Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, la spiegazione del finale

Il finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 è forse il più stuzzicante ed emozionante dell’intero franchise cinematografico, in quanto riunisce diversi fili della trama che saranno risolti nella conclusione successiva. Harry, Ron e Hermione devono ancora trovare diversi Horcrux per sconfiggere Lord Voldemort, ma il suo esercito di fedeli Mangiamorte non sta certo rendendo loro le cose facili. La guerra è all’orizzonte e il finale dei Doni della Morte Parte 1 prepara perfettamente la scena per l’oscura ed emozionante battaglia che seguirà nel prossimo capitolo.

Nei Doni della Morte Parte 1, i personaggi principali della serie sono separati dal resto del mondo magico per la prima volta, abbandonati a se stessi in una missione segreta per trovare gli Horcrux nascosti di Voldemort e distruggerli prima che diventi troppo potente. La posta in gioco è più alta che mai e il finale del film segna una svolta degna di nota per questo franchise, che si trasforma da una spensierata storia per bambini in qualcosa di molto più cupo e maturo. Lord Voldemort è in ascesa e il destino dell’intero mondo magico è appeso alla ricerca di Harry, Ron ed Hermione.

Chi visita Voldemort nella cella?

Sebbene il pubblico abbia visto l’oggetto brandito dal Professor Silente per tutta la serie di Harry Potter , solo nei Doni della Morte – Parte 1 viene spiegato come Silente abbia ottenuto la Bacchetta di Sambuco. Questa bacchetta in particolare, essendo uno dei tre Doni della Morte, è considerata la più potente al mondo e Lord Voldemort crede che con questa bacchetta sarà imbattibile nella battaglia finale. Per questo motivo, fa visita a Gellert Grindelwald, il precedente proprietario della Bacchetta di Sambuco, anche se il suo viaggio non ha il successo sperato.

In tutta la Parte 1 dei Doni della Morte, ci sono diversi flashback che ripercorrono la ricerca della Bacchetta di Sambuco da parte di Lord Voldemort e, attraverso questi ricordi, è chiaro che la discendenza della bacchetta è estremamente complicata. La conversazione di Harry con Xenophilius Lovegood conferma che la bacchetta ha avuto inizio con i fratelli Peverell e, dopo essere stata tramandata di generazione in generazione, è arrivata a Gellert Grindelwald, un mago oscuro considerato in passato uno degli uomini più pericolosi del mondo dei maghi. Per scoprire il vero proprietario della Bacchetta di Sambuco, Voldemort fa visita a Grindelwald nella sua prigione di lunga data.

Perché Voldemort irrompe nella tomba di Silente?

Sebbene questo aspetto dei Doni della Morte Parte 1 differisca notevolmente dal materiale originale, l’adattamento cinematografico vede Gellert Grindelwald rivelare a Voldemort la vera ubicazione della Bacchetta di Sambuco. Spiega di aver perso la bacchetta molti anni fa con Albus Silente, con il quale l’oggetto è ancora sepolto. Dopo un momento di rabbia e panico, il Signore Oscuro lascia Grindelwald e si reca alla tomba di Silente, che rompe con noncuranza e vi trova nascosta la Bacchetta di Sambuco. Ora che si sente il proprietario della bacchetta più potente della storia, Voldemort si considera imbattibile e inizia a pianificare la caduta di Harry.

Ci sono diversi collegamenti tra i seguaci di Voldemort e Grindelwald, ma i due maghi sono in realtà molto diversi nella loro morale e nelle loro convinzioni, e le loro concezioni contrastanti della Bacchetta di Sambuco creano diversi problemi a Voldemort in futuro. La leggenda dei Doni della Morte avverte che la morte non può essere superata e che la Bacchetta di Sambuco non può essere semplicemente sottratta al suo legittimo proprietario, ma l’avidità e l’ambizione di Voldemort hanno semplicemente trascurato questa parte della storia. Sebbene il finale dei Doni della Morte Parte 1 possa sembrare cupo, c’è da trarre conforto dalla cieca fiducia di Lord Voldemort in una storia che non comprende appieno.

Perché Xenophilius Lovegood convoca i Mangiamorte?

Nonostante sia uno dei migliori film di Harry Potter, c’è stato un momento nei Doni della Morte Parte 1 che ha deluso alla prima visione. Dopo aver appreso l’importanza dei Doni della Morte, Harry Potter racconta di una collana che ha visto al collo di Xenophilius Lovegood al matrimonio di Bill e Fleur, una collana che raffigura il simbolo dei Doni. Nel tentativo di saperne di più sugli oggetti, Harry, Ron ed Hermione fanno visita a Xenophilius, ma non ricevono l’ospitalità che speravano. In uno strano colpo di scena, il signor Lovegood tradisce i tre eroi e avverte i Mangiamorte della loro posizione.

Lord Voldemort è forse il mago più pericoloso del mondo, quindi consegnargli gli amici di sua figlia sembra un po’ fuori dal personaggio di Xenophilius – ma c’è una risposta semplice. I Lovegood hanno sempre dichiarato un amore incondizionato per la loro famiglia, e Voldemort ha usato questo a suo vantaggio rapendo Luna e costringendo Xenophilius a un’alleanza segreta. Quando Harry Potter è apparso sulla soglia di casa sua, Xenophilius ha visto l’occasione per guadagnarsi la fiducia di Voldemort e reclamare la libertà di sua figlia. Sebbene non sia stata una scelta ideale, dimostra quanto i Mangiamorte possano essere pericolosi e minacciosi, il che alza la posta in gioco per il prossimo finale.

Come fanno Harry, Ron ed Hermione a fuggire da Malfoy Manor?

Dopo essere stati catturati dai Mangiamorte fuori dalla residenza dei Lovegood, il Trio d’Oro viene portato a Malfoy Manor, dove saranno trattenuti fino al ritorno di Lord Voldemort dai suoi affari; da quando Harry Potter è sopravvissuto alla maledizione assassina di Voldemort, il Signore Oscuro ha giurato di essere lui a uccidere il ragazzo. L’assenza di Voldemort dal maniero è stato il primo miracolo degli eroi, ma il secondo è stato quello di Draco Malfoy stesso. Quando gli è stato chiesto di identificare Harry attraverso il suo incantesimo, Malfoy si è rifiutato di dire con certezza (nonostante una somiglianza schiacciante) che era davvero Harry Potter davanti a lui. Questo ha fatto guadagnare agli eroi un tempo inestimabile che hanno utilizzato per pianificare la loro fuga.

Sebbene sia l’arrivo di Dobby a salvare inevitabilmente Harry e i suoi amici, le loro vite sarebbero probabilmente finite in quel maniero se Draco avesse identificato il suo nemico di sempre. Il fatto che non l’abbia fatto la dice lunga sul suo carattere e segna il vero inizio del potente arco di redenzione del personaggio. Draco non è suo padre, Lucius, e questo momento lo dimostra davvero. Ma nonostante ciò, è stato Dobby a salvare Harry in questo momento di oscurità, a sue spese. C’erano diversi personaggi di Harry Potter (come Edvige) che dovevano morire perché questo viaggio fosse completo, e purtroppo tra questi c’era anche il fedele elfo domestico di Harry.

Perché Dobby doveva morire?

La penultima scena dei Doni della Morte Parte 1 vede il vecchio amico di Harry, Dobby, incontrare una morte prematura per mano di Bellatrix Lestrange, che scaglia indiscriminatamente un pugnale nel cuore della creatura. Questa scena è considerata da molti come una delle più tristi dell’intero franchise, e il peso emotivo è raddoppiato dalla natura poetica della sua morte: per tutta la sua vita, Dobby ha cercato di servire e proteggere Harry, ed è stata proprio questa lealtà a portarlo alla morte. Ma la morte del personaggio era in realtà necessaria a Harry per costruire l’umiltà e l’altruismo di cui aveva bisogno nell’imminente battaglia contro Voldemort.

La battaglia finale di Harry Potter differisce dai libri per molti aspetti, ma una cosa che rimane invariata è la volontà di Harry di sacrificare tutto per il bene dell’umanità. Senza vedere Dobby compiere l’estremo sacrificio a Malfoy Manor, Harry potrebbe non aver imparato il valore di queste caratteristiche in tempo per la conquista di Hogwarts da parte di Voldemort nel film successivo. Ogni morte tragica ha uno scopo e quella di Dobby è senza dubbio una delle più emozionanti, ma anche una delle più importanti e significative. Essa prepara la scena per l’imminente tempesta dei Doni della Morte Parte 2, segnando un punto di svolta verso il lato più oscuro di Harry Potter.