Endangered Species – Caccia mortale: dal cast al finale, tutto quello che c’è da sapere

Un filone di film particolarmente apprezzato è quello noto come “men vs. nature”, di cui uno dei massimi capolavori è proprio Lo squalo di Steven Spielberg. Da questo titolo ad oggi sono stati realizzati innumerevoli film di questa tipologia, ogni volta con animali diversi pronti a mettere a dura prova l’esistenza umana. Titoli come Prey – La caccia è aperta (2007), Prey – La preda (2016), Crawl – Intrappolati (2019) o il recente Beast (2022) sono solo alcuni esempi a riguardo. Tra essi si può ritrovare anche Endangered Species – Caccia mortale.

Diretto nel 2021 dalla regista M.J. Bassett, da tempo appassionata di tutela animale – è però questo un film ideato non tanto per mostrare lo scontro tra umani e natura selvaggia, quanto per richiamare l’attenzione sul problema del commercio illegale di animali selvatici e su altri pericoli per l’ambiente. Perfettamente calato nelle dinamiche del cinema di genere, il film pone infatti i riflettori sulla piaga del bracconaggio che affligge la fauna africana.

Si tratta dunque di un thriller che non manca di fornire un valido intrattenimento ma che lancia anche importanti e urgenti messaggi. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Endangered Species – Caccia mortale. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Endangered Species – Caccia mortale

Protagonista del film una benestante famiglia americana che giunge in Kenya per un safari. Jack Halsey, sua moglie Lauren, i figli Noah e Zoe, accompagnata da suo ragazzo Billy, hanno deciso di concedersi un’avventurosa vacanza sotto il cocente sole della savana africana nella speranza di riavvicinarsi e superare le costanti e crescenti tensioni che mettono a dura prova la loro famiglia.

Ma quello che sembra cominciare come un soggiorno da sogno si trasforma nel peggiore degli incubi. Partiti senza guida verso la zona più selvaggia del paese, a causa di un imprevisto rimangono senza mezzo di trasporto, senza acqua né viveri e senza possibilità di comunicare con il resto del mondo. Per i cinque inizierà una disperata lotta per la sopravvivenza in un ambiente che li vede in fondo alla catena alimentare.

Ad interpretare Jack Halsey vi è l’attore Philip Wincester, noto per il ruolo di Peter Stone in Chicago Justice e Law & Order: Special Victims Unit. L’attrice Rebecca Romijn, celebre per aver interpretato Mystica nella prima trilogia degli X-Men, è qui interprete di Lauren. Michael Johnston, Isabel Bassett e Chris Fisher interpretano invece Noah, Zoe e Billy. Jerry O’Connell, che nel film interpreta il bracconiere Mitch Hanover, è il marito di Romijn nella vita reale.

Il finale del film: ecco come finisce

Nel corso del film, la famiglia decide di spostarsi dal luogo in cui si trova per cercare aiuto. Non sapendo leggere la mappa, però, si perdono e iniziano a girare in tondo. Ben presto, si imbattono in un gruppo di iene. Per fortuna, vengono presto salvati da un gruppo di persone che sta passando sulla loro strada. Purtroppo si tratta di bracconieri e quando la famiglia individua i corni di rinoceronte che stanno trasportando, vengono legati da questi malvagi cacciatori di animali.

Jack escogita allora un paio e distraendo i bracconieri permette alla moglie e ai due figli di fuggire. Il suo è però un vero e proprio sacrificio, in quanto viene catturato e ucciso. Naturalmente, quando i bracconieri si accorgono della fuga degli altri prigionieri, iniziano ad inseguirli. Nel momento in cui riescono a raggiungerli, fortunatamente arriva un gruppo di anti-bracconieri con un medico al seguito che blocca i criminali e salva la famiglia. Con l’eccezione di Jack, la famiglia riesce dunque a sopravvivere a questa terribile avventura.

Dopo essersi ripresa in ospedale, la famiglia visita, tempo dopo, un recinto per animali orfani che è stato dedicato alla memoria di Jack. Con il concludersi del film, però, scopriamo che il titolo del film ci ha “ingannato”. La caccia mortale è quella che avviene nei confronti degli animali della savana e in particolare rinoceronti ed elefanti. Come si legge nei titoli di coda del film, tra il 2015 e il 2019 sono stati uccisi 2000 rinoceronti per i loro corni e ogni anno vengono uccisi 20.000 elefanti per il loro avorio.

In definitiva, la famiglia Halsey non era la specie in pericolo del titolo. I rinoceronti e il resto degli animali della natura selvaggia dell’Africa sono la vera specie in pericolo, a causa dei bracconieri senz’anima e senza umanità che continuano a dar loro la caccia e a ucciderli in modo barbaro. Per questi animali non c’è un lieto fine, a meno che non vengano salvati da persone valorose che rinunciano alla loro vita per sottrarli all’estinzione, così come viene mostrato anche nel film.

Il trailer di Endangered Species – Caccia mortale e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Endangered Species – Caccia mortale grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 11 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 4.