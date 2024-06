Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, nuove immagini del film d’animazione!

New Line Cinema e Warner Bros. hanno condiviso un primo sguardo esclusivo al film d’animazione Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, un lungometraggio in stile anime ambientato più di 150 anni prima della trilogia originale de Il Signore degli Anelli. Le immagini, riportate qui di seguito, mostrano il personaggio doppiato da Brian Cox, Helm Hammerhand, seduto accanto ai membri della sua famiglia, tra cui i nuovi personaggi Héra (Gaia Wise), Haleth e Hama. Un’altra immagine ravvicinata di Héra la mostra mentre impugna una spada.

First look at ‘THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM’

In theaters on December 13. pic.twitter.com/kCvr3UDQXf

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 11, 2024