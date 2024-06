Sissi: la storia vera di Sisi e Franz che è completamente diversa da quella della serie

Qualcuno si è collegato a Netflix nel fine settimana per scoprire che nella Top 10 era in agguato un film intitolato The Empress? Lo stesso, e si è scoperto che si tratta di uno straordinario dramma d’epoca sulla prima vita dell’imperatrice Elisabetta “Sissi” d’Austria e sulla sua storia d’amore con l’imperatore Francesco Giuseppe I. La moda? Impeccabile.

La storia d’amore? Abbastanza arrapante da tenervi occupati fino alla terza stagione di Bridgerton. Il dramma? Letteralmente infiniti, nel miglior modo possibile. E oltre a tutto questo, la recitazione è suburbana e la serie è squisitamente filmata.

Ovviamente, siamo tutti abituati a Netflix che produce incredibili drammi d’epoca basati sui reali The Crown), ma mentre la famiglia reale britannica domina i titoli dei giornali ogni giorno, potreste sapere un po’ meno degli Asburgo intorno al 1850. Quindi, se vi siete trovati a cercare freneticamente su Google la relazione tra Sissi e Franz, non siete i soli.

E sebbene The Empress sia decisamente radicato nella realtà, è un resoconto romanzato della storia, quindi sì: ciò che avete visto in TV è solo una parte di ciò che è accaduto nella vita reale.

L’infanzia di Sissi (Elisabetta) fu piuttosto selvaggia

L’imperatrice Sissi nacque in un’importante famiglia bavarese: sua madre era infatti figlia del re di Baviera. Ma invece di essere cresciuta a corte, Elisabetta fu allevata dai suoi genitori in campagna e trascorse il suo tempo vivendo una vita molto poco principesca (il che significa che era ricchissima e lussuosa, ma che… si divertiva anche nei boschi).

Nella biografia L’imperatrice solitaria: Elisabetta d’Austria, l’autrice Joan Haslip descrive Sissi e sua sorella Helene come “bambine selvagge e indisciplinate” che erano “piene di scherzi e risate“.

Il dramma dell’abito nero? Completamente vero

Elisabetta era solo un’adolescente quando conobbe il ventitreenne imperatore Franz e si innamorarono l’uno dell’altra durante un viaggio in cui Franz avrebbe dovuto chiedere a Helene di sposarlo, proprio come racconta L’imperatrice. E sì, i due si presentarono in abiti da lutto completamente neri, un problema non da poco visto che Helene aveva “il suo aspetto peggiore in nero”.

Nel frattempo, Elisabetta era ovviamente bellissima in tutto.

Povera Helene, ma le carte erano onestamente messe in tavola contro di lei fin dall’inizio. Haslip scrive che, mentre la incontrava, il ricordo di Franz dei “lineamenti ben cesellati di Helene gli ispirò ben poco entusiasmo”. 🙁

No, Franz e Sissi non si sono incontrati nel bosco

Haslip scrive che l’incontro tra Elisabetta e Franz è stato selvaggiamente romanzato e che “non c’era nessuna povera Cenerentola lasciata in albergo, che Francis Joseph [alias Franz] incontrò per caso cavalcando in un bosco“. Si sono invece incontrati nel salotto di sua madre, dove Sissi era “in piedi, modestamente, accanto alla sua governante”, mentre il suo vestito nero accentuava la sua “grazia squisita e la delicata consistenza della sua pelle”.

Una cosa vera de L’imperatrice? Tutti quei momenti in cui Elisabetta e Franz non riuscivano a smettere di guardarsi. Haslip scrive che lui era “molto più giovane e molto più bello di quanto lei ricordasse” e che, quando le rivolgeva uno sguardo, “lo trovava sempre a fissarla con un’espressione stranamente seria che la faceva arrossire per l’imbarazzo“.

Nel frattempo, Franz non riusciva a smettere di parlare alla mamma di quanto fosse “incantevole” Elisabetta e la descriveva come “fresca e incontaminata come una mandorla verde e mezza aperta” (ehm, kay) con labbra come “fragole mature”.

Allora… è successo quel bacio?

Onestamente, chissà cosa è successo a porte chiuse. Ma sappiamo che c’è stato un grande ballo in cui Franz ha ballato solo con Elisabetta. Helene (pregate per lei!) si presentò con un abito splendido, e questo ragazzo aveva occhi solo per sua sorella – e in pratica non lasciò mai Sissi per tutta la sera. Haslip scrive che Franz “ha gettato al vento ogni discrezione e ha ballato solo con lei” e “tutti i suoi bouquet sono stati depositati ai suoi piedi; nemmeno uno è stato risparmiato per Helene”.

Franz ha annunciato il fidanzamento il giorno del suo compleanno

Ma non davanti a un intero gruppo di persone. Franz ha detto a sua madre di chiedere la mano alla madre di Sissi. E quando Sissi è stata informata dei suoi piani, ha detto: “Certo che lo amo, come potrei fare a meno di amarlo?” prima di scoppiare a piangere e dire “se solo non fosse un imperatore”.

Come sappiamo da L’imperatrice, Sissi e Franz si sono sposati con una cerimonia sfarzosa e, sebbene le cose siano state… tese… hanno avuto quattro figli insieme. A questo proposito, se avete bisogno di me, rimarrò qui a guardare questa foto: