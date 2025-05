Noi: le principali domande senza risposta del film

Mentre il film Noi (qui la recensione) fornisce nel corso della narrazione un po’ di spiegazione della sua strana mitologia e dei suoi scioccanti colpi di scena, molte sono le domande che rimangono senza risposta una volta terminata la visione. Ma andiamo con ordine. Il film, seconda regia di Jordan Peele dopo Scappa – Get Out, ritrae una famiglia attaccata da figure mascherate che si rivelano essere cloni esatti di loro stessi. Questo rivela una società nascosta di doppelgänger noti come i Tethered, che vivono nel sottosuolo e imitano senza sosta le loro controparti in superficie, pronte a fare la loro mossa.

Il regista usa gli orrori del film come veicolo per discutere di classismo, alterità e guadagno a scapito della perdita di un altro. Sebbene il significato più ampio di questo film sia ciò che rende Noi così importante e inquietante, il concetto del film è così intrigante che è difficile non approfondire l’idea ed esplorare tutte le domande senza risposta. Alla fine, il pubblico ha solo un’idea dei Tethered e del loro mondo, con la neessità di andare alla ricerca di risposte per spiegare completamente quanto visto nel film.

Come possono funzionare logicamente le comunità Tethered?

L’unico vero scorcio del mondo dei Tethered che operano nel sottosuolo si vede quando Adelaide racconta la notte in cui lei e Red si sono incontrate. Il flashback mostra come i sotterranei rispecchino la fiera della spiaggia, con i cloni dei Tethered ammassati nelle aule e nelle porte per simulare le montagne russe e i pasti al ristorante. Questo dà l’idea che ci sia davvero un Tethered per ogni persona sul mondo di superficie, ma non ha senso che possano stare tutti nel sottosuolo.

Noi tenta di affrontare l’idea con la battuta iniziale che indica che l’America ha un certo numero di tunnel sotterranei non ancora scoperti in tutto il paese. Per quanto questo possa essere vero, non c’è abbastanza spazio sotterraneo per contenere l’intera popolazione di Tethered. Come facciano i duplicati di ogni singolo essere umano a stare fisicamente sulla Terra non è stato spiegato dal finale.

Come si sono organizzati i Tethered?

Così come il numero inverosimile di Tethered che si trovano nel sottosuolo, il film ha spiegato molto poco su come siano stati in grado di organizzare un attacco a livello nazionale in modo così efficace. Sebbene i tunnel sotterranei possano estendersi in lungo e in largo, non sarebbero arrivati ovunque, il che significa che la comunità Tethered di Adelaide avrebbe dovuto trovare un modo per comunicare con i Tethered in altre parti del Paese. Sebbene abbiano avuto decenni per pianificarlo, è difficile immaginare un modo per farlo che non preveda la loro presenza in superficie.

Perché Adelaide non è potuta tornare nel mondo sotterraneo dopo essere stata rapita da Red?

Alla fine di Noi, viene rivelato il colpo di scena per eccellenza: la vera Adelaide è stata in realtà rapita da bambina dal suo clone, Red, che l’ha sostituita nel mondo sotterraneo. Adelaide è stata fatta svenire e incatenata al letto di Red in modo che non potesse seguirla all’esterno. Tuttavia, non è stata tenuta in catene per sempre. Essendo l’unico essere veramente senziente nel sottosuolo, sembra che Adelaide potesse trovare un modo per tornare nel mondo reale.

È in grado di convogliare tutti i Tethered in superficie per mettere in atto la sua vendetta, quindi presumibilmente trovare la sua via d’uscita non sarebbe dovuto essere difficile. Questo porta a domande simili, come ad esempio cosa impedisce al resto dei Tethered di seguire la fuga di Red, suggerendo che potrebbe esserci qualcosa che li trattiene sottoterra. Tuttavia, è anche possibile che, col tempo, Adelaide abbia sentito di non poter abbandonare gli altri.

Come ha fatto Red ad adattarsi così bene al mondo sotterraneo?

Quando Red rapisce Adelaide e prende il suo posto, è chiaro che i suoi genitori notano che c’è qualcosa di strano in lei. La portano da uno psicologo infantile, che conclude che il suo cambiamento di carattere è dovuto al trauma di essersi “persa” a Santa Cruz. Tuttavia, considerando che Red proviene da un mondo sotterraneo e non aveva mai parlato prima, è sorprendente che sia riuscita ad adattarsi. Pluto è un membro dei Tethered che viene in superficie all’età di Red. Tuttavia, i suoi movimenti sono animaleschi, non è in grado di parlare e sembra improbabile che possa imparare a integrarsi nel mondo reale. Tuttavia, Red riesce in qualche modo ad adattarsi al mondo sotterraneo in modo così perfetto che nessuno, a parte Jason, sospetta nulla.

Red ha dimenticato di essere una dei Tethered?

Alla fine di Noi, Red riesce a uccidere Adelaide. Mentre quest’ultima muore, fischietta le note di “The Itsy Bitsy Spider”, l’esatta canzone che fischiettava prima di essere rapita. Una teoria che potrebbe spiegare perché Red sia così facilmente in grado di rubare la vita di qualcun altro è che, con il tempo e una lunga psicoterapia, si sia convinta che il Tethered e la sua vita sotto terra non siano mai accaduti veramente. Forse, fino al momento in cui Adelaide ha fischiettato questo motivo familiare, Red si era convinta che il suo clone e il sottosuolo fossero solo un brutto sogno che le lasciava un terribile senso di disagio. Il fischio potrebbe quindi aver agito da innesco, ricordando a Red tutto ciò che aveva fatto.

Jason si lascerà sfuggire il segreto di Red?

Dopo la rivelazione del colpo di scena, la scena finale di Noi mostra il figlio di Red, Jason, che le rivolge uno sguardo complice prima di abbassarsi la maschera sul viso. Da questa scena si potrebbe dedurre che Jason sa che Red è uno dei Tethered. Il silenzio di Jason e l’atto di tirarsi la maschera sul viso implica la scelta di rimanere in silenzio sul segreto di Red, ma lascia una domanda molto importante in sospeso. Jason potrebbe accettare chi era sua madre e le implicazioni di ciò che aveva fatto, oppure potrebbe rimanere in silenzio per paura.

Jason era in realtà uno dei Tethered?

A questo proposito, una teoria popolare tra i fan sostiene che Jason, come sua madre, fosse in origine uno dei Tethered e che a un certo punto sia passato a vivere in superficie. Questa teoria viene utilizzata per spiegare lo sguardo complice di Jason verso Red alla fine del film. Se così fosse, si spiegherebbe perché Jason è complice della consapevolezza che Red è uno dei Tethered. La teoria aggiunge un altro elemento al film, in quanto Jason è visto come un estraneo e ha difficoltà a inserirsi. Tuttavia, piuttosto che essere un indizio della sua vera natura di Tethered, potrebbe parlare del tema generale dell’alterità del film.

Perché Red era così sconvolto dalla morte di Umbrae e Pluto?

I Wilson sono l’unica famiglia di Noi in grado di sconfiggere le loro controparti Tethered. Gabe uccide Abraham, Zora getta Umbrae dall’auto e Jason inganna Pluto facendolo finire nel fuoco. Nelle scene in cui Umbrae e Pluto muoiono, Red è visibilmente sconvolta. Consola Umbrae mentre sta morendo e urla quando Pluto si getta nel fuoco. Red ha fatto lo scambio con Adelaide in giovane età, quindi è logico che Zora e Jason siano i suoi “veri” figli. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un senso di colpa che implica che Red ricorda il suo periodo come Tethered e vede questi bambini Tethered come quelli che avrebbe dovuto avere.

Perché il governo ha creato il Tethered?

Adelaide spiega che i Tethered sono stati creati dal governo per controllare le loro controparti umane, ma che hanno abbandonato tale creazione sottoterra quando l’esperimento è fallito. Sebbene il film Noi di Jordan Peele spieghi come sono stati creati i Tethered, non fornisce una spiegazione completa del perché. C’è la vaga idea che il governo abbia tentato di usare il programma per controllare ciò che le persone fanno, solo che è successo il contrario, ma rimane un’ulteriore domanda sul perché avrebbero lasciato consapevolmente tutte queste persone Tethered in giro quando il progetto è fallito, sapendo che, in qualche misura, funzionava.

I Tethered possono uccidere solo le versioni originali di se stessi?

Non c’è una vera ragione per cui i Tethered non possano uccidere indiscriminatamente. Eppure, ogni volta, i Tethered sferrano il colpo finale solo alle loro controparti. La Tethered di Kitty, Dahlia, ha persino l’opportunità di uccidere Red quando la ammanetta nella casa dei Tyler. Dahlia porta il suo paio di forbici al volto di Red, ma esita e si gira con rabbia. Tuttavia, c’è anche un momento in cui Umbrae attacca un uomo che le si avvicina per strada, ma non è chiaro se lo uccide o lo ferisce soltanto. L’uccisione della propria controparte potrebbe essere vista come una parte necessaria per prendere il proprio posto nel mondo di superficie.

Cosa faranno ora i Tethered?

Noi si conclude con i Tethered, ora in superficie, che si tengono per mano in tutto il Paese per formare una gigantesca catena umana dopo aver ucciso le loro controparti originali. Adelaide ha rivelato di essere stata lei ad addestrarli come soldati per uccidere le loro controparti e di aver usato “Hands Across America” come dichiarazione simbolica per i Tethered. Tuttavia, dopo che Adelaide è stata uccisa, i Tethered sono rimasti senza un leader, tenendosi per mano senza una vera ragione. È possibile che non abbiano mai avuto un piano e che volessero semplicemente liberarsi della loro vita nel sottosuolo, ma quello che succederà ai Tethered è forse la più grande domanda senza risposta di Noi.