?

Quando Eros inizia ad accompagnare Reese a scuola, perché anche lui è stato ammesso all’istituto, la ragazza è estremamente insoddisfatta della sua situazione. Tutti a scuola la prendono in giro perché ha una guardia del corpo personale, cosa ovviamente insolita per loro, e Reese inizia a ricevere molto odio online e anche di persona. La ragazza è frustrata da Eros e gli ordina espressamente di stare alla larga da una festa a cui partecipa, ma alla fine il giovane entra e la protegge anche dal suo ex fidanzato tossico, Raul. È la prima volta che Reese prova un livello di attrazione nei confronti di Eros e, sebbene all’inizio cerchi di nasconderlo, le sue azioni rendono evidente che inizia ad apprezzare la compagnia di Eros.

Per questo motivo Reese segue il giovane in una situazione pericolosa senza alcuna esitazione e conosce anche i suoi amici. Con Eros già innamorato dell’aspetto e del fascino della giovane donna e che ora sta sviluppando un’attrazione nei suoi confronti, sembra che i ragazzi si metteranno finalmente insieme, ma Bruce blocca ogni possibilità in tal senso. L’uomo d’affari non vuole che la figlia si leghi sentimentalmente alla sua guardia del corpo, sia perché ciò danneggerebbe il loro status sociale, sia perché ha qualche segreto del suo passato, che verrà svelato in seguito (sia nel film che in questo articolo).

Per questo motivo, egli rimprovera i due e Reese si allontana con forza da Eros. Non gli parla per un’intera settimana, il che è frustrante per entrambi, poiché la loro attrazione reciproca viene solo imbottigliata e repressa durante questo periodo. La cosa è destinata a scoppiare quando i due escono a festeggiare insieme alla migliore amica di Reese, Lily, e anche Peyton e Diego li accompagnano. Le cose si fanno bollenti quando Lily e Diego si coinvolgono fisicamente, e forse questo funge da catalizzatore per far sì che Eros e Reese facciano finalmente una mossa l’uno verso l’altra.

Tra l’altro, Reese viene anche a sapere dalle altre donne presenti alla festa che Eros è un uomo molto desiderato dalle donne, e questo probabilmente la spinge ancora di più ad avvicinarsi a lui, anche se vengono interrotti proprio mentre stanno per baciarsi. Un giorno dopo, quando Reese festeggia il suo compleanno con una grande festa a casa sua, la tensione sessuale tra lei ed Eros continua a crescere, soprattutto perché percepisce che anche Peyton è interessata all’uomo. Alla fine della giornata, i ragazzi si scambiano finalmente un bacio appassionato, anche se la festa è stata interrotta a causa di una minaccia molto reale fatta a Reese da uno sconosciuto.

I due si rendono subito conto che non c’è nulla di serio tra loro a causa delle differenze economiche e del fatto che Bruce non vuole che accada nulla del genere. Tuttavia, in seguito a un alterco con Raul alla festa di compleanno di quest’ultimo, i due cedono di nuovo ai loro desideri e passano la notte insieme, facendo l’amore. Questo segna l’inizio della storia d’amore tra Eros e Reese, che si sviluppa rapidamente in un legame estremamente stretto.

Come faceva Eros a conoscere Bruce?

Il passato diventa molto importante in Mala Influencia, soprattutto dopo che Reese ed Eros si intrufolano nella stanza di Raul e lo sentono affermare che lo stalking di Reese ha a che fare con le azioni di Bruce di molti anni prima. Solo qualche tempo prima, Eros aveva rovistato nell’ufficio di Bruce e aveva trovato una misteriosa fotografia di Bruce e di sua moglie, insieme ai suoi stessi genitori, il che è sospetto perché apparentemente non c’era stato alcun legame tra le due coppie. Il passato di Eros era stato particolarmente tragico, perché i suoi genitori erano morti in un incidente quando lui era solo un bambino.

Ma nonostante fosse un bambino di circa otto anni, Eros era stato incolpato dalle autorità e successivamente era stato mandato in una casa famiglia. È in questa casa famiglia che Eros ha stretto amicizia con Peyton e Diego, e i tre si sono avvicinati così tanto da essere inseparabili ancora oggi. Dopo un po’ di tempo nella casa famiglia, Eros aveva appreso che a ogni bambino era stato assegnato uno sponsor, che pagava per il mantenimento e l’educazione del bambino. Nel caso di Eros, era Bruce a pagare tutte le sue spese e l’uomo veniva anche a trovarlo spesso. È così che Bruce ed Eros si sono conosciuti e, sebbene negli ultimi anni l’uomo avesse smesso di visitare il ragazzo, di recente era tornato a chiedere tecnicamente il suo aiuto.

Il momento esatto della ricomparsa di Bruce è spiegato dal fatto che sua figlia era in pericolo e quindi aveva bisogno di qualcuno che la proteggesse. Tuttavia, è piuttosto confuso il motivo per cui Bruce non abbia optato per un aiuto professionale o per un qualsiasi altro combattente esperto per proteggere sua figlia, dal momento che è chiaramente un uomo molto ricco e con una notevole influenza. Forse sapeva che Eros non avrebbe rifiutato la sua offerta, dato che il giovane si sente ancora in obbligo nei suoi confronti. Infine, nel finale di Mala Influencia, viene rivelato un altro legame tra i due, che potrebbe essere utilizzato per spiegare le decisioni di Bruce.

In realtà, Bruce e sua moglie erano amici intimi dei genitori di Eros e probabilmente avevano intenzione di diventare anche soci in affari. Una sera, quando i quattro si erano riuniti nel ristorante di Bruce, c’era stato un terribile incendio che aveva ucciso gli altri tre, mentre Bruce era riuscito a sopravvivere con ferite minori. Tra l’altro, il ristorante non rispettava le minime norme di sicurezza antincendio e le morti avrebbero potuto essere facilmente evitate se Bruce non avesse lesinato nel rifornire il locale di estintori. Inoltre, è stato il sigaro di Bruce a provocare l’incendio e non c’è stato modo di spegnerlo prima che si propagasse rapidamente e uccidesse le persone.

Quando Bruce ha conosciuto il giovane Eros e ha fatto in modo che il ragazzo fosse mandato in una casa famiglia, ha anche fatto credere al bambino che i suoi genitori fossero morti per colpa sua, motivo per cui Eros è cresciuto credendo di essere stato ritenuto responsabile della morte accidentale dei suoi genitori. Pertanto, ora che Bruce assume i servizi di Eros adulto, probabilmente vuole riscattarsi, perché le sue azioni passate avevano completamente incasinato la vita di Eros. Dopo essere cresciuto in una casa famiglia, Eros si è abituato all’idea della piccola criminalità, alla quale si è abbandonato da adolescente per sbarcare il lunario, motivo per cui veniva spesso arrestato e passava del tempo dietro le sbarre. Bruce ora forse vuole assicurarsi di provvedere anche al sostentamento di Eros, anche se in modo indiretto.

Chi ha perseguitato Reese?

Fin dall’inizio di Mala Influencia, si suggerisce che Reese sia perseguitata e minacciata dal suo vendicativo ex fidanzato, Raul, che è un personaggio piuttosto odioso. Tuttavia, questa teoria non regge di fronte alle indagini, dal momento che Raul non è presente nella maggior parte delle situazioni in cui la ragazza riceve biglietti minatori, e inizia anche a mettere in dubbio la colpevolezza del ragazzo dopo aver sentito che suo padre potrebbe essere in qualche modo coinvolto. Alla fine, Reese controlla i social media di Peyton e si rende conto che la donna aveva mentito dicendo di lavorare in un bar, mentre in realtà lavorava come addetta alle pulizie nella scuola di Reese.

Alla fine si scopre che è stata Peyton, la cara amica di Eros, a minacciare Reese per tutto questo tempo, anche se lui non ne aveva idea. La notte del terribile incendio al ristorante di Bruce, anche l’amata madre di Peyton era presente sulla scena, poiché lavorava come cameriera in quel locale. Pertanto, anche lei era morta di una morte dolorosa a causa dell’incendio e Peyton aveva sempre odiato Bruce per questo. Infine, una volta diventata adulta, Peyton decise di vendicarsi di Bruce e scelse di farlo attraverso Reese. Ha accettato un lavoro presso la scuola femminile e ha fatto in modo di essere fisicamente vicina a Bruce per lasciare biglietti e messaggi minacciosi.

Anche se non è stato confermato, è possibile che Peyton abbia ferito gravemente o addirittura ucciso Reese per farle pagare i peccati del padre e sapeva che Bruce sarebbe rimasto sconvolto da un simile incidente. Pertanto, quando Peyton ha saputo che il suo migliore amico Eros, per il quale nutriva anche un profondo interesse sentimentale, stava lavorando per Bruce e Reese, ha cercato di dissuaderlo. Sebbene Mala Influencia cerchi di dare una certa profondità alla sua trama facendo sembrare che Peyton abbia agito come crociato di classe, per la donna che lo dice letteralmente, le ragioni delle sue azioni sono del tutto personali.

Eros e Reese restano amanti?

Dopo le rivelazioni, Eros riesce a calmare Peyton e a impedirle di fare del male a Reese, ma alla fine la donna non può essere contenuta. In preda alla rabbia, alla frustrazione e alla vendetta, Peyton spara e uccide Bruce, per cui verrà sicuramente arrestata dalla polizia e imprigionata, anche se non lo vediamo. Qualche tempo dopo, Eros e Reese vengono visti insieme, il che conferma che alla fine del film sono ancora amanti e hanno una relazione seria. Nonostante sappia che lo stesso Bruce è responsabile della morte della moglie, Reese sente ancora la mancanza del padre e ne onora la memoria lasciandogli messaggi vocali, assicurandosi di menzionare il suo amore in ognuno di essi.

Nel finale di Mala Influencia, Reese ottiene un successo significativo, venendo reclutata in una compagnia di danza di cui desiderava far parte da tempo. L’odio e l’ostracizzazione di cui era vittima in passato da parte dei suoi compagni di classe sono ora sostituiti dall’amore e dal sostegno, apparentemente perché tutti sono dispiaciuti per lei dopo la morte del padre. La scena finale mostra Eros che raggiunge Reese sul palco durante una delle sue prove, suggerendo che l’uomo non è solo innamorato di lei, ma vuole anche sostenere le sue passioni ed essere parte integrante del suo percorso di vita.