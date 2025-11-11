Polar Express: 10 dettagli nascosti del film

Continuando a essere uno dei film preferiti del Natale, apprezzato anno dopo anno, Polar Express arricchisce l’esperienza di rivederlo durante le festività. Basato sull’omonimo libro per bambini del 1985, il film del 2004 è la storia di un ragazzino che parte per un’avventura la vigilia di Natale per ritrovare la sua fede in Babbo Natale mentre è a bordo di un treno diretto al Polo Nord. Il film è spesso citato per il suo stile di animazione e la tecnologia all’avanguardia, che gli sono valsi alcune critiche pesanti al momento dell’uscita, ma ci sono anche molti dettagli nascosti dietro al film che lo rendono ancora più interessante.

Il regista Robert Zemeckis ha collaborato nuovamente con Tom Hanks dopo il successo di Forrest Gump e Cast Away per realizzare un film natalizio ambizioso ma affascinante. Il risultato ha ricevuto reazioni contrastanti al momento dell’uscita, ma anche se la tecnologia del film è diventata sempre più obsoleta, il film stesso ha continuato a guadagnarsi la reputazione di regalo magico da godersi per tutte le età durante le festività natalizie. Sebbene sia una storia accattivante e magica di per sé, i numerosi easter egg di Polar Express dimostrano che la storia del film è incredibilmente interessante e molto più profonda di quanto sembri a prima vista.

Polar Express è il primo film realizzato con la tecnica del motion capture

Prima che il pubblico potesse vedere film come Monster House, Beowulf o persino L’alba del pianeta delle scimmie, Polar Express è stato il primo lungometraggio realizzato interamente con l’animazione in motion capture. Anche se oggi, con le moderne tecniche di produzione cinematografica e di animazione, questa impresa potrebbe non sembrare granché, nel 2004 era davvero impressionante. Lo stile creativo, ma anche inquietante, di Robert Zemeckis era innovativo per l’epoca, ma non è riuscito a durare abbastanza a lungo da evolversi adeguatamente. Molti critici hanno sottolineato che le espressioni prive di vita dei personaggi erano uno dei principali difetti del film, mentre altri hanno elogiato le possibilità offerte dal nuovo stile.

Gli elementi del libro sono ampliati in Polar Express

È sempre interessante esplorare i film basati su un libro o ispirati ad esso e vedere quanto siano fedeli al materiale originale. Nel caso del libro per bambini scritto da Chris Van Allsburg, gli eventi chiave del libro Polar Express si verificano anche nel film, sebbene con alcune importanti aggiunte da parte degli sceneggiatori e del regista. L’improvvisa apparizione del treno, i lupi, la cioccolata calda e il grande raduno di elfi in cima al mondo sono tutti elementi presenti nel libro. Tuttavia, ciascuno di questi momenti e molti altri sono stati ampliati, proprio come nel caso dell’adattamento cinematografico di Il Grinch, che ha dovuto aggiungere molti elementi alla storia per bambini relativamente breve.

La versione di Babbo Natale è in qualche modo spirituale

Per essere un personaggio che appare solo nell’ultimo atto del film, Babbo Natale ha una presenza strana e quasi soprannaturale che pervade tutto Polar Express. La fede in Babbo Natale è presentata come una prova di fede e costituisce un tema ricorrente in tutto il film, e lo stesso Babbo Natale ha persino una rivelazione importante e quasi angelica quando finalmente appare sullo schermo. Sebbene Babbo Natale sia un personaggio rivolto principalmente ai bambini, il messaggio di avere fede è una scelta narrativa molto matura. Che si tratti di vedere Babbo Natale come un’entità reale o il significato stesso del Natale, è necessaria una certa dose di fede per comprenderlo a un livello più profondo.

Il ragazzo protagonista non ha un nome

Il protagonista al centro di Polar Express è un ragazzino che viene invitato a partecipare a un viaggio in treno verso il Polo Nord per incontrare Babbo Natale. Egli è il surrogato del pubblico, poiché viene introdotto nel magico mondo del Natale e il pubblico lo vede diventare gradualmente un eroe nel corso del film, mentre si prende cura degli altri bambini sul treno e cerca di fare la cosa giusta. Tuttavia, nonostante la sua importanza nella storia, al personaggio principale non viene mai dato un nome. Al contrario, nei titoli di coda viene semplicemente indicato come “Hero Boy” (il ragazzo eroe).

Le campane aprono e chiudono la storia di Polar Express

Una singola campana d’argento è un’immagine natalizia molto potente, che Polar Express utilizza per collegare la fine della storia al suo inizio. L’uso delle campane è una caratteristica importante sia nel primo che nell’ultimo atto, fungendo sia da catalizzatore della storia che si svolge, sia da prova residua dell’esistenza di Babbo Natale. Il film si apre con il ragazzo che aspetta di sentire le campane della slitta di Babbo Natale la vigilia di Natale, ma non sente alcun suono fino a quando il Polar Express non appare proprio nel suo giardino. Più avanti nel film, il ragazzo non riesce a sentirle fino a quando non riesce a fare i conti con la realtà e trova la sua fede, mettendo alla prova la sua convinzione e dimostrando il potere della fede.

Tom Hanks doppia diversi personaggi in Polar Express

Tom Hanks è un attore iconico che ha creato alcuni dei personaggi cinematografici più amati di tutti i tempi e ha interpretato personaggi reali di grande carisma come Mr. Rogers e Walt Disney. Tuttavia, in questo film festivo, Tom Hanks continua ad ampliare la sua versatilità interpretando sette personaggi diversi. Hanks non solo interpreta il conduttore del Polar Express, ma anche il narratore, il padre del ragazzo, il vagabondo, il burattino Scrooge e persino Babbo Natale in persona. La tecnologia di motion capture cattura il famoso volto di Hanks in molti di questi ruoli, ma lui è in grado di infondere in ciascuno di essi elementi unici che li rendono personaggi a sé stanti.

Tom Hanks ha recitato con la motion capture per Polar Express

Tom Hanks non solo ha doppiato diversi personaggi in Polar Express, ma ha anche fornito il motion capture per alcuni di essi, tra cui la struttura facciale del ragazzo. Dato che questo è il primo film a lungometraggio realizzato con la tecnologia motion capture, è interessante vedere un attore iconico come Hanks tra i primi ad aver accettato questa sfida. Molti attori hanno discusso i vantaggi e le sfide di questa tecnologia, con Hugh Grant che ha recentemente espresso la sua avversione per il processo in Wonka. Tuttavia, Hanks si è impegnato a fondo in questo lavoro ed è una parte importante di ciò che rende Polar Express un successo.

Il biglietto perso in Polar Express fa un giro completo

Una delle sequenze più creative e lunghe del film è quella in cui la ragazza perde il biglietto, che va alla deriva nel paesaggio invernale. Il biglietto viene poi calpestato dai lupi, afferrato da un’aquila, rigurgitato dal suo pulcino, solo per tornare sul treno e atterrare proprio accanto alla bambina. Alcuni critici sottolineano che la scena non amplia la trama, ma si limita a estendere la semplice storia del materiale originale. Tuttavia, è anche un’ottima dimostrazione visiva dello stile di animazione, nonché un modo per mostrare la vera magia di questi biglietti.

Scrooge potrebbe aver accennato a un universo condiviso

La scena più agghiacciante di Polar Express è sicuramente l’incontro del ragazzo con Scrooge nella macchinina. A prima vista, potrebbe essere una rappresentazione dei dubbi e delle paure del ragazzo, ma potrebbe avere un ruolo più importante di una semplice comparsa. Utilizzando la stessa animazione in motion capture, Robert Zemeckis ha realizzato A Christmas Carol per la Disney. Anche se Hanks doppia il pupazzo di Scrooge, questo presenta una certa somiglianza con la versione di Jim Carrey nel film di Zemeckis. Essendo Polar Express un altro film che tratta il messaggio del Natale e che ha persino un proprio fantasma, entrambi potrebbero esistere nello stesso universo.

La realtà rimane ambigua per tutto il film The Polar Express

Molte avventure natalizie vengono liquidate come semplici sogni prima dei titoli di coda, ma Polar Express confonde così tanto i confini tra sogno e realtà che a volte è facile perdersi nella fantasia. La maggior parte del viaggio verso il Polo Nord potrebbe essere considerata un sogno, come un treno su un gigantesco binario da montagne russe, ma potrebbe anche essere considerata magia natalizia. La campana della slitta è sicuramente un segno che gli eventi di Polar Express sono realmente accaduti, ma è anche brillantemente lasciato alla discrezione del pubblico credere o meno.