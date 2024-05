Shang-Chi: Simu Liu afferma che il sequel “si farà sicuramente”

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha guadagnato ben 432 milioni di dollari alla sua uscita nel 2021. Anche se sulla carta può sembrare una cifra deludente, il botteghino era ancora in forte difficoltà per via della pandemia COVID-19. Tuttavia, con un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, rimane uno dei titoli della Fase 4 dei Marvel Studios meglio recensiti e che ha fatto conoscere Simu Liu.

Purtroppo, da allora il personaggio è stato messo da parte e sono passati quasi tre anni dall’ultima volta che abbiamo visto Shang-Chi sui nostri schermi. Destin Daniel Cretton dovrebbe dirigere un sequel – che si dice si intitolerà Shang-Chi e i Relitti del Tempo – dopo aver lasciato la regia di Avengers 5. Tuttavia, è attualmente impegnato nella serie Wonder Man di Disney+, il che porta a chiederci quanto sia prioritario il seguito di Shang-Chi.

Intervenuto al Tonight Show con Jimmy Fallon per parlare del suo nuovo film su Netflix, Atlas, Liu è stato interrogato sul sequel e ha subito assicurato ai fan che è ancora in lavorazione. Dopo aver chiesto scherzosamente al conduttore: “Vuoi che perda il mio lavoro, è così?”. Liu ha aggiunto: “Qui è dove uso tutta la ginnastica mentale possibile per rispondere a questa domanda”.

“Lo dico subito: si farà sicuramente. Probabilmente dovrei iniziare con questo“, ha confermato l’attore. “La gente, sia online che di persona, mi chiede ogni singolo giorno e mi dice ogni singolo giorno quanto gli sia piaciuto il primo film e quanto sia stato un momento importante. E penso che ci sia solo tanta buona volontà e ne sono profondamente grato”. “Quindi sappiate che se mi avete mai mandato un messaggio, se mi avete chiesto di un sequel o di un semplice avvicinamento o in qualsiasi altro modo, lo prendo davvero a cuore e lo apprezzo davvero, davvero tanto”, ha continuato Liu.

“Credo di parlare a nome mio e di Destin [Daniel Cretton], il nostro regista, quando dico che siamo davvero entusiasti di tornare in scena”. Un tempo sembrava che Shang-Chi 2 si sarebbe collegato alla più ampia Saga del Multiverso, rivelando che i Dieci Anelli sono in qualche modo legati a Kang il Conquistatore. Resta da vedere se i Marvel Studios riprenderanno questo filo della trama o decideranno di ignorarlo. In ogni caso, ci si aspetta di ricevere aggiornamenti sulla Fase 5 e Fase 6 D23 e/o al Comic-Con di San Diego quest’estate.