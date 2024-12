Come fa Silente a ottenere la Bacchetta di Sambuco?

Silente era il principale detentore della bacchetta più potente del canone di Harry Potter: la Bacchetta di Sambuco. Ma come ha fatto Silente a ottenere la Bacchetta di Sambuco? Sebbene non fosse molto conosciuta nella storia di Harry Potter, la Bacchetta di Sambuco diventa uno degli oggetti più importanti e potenti del mondo magico verso la fine dei libri e dei film. Ricercata da Lord Voldemort, che la considera la sua migliore possibilità di sconfiggere definitivamente Harry, la bacchetta in sé è molto più grande di quanto Voldemort stesso si renda conto, poiché costituisce un terzo dei Doni della Morte insieme al Mantello dell’Invisibilità e alla Pietra della Resurrezione.

I Doni della Morte sono artefatti magici che hanno una storia estremamente sanguinosa e sono avvolti nel mistero. Anche se si dice che i Doni della Morte siano stati realizzati con la magia Thestral, con la Bacchetta di Sambuco che ha un nucleo di peli di coda Thestral, il canone di Harry Potter ha chiarito che gli oggetti sono misteriosi, anche nel mondo dei maghi. Prima di essere in possesso di Silente, il mago malvagio Grindelwald della serie Fantastic Beasts possedeva la Bacchetta di Sambuco. Voldemort ne viene a conoscenza in Harry Potter e i Doni della Morte e rintraccia l’anziano mago a Nurmengard. Ma come ha fatto Silente a ottenere la Bacchetta di Sambuco?

Cos’è la bacchetta di sambuco e perché è così importante

La bacchetta ha una lunga e sanguinosa storia che risale al XIII secolo e ai fratelli Peverell: ogni proprietario deve essere sconfitto (e di solito ciò significa ucciso) perché cambi fedeltà. Nella linea temporale di Harry Potter, la Bacchetta di Sambuco appartiene per lo più ad Albus Silente; tuttavia, anche quando Voldemort prende la bacchetta dalla sua tomba, essa non si piega alla sua volontà. Al contrario, la Bacchetta di Sambuco passa da Silente a Draco Malfoy e poi a Harry stesso, che alla fine la distrugge. Ma come ha fatto Silente a ottenere la Bacchetta di Sambuco?

La storia del suo possesso del Dono della Morte è già stata rivelata, anche se brevemente, in Harry Potter. Silente ha ottenuto la Bacchetta di Sambuco sconfiggendo Grindelwald nel loro leggendario duello del 1945, che vede Albus affrontare e sconfiggere una volta per tutte il suo ex amico diventato grande rivale e prendere la bacchetta per sé come suo legittimo nuovo proprietario. La domanda “come ha fatto Grindelwald a ottenere la Bacchetta di Sambuco?” viene esplorata brevemente nei film di Harry Potter quando un flashback mostra un giovane Grindelwald che la ruba a Gregorovich. Grindelwald usa la bacchetta durante la sua guerra contro il mondo dei maghi e dei babbani ed è uno dei suoi proprietari più noti.

Animali Fantastici non ha mai mostrato Silente che ottiene la Bacchetta di Sambuco

La domanda su come Silente ottenga la Bacchetta di Sambuco trova risposta nel canone di Harry Potter , ma probabilmente non si vedrà mai in Fantastic Beasts. Silente ha ottenuto la Bacchetta di Sambuco sconfiggendo Grindelwald nel suo famigerato duello del 1945 con il mago oscuro. Questa informazione finirà per essere memorizzata solo nella Carta della rana di cioccolato, dato che la serie di Fantastic Beasts non sembra continuare. Anche se Silente e Grindelwald hanno un discreto scontro alla fine di Fantastic Beasts: I segreti di Silente, il terzo film del franchise si svolge nel 1932, ben 13 anni prima del loro duello finale.

Non è chiaro quando Fantastic Beasts 4 avrebbe dovuto essere ambientato, ma è probabile che Fantastic Beasts 5 – il film che avrebbe dovuto chiudere il franchise – avrebbe mostrato sullo schermo la risposta a “Come fa Silente a ottenere la Bacchetta di Sambuco?”. Tecnicamente, Grindelwald aveva già la Bacchetta di Sambuco alla fine de I segreti di Silente, non solo per il periodo temporale del film, ma anche perché Silente non ha mai disarmato il suo ex amante. Albus ha bloccato la Maledizione dell’Uccisione di Grindelwald contro Credence (cosa che ha retconnesso le regole della Maledizione dell’Uccisione) e i due hanno duellato. Tuttavia, Albus ottenne la Bacchetta di Sambuco disarmando e sconfiggendo Grindelwald nel loro duello del 1945.

La serie di Harry Potter della HBO può mostrare la storia completa della Bacchetta di Sambuco

La risposta alla domanda “Come ha fatto Silente a ottenere la Bacchetta di Sambuco?” potrebbe non essere mai mostrata sullo schermo sotto forma di duello tra Albus e Grindelwald. Tuttavia, la serie televisiva Harry Potter della HBO Max potrebbe mostrare una storia più approfondita del manufatto magico. Nei film di Harry Potter, i Doni della Morte sono stati una sorpresa per gli spettatori che non hanno letto i libri. Tuttavia, nel corso dei romanzi, i Doni sono stati preannunciati, in particolare attraverso l’unicità del Mantello dell’Invisibilità di Harry. Il fatto che il mantello di Harry sia diverso da tutti gli altri viene discusso numerose volte nel corso dei libri, facendo capire che si tratta di un oggetto magico unico.

La serie televisiva reboot di Harry Potter ha la possibilità di esplorare la trama dei Doni della Morte in modo più approfondito, rendendo la rivelazione della loro esistenza non così stridente. Questo include la sanguinosa storia della Bacchetta di Sambuco, che è il Dono della Morte più noto e probabilmente più importante per la trama. I film non hanno fatto un ottimo lavoro nello spiegare come la Bacchetta di Sambuco sia stata tramandata, rinunciando a rispondere completamente alla domanda “Come ha fatto Silente a ottenere la Bacchetta di Sambuco?” e dando una spiegazione approssimativa su Draco che disarma Silente e Harry che disarma Draco proprio alla fine. Si spera che il reboot televisivo di Harry Potter tenga conto di questa importante trama.