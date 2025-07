I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista conferma che John Malkovich non fa più parte del film

Nelle scorse settimane era emerso il rumor, ma ora c’è la conferma: l’attore John Malkovich non apparirà più nel film della Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi nel ruolo di Ivan Kragoff, alias Red Ghost, uno dei primi cattivi ad affrontare il quartetto di supereroi nei fumetti. Il regista Matt Shakman ha confermato la decisione di escludere Malkovich dal film in un’ampia intervista con Variety sulla sua carriera e sulla sua esperienza nella realizzazione del film.

Le scene con Malkovich erano presenti all’inizio del film e facevano parte di una lunga sequenza che descriveva i primi anni della famiglia protagonista come supereroi, compresa la battaglia contro il Red Ghost e la sua squadra di Super-Scimmie. Il primo teaser trailer del film include anche una breve scena con Malkovich nel ruolo del personaggio, e Shakman ha detto che l’attore “è stato brillante e ha dato il massimo”.

Ma la necessità di gestire un cast piuttosto numeroso oltre a una storia che inizia anni dopo l’inizio della vita da supereroi dei Fantastici Quattro, quando Reed e Sue danno il benvenuto al loro primo figlio, ha portato i realizzatori del film a rendersi conto che l’apparizione di Malkovich non funzionava con la storia nel suo complesso. “Ci sono state molte cose che alla fine sono finite sul pavimento della sala montaggio”, ha detto Shakman nell’intervista.

“Quando stavamo costruendo un mondo retro-futuristico anni ’60, introducendo tutti questi cattivi, introducendo questi quattro personaggi principali come gruppo, oltre che individualmente, introducendo l’idea di un bambino – c’erano molte cose da bilanciare in questo film e alcune cose dovevano essere eliminate per dare forma alla versione finale del film“.

Il regista ha lavorato per la prima volta con Malkovich nel suo film d’esordio, il thriller poliziesco indipendente del 2014 Cut Bank, con Liam Hemsworth, Teresa Palmer, Bruce Dern, Billy Bob Thornton e Michael Stuhlbarg. Shakman, che ha trascorso gli anni 2000 e 2010 costruendosi una carriera di successo come regista teatrale e televisivo, ha lottato per anni per mettere insieme i finanziamenti per il film, ma ha detto che una volta che Malkovich ha firmato il contratto, l’attore “ha continuato a crederci per diversi anni e non ha mai mollato il progetto”.

La precedente esperienza con Cut Bank ha reso la perdita di Malkovich da I Fantastici Quattro: Gli Inizi ancora più difficile per Shakman. “È stato straziante non includerlo nella versione finale del film perché è una delle persone che amo di più e una delle mie più grandi fonti di ispirazione”, ha detto il regista. “Come persona che si muove tra teatro, cinema e televisione, non c’è nessuno che sia più stimolante del fondatore della Steppenwolf Theater Company“.

“Quello che ha fatto sul palcoscenico come attore e quello che ha fatto come regista sia in teatro che nel cinema, oltre che come attore cinematografico di incredibile talento… sono stato onorato che abbia accettato di recitare”. Resta a questo punto da sperare che la sequenza con protagonista Malkovich possa un domani essere condivisa ai fan in altro modo, magari come contenuto extra del film.

LEGGI ANCHE: I Fantastici Quattro: Gli Inizi, le 9 rivelazioni più importanti del trailer finale

La trama e il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film Marvel StudiosI Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner).

E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale. Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il film sarà al cinema dal 23 luglio.