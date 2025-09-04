Hypnotic: la spiegazione del finale del film

Hypnotic (qui la recensione) è un thriller sconvolgente pieno di colpi di scena, e il suo finale è complesso e misterioso proprio come il resto del film. Diretto da Robert Rodriguez e interpretato da Ben Affleck, Alice Braga e William Fichtner, in esso si seguono le vicende del detective Danny Rourke (Affleck) mentre collega una serie di rapine in banca avvenute nei dintorni di Austin, in Texas, alla scomparsa di sua figlia Minnie, che potrebbe essere ancora viva se lui riuscisse a scoprire dove si trova. Ad ostacolare ogni sua mossa c’è Dellrayne (Fichtner), un uomo enigmatico con il potere di controllare le azioni di più persone attraverso l’ipnosi, che non si fermerà davanti a nulla per ottenere l’ultima prova che Rourke ha sulla sorte di sua figlia.

Rourke alla fine viene a sapere da una sensitiva di nome Diana (Braga) che Dellrayne è un ipnotizzatore le cui capacità di controllo mentale sono state coltivate da un’iniziativa finanziata dal governo chiamata The Division, di cui faceva parte anche lei, così come lo stesso Rourke prima di alterare intenzionalmente i propri ricordi. Grazie a stimoli accuratamente posizionati, i ricordi di Rourke iniziano lentamente a tornare, compresi quelli che coinvolgono Diana come sua moglie e Minnie come loro figlia. Con gli ultimi pezzi del puzzle al loro posto, Rourke riesce a superare in astuzia The Division abbastanza a lungo da trovare Minnie, culminando in una resa dei conti esplosiva che ha più di qualche asso nella manica.

I poteri degli Ipnotici e come funzionano

Gli Ipnotici sono individui unici che hanno la capacità di controllare la mente di chiunque scelgano, costringendoli a compiere azioni o a vedere la realtà in modo intenzionalmente alterato. Dellrayne lo dimostra all’inizio di Hypnotic quando dice a una donna: “Oggi fa molto caldo” e lei inizia a spogliarsi, e in un altro scenario successivo, Diana è in grado di far credere a una donna di essere su una spiaggia a costruire castelli di sabbia quando in realtà si trova nel suo appartamento. Gli ipnotici possono anche distorcere la realtà di un’altra persona al punto da farla apparire come un’altra persona, e i più potenti possono persino controllare gli eventi mondiali.

Il controllo mentale di Dellrayne è il motivo per cui Nicks, ex amico e collega di Rourke, non è stato realmente ucciso all’inizio del film e può riapparire durante lo scontro finale di Hypnotic. È anche il motivo per cui Minnie può far credere a Dellrayne di aver ucciso sua nonna e suo nonno, solo per farli riapparire vivi alla fine. Ciò che è meno chiaro è se debba sempre rimanere un cadavere dopo questi incontri per mantenere l’illusione, e quando esattamente l’illusione svanirà e la vera identità di una persona verrà rivelata.

Come Minnie è riuscita a eliminare l’intera divisione

Quando Rourke si ricongiunge con Minnie, sono passati tre anni e in quel periodo lei ha affinato le sue capacità di ipnotizzatrice. Essendo figlia di due ipnotizzatori, la sua capacità di controllare la mente degli altri è persino superiore a quella dei genitori e, come rivela il finale di Hypnotic, anche a quella di Dellrayne. È in grado di controllare le menti di decine di membri della Divisione inviati per catturarla e riportarla alla loro struttura, oltre a far loro credere di trovarsi in una fattoria isolata, quando in realtà sono davanti a una baracca.

Analogamente a come Dellrayne è stato in grado di costringere i due agenti che lo inseguivano all’inizio del film a spararsi a vicenda, Minnie è in grado di costringere i membri della Divisione a puntare le armi gli uni contro gli altri, eliminando di fatto la minaccia che rappresentano. È un trucco particolarmente utile perché la sua famiglia è incredibilmente in inferiorità numerica e di armi. Riesce persino a convincere Dellrayne, l’unico membro della Divisione a rendersi conto di ciò che sta accadendo, a spararsi prima che la sua famiglia fugga in elicottero.

Come l’effetto domino ha portato Rourke a trovare Minnie nel finale di Hypnotic

Come Diana spiega a un confuso Rourke a metà del film, il motivo per cui Dellrayne non riesce a controllare la sua mente così facilmente è lo stesso per cui non riesce a ricordare dove si trova sua figlia: ha un blocco mentale. La fotografia di Minni con la scritta “Trova Lev Dellrayne” non è solo un anagramma di “Deer Valley Lane”, dove si trova Minnie, ma il primo stimolo che lui ha appositamente messo in atto per aiutarlo a ricordare dove si trova sua figlia. Alla fine, si verificano altri stimoli che hanno un “effetto domino” e altri suoi ricordi vengono sbloccati.

La fotografia è uno strumento utile perché il suo mistero non viene risolto fino alla parte finale del film, quando diventa centrale nella trama, proprio come nel confuso film di Christopher Nolan Memento, dove le fotografie vengono utilizzate per stimolare i ricordi e mantenere un uomo sano di mente. La fotografia finisce per innescare un altro ricordo in cui Rourke ricorda che Diana è in realtà sua moglie Vivian, e lo è sempre stata, aspettando pazientemente il momento in cui potrà spiegargli tutto sulla Divisione in un modo che lui possa comprendere. Poi, quando finalmente riconosce che tutto è stato una simulazione, può scegliere di liberarsi e dirigersi verso Deer Valley Lane.

Come Dellrayne è sopravvissuto e cosa significa la scena dopo i titoli di coda

Dopo che Minnie costringe Dellrayne a spararsi, lei sale su un elicottero con i suoi genitori e sua nonna, mentre suo nonno (il padre adottivo di Rourke) rimane indietro. È più che strano che lui non li accompagni, e presto si capisce il perché: Dellrayne ha solo fatto credere agli altri che fosse il padre adottivo di Rourke attraverso il controllo mentale. Prende una pistola e cammina lentamente in direzione dell’elicottero che si allontana, meditando il suo prossimo piano d’attacco per trovare Minnie e riportarla nella Division.

Il fatto che Dellrayne non sia morto apre la strada a un possibile sequel di Hypnotic e, tra i personaggi, ha sicuramente il potenziale per diventare un cattivo ancora più enigmatico. Fichtner lo interpreta con astuta minacciosità e appare instancabile come il T-1000 della serie Terminator mentre insegue senza sosta Rourke e la sua famiglia. Questo potrebbe facilmente essere l’inizio di un efficace franchise di fantascienza a budget medio se Rodriquez decidesse di approfondire ulteriormente la costruzione del mondo.

Il vero significato del finale di Hypnotic

Hypnotic ha molti temi che si cristallizzano nei suoi momenti finali e, per un film con così tanti colpi di scena in stile noir, sono quelli più fondanti. Alla fine di Hypnotic, Rourke ha riunito la sua famiglia e, cosa più importante, sono loro a scegliere come vivere, non qualche agenzia governativa segreta. Ironia della sorte, i tre Ipnotici, famosi per la loro capacità di controllare le persone, vogliono solo essere lasciati in pace per prendere le loro decisioni, e imparano che, dopo la famiglia, il libero arbitrio è una delle cose più preziose della vita.

Hypnotic può essere appesantito dall’esposizione e dai confronti con altri film che stravolgono la mente come Memento, Inception e Matrix, ma i suoi concetti sono comunque stimolanti. Il film sostiene che i ricordi e le esperienze rendono una persona ciò che è, e uno dei motivi per cui Rourke è così spento e laconico durante il film è perché ha rinunciato ai suoi ricordi per proteggere sua figlia, essenzialmente scambiando la sua personalità con la sua sicurezza. Nella scena finale di Hypnotic, Rourke ha recuperato tutti i suoi ricordi ed è di nuovo integro, e mentre condivide un momento di tenerezza con la sua famiglia, sorride per la prima volta.