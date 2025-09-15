Sezione 8: la spiegazione del finale del film

Sezione 8 (anche noto come Section 8) è un action–thriller diretto da Christian Sesma, regista specializzato in cinema indipendente di genere che, negli anni, ha costruito una filmografia fatta di titoli ad alto ritmo e budget contenuto, ma sempre capaci di parlare a un pubblico appassionato di adrenalina e spettacolo. Il film si inserisce pienamente nella tradizione del cinema d’azione militare e carcerario, mescolando elementi di revenge movie con atmosfere da spy-thriller. Con un cast che include volti noti come Scott Adkins e Dolph Lundgren, Sezione 8 si presenta come un’opera che punta alla solidità dei suoi interpreti e alla riconoscibilità del genere, piuttosto che a stravolgerne i codici.

Al centro della storia troviamo un ex soldato, travolto da una spirale di violenza e costretto a collaborare con una misteriosa agenzia governativa segreta. Il film affronta così temi classici come la vendetta, la corruzione del potere e la manipolazione degli individui da parte di strutture militari e politiche, ricordando in parte atmosfere già viste in titoli come I mercenari o Shooter. Pur muovendosi in territori familiari, Sezione 8 porta con sé uno sguardo cupo e disilluso sul ruolo dell’eroe moderno, più vittima che salvatore. Nel resto dell’articolo ci concentreremo sul suo epilogo, fornendo una descrizione dettagliata del terzo atto e una spiegazione del significato del finale.

La trama di Sezione 8

Jake Atherton (Ryan Kwanten) è un ex membro delle forze speciali che ora lavora in un’officina gestita da suo zio Earl (Mickey Rourke) a Riverside, in California. Un giorno, quando un gruppo di teppisti arriva al negozio chiedendo la loro parte, Jake li picchia, tranne il capo della banda, Fresh, che gli dà un avvertimento. Quando torna a casa quella sera, vede Fresh che se ne va con la sua auto. Si precipita dentro solo per trovare sua moglie e suo figlio morti. In preda alla rabbia e al dolore, decide di cercare Fresh, che trova in un bar del quartiere. Gli spara e finisce in prigione.

Cinque mesi dopo, il capo di Jake nell’esercito, Tom Mason (Dolph Lundgren), va a trovarlo. Tom cerca di mostrargli comprensione, ma Jake non ne ha bisogno. Crede che ciò che ha fatto sia giusto. Più tardi, un uomo di nome Sam Ramsey (Dermot Mulroney) lo incontra e gli chiede di unirsi alla “Sezione 8”, una task force. Jake rifiuta immediatamente. Viene quindi rapito dalla prigione e portato da Ramsey in un luogo diverso, dove Ramsey riesce a convincere Jake a unirsi alla sua task force segreta, ovvero la Sezione 8. Sono stati autorizzati a eliminare qualsiasi minaccia e a contenere situazioni che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale.

Jake supera l’addestramento e riesce a eliminare il suo primo obiettivo, Alejandro Castillo, un appaltatore della difesa che vendeva armi sul mercato nero. Tuttavia, lascia in vita due donne, cosa che Ramsey non gradisce perché potrebbe compromettere l’intera missione. Ma decide di lasciar correre la prima volta. Il secondo obiettivo di Jake è il senatore Jim Graham. Jake riesce a puntargli contro la pistola, ma quando Graham menziona la sua famiglia (moglie e figlio), Jake non riesce a premere il grilletto. Tuttavia, Ajax, un altro membro della task force, uccide Graham. Jake finisce quindi sotto il controllo di Ramsey, che decide di eliminarlo.

Dopo essere sfuggito a un attacco nella sua casa, Jake va a trovare il suo capo, Tom Mason. Tom dice a Jake che la “Sezione 8” è stata smantellata negli anni ’90. Ciò significa che la “Sezione 8” di Ramsey è una bufala. È una copertura che permette a Ramsey di svolgere missioni per i propri scopi, e la sua squadra è composta dagli agenti della CIA e dell’FBI più caduti in disgrazia. Jake decide quindi di ribaltare la situazione. Ramsey contatta uno dei suoi agenti speciali, Locke (Scott Adkins), per uccidere Jake. Quest’ultimo, intanto, è tornato nella sua città natale, Riverside. Locke allora rintraccia Jake ma lo manca, e lui riesce a fuggire. Si reca poi al negozio di Earl, probabilmente il posto più sicuro per lui.

Ma non per molto, perché la squadra di Ramsey arriva lì e li attacca. Liza (Tracy Perez) un’altra agente di Ramsey, aiuta invece Jake a fuggire. Liza e Jake avevano bevuto qualcosa insieme poco prima e Jake le aveva raccontato della sua famiglia, trovando in lei un’amica. Lei e Jake partono quindi per il Montana – dove si trova Ramsey – con un’auto che Earl mette a loro disposizione. Una volta raggiunto il Montana, Liza si rivolta però contro Jake. Lui viene così catturato e portato da Ramsey. Nella stazione di Ramsey, egli dice a Jake che è stato lui a pagare per uccidere la sua famiglia. Jake è anche sorpreso di vedere il suo capo, Tom, e si rende conto che è stato lui ad aiutare Ramsey a far entrare Jake nella “Sezione 8”.

Solo dopo un po’ di tempo Tom torna nella stanza dove Jake è tenuto nascosto. Dice a Jake che è stato ingaggiato dal governo per smantellare la “Sezione 8”. Decidono così di porre fine a Ramsey e alla sua “Sezione 8” una volta per tutte. Nella sparatoria che segue, Tom viene però ucciso e Ramsey riesce a fuggire con la sua auto. Jake lo segue e lo raggiunge e gli spara al petto tre volte. Più tardi, vediamo arrivare nel Montana alcuni funzionari del governo statunitense, insieme al procuratore generale Martin Savoy, che offrono a Jake un altro lavoro per aiutarli a catturare molti altri come Ramsey in tutto il mondo.

Ma Jake non ha più nulla per cui lottare. Se accetterà l’offerta, Savoy gli darà una carta. Jake Atherton entra in casa sua, ma viene intercettato da Locke, che lo stava aspettando. Anche se il suo datore di lavoro, Ramsey, è morto, deve portare a termine il compito che gli è stato assegnato. Ne segue una lotta cruenta, in cui Locke ha la meglio su Jake. Ma alla fine Jake riesce a impossessarsi della pistola di Locke e gli spara. Jake decide così di lasciare la sua città natale. Saluta suo zio Earl e sale sull’autobus. Guardando una madre e suo figlio all’interno dell’autobus, prende una decisione. Chiama Savoy e gli dice: “Ho trovato qualcosa per cui lottare”. Savoy dà così il benvenuto a Jake nella Sezione 9.

La violenza genera violenza

Sezione 8 cerca di bilanciare gli eventi con la storia militare di Jake. Non lo vediamo nel film, ma c’è un legame invisibile che in qualche modo spinge Jake ad accettare l’offerta di Ramsey. Bisogna concordare sul fatto che, sebbene Jake sia stato rapito dalla prigione, non è stato costretto ad accettare l’incarico. Ramsey ha piuttosto attinto al lato vendicativo ed emotivo di Jake, che lo ha portato a uccidere Fresh senza pensarci due volte. Questo sottolinea la sua storia militare, dove era il più coraggioso della sua truppa (lo vediamo all’inizio del film quando, tra tutti, disarma l’esplosivo). È anche la sua rabbia verso tutti i criminali che vagano per le strade e dovrebbero essere dietro le sbarre (come dice a Tom) che lo spinge ad accettare l’offerta di Ramsay.

Si può anche dire che Jake, dopo aver perso la sua famiglia, cercava una ragione per vivere. È stato Ramsay a dargliela. Ha eliminato tutti i suoi obiettivi nella prima missione (tranne le donne). È solo nella seconda missione che non riesce a sparare al senatore perché le sue parole lo spingono a riflettere su se stesso e sulla sua vita senza la sua famiglia. Non prova compassione per il senatore, ma per la sua famiglia e quindi per la propria. Si perde nei suoi pensieri e tarda a premere il grilletto. A un certo punto, Liza dice a Jake che loro sono ciò che gli è stato ordinato di essere. Ciò significa che nella “Sezione 8” non c’è posto per la coscienza. Dopo la morte della moglie e del figlio di Jake, abbiamo anche la sensazione che Jake abbia perso la sua capacità di provare sentimenti.

Ma qui sorge la domanda: questa assenza di sentimenti in lui nasce dopo aver perso la sua famiglia? O era sempre stata presente (dato che era nell’esercito) ed era stata la sua vita familiare a controbilanciarla con un affetto altrettanto grande? Ciò che rende questa domanda ancora più plausibile è che alla fine del film, quando Jake sta lasciando Riverside su un autobus, vede una madre e il suo bambino e decide di unirsi alla Sezione 9. È l’affetto che Jake prova in quel momento a fungere da catalizzatore e a fargli cambiare idea, spingendolo a decidere di combattere. Ma la lotta non è più per se stesso. È per le persone innocenti che rischiano di cadere preda dei colpevoli della società.

Jake ottiene la sua vendetta?

In una parola, sì. Jake ottiene la sua vendetta uccidendo Ramsey. Ma non si tratta tanto di vendetta quanto di fare pace con se stesso. Durante tutto il film, Jake, uccidendo i suoi bersagli, cerca di compensare se stesso per aver lasciato morire la sua famiglia. Ma quando scopre che l’uomo per cui lavora è quello che ha fatto uccidere la sua famiglia, il suo sistema di valori ne risente. E non è dopo aver ucciso Ramsay, ma dopo aver visto la madre e il suo bambino sull’autobus che Jake finalmente si confronta con se stesso e accetta la verità. Decide quindi che, anche se ha perso la sua famiglia, farà la sua parte per assicurarsi che ciò che è successo a lui non accada a nessun altro.