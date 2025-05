Avengers: Doomsday, foto dal set sembrano rivelare una Sentinella abbattuta!

Mentre continuano le riprese di Avengers: Doomsday, nuove foto e video provenienti da quello che si ritiene essere il set della X-Mansion rivelano ciò che assomiglia molto a una Sentinella abbattuta. Sebbene la testa non sia visibile, quella che sembra essere una grande piastra toracica color malva e un piede che spunta dal telo sembrano lasciare pochi dubbi sul fatto che si tratti effettivamente di uno dei robot giganti che sono stati un flagello per la razza mutante nei fumetti sin dalla loro introduzione a metà degli anni ’60.

Le Sentinelle sono state una colonna portante della serie X-Mansion e sono state anche un punto fermo della serie animata originale degli X-Men, ottenendo anche un paio di apparizioni in live-action, anche se la versione di Giorni di un futuro passato ha lasciato molto a desiderare i fan che speravano di vedere il design classico. Si vocifera ora che sul set si stiano girando scene in cui i membri degli X-Men affrontano i Vendicatori, ma non abbiamo ancora nessuna foto che lo confermi. Intanto è possibile vedere le nuove immagini qui e qui.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).