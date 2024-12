Frank Grillo sul perché gli piace più la DC che la Marvel: “È molto più personale”

L’attore Frank Grillo, come noto, ha avuto il privilegio di interpretare un ruolo nel Marvel Cinematic Universe e nel nuovo DC Universe che James Gunn e Peter Safran stanno creando. L’attore ha infatti interpretato il ruolo di Brock Rumlow “Crossbones” nel MCU – comparendo in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War -, e ora sta doppiando il personaggio di Rick Flag Sr. per la serie animata Creature Commandos. In una recente intervista, Grillo ha spiegato le differenze tra i due studios.

“Sono molto diversi”, ha dichiarato a Entertainment Weekly. “La Marvel è una macchina diversa, ed è grandiosa di per sé, ma la cosa che amo della DC di James e Peter è che è molto più contenuta. È molto più personale e mi piace molto di più. Mi piace molto far parte di qualcosa in fase embrionale e poter crescere con esso e vederlo fiorire”.

L’attore, dunque, è ora alle prese con il personaggio di Rick Flag Sr. in Creature Commandos e continuerà a interpretarlo nell’Universo DC con apparizioni nella stagione 2 di Peacemaker e in Superman. “Con Creature Commandos e Peacemaker, Flag è una figura di spicco nelle storie. Con Superman, invece, è una sorta di comparsa”, ha dichiarato a EW.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.